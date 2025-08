Norton porta la difesa dai deepfake direttamente sul tuo telefono

Norton ha introdotto una nuova funzionalità pensata per aiutare gli utenti a riconoscere contenuti audio e video deepfake direttamente dai propri smartphone.

Norton Deepfake Protection sarà integrata all’interno dell’assistente AI Norton Genie nelle app mobili di Norton 360. Finora, la funzione era disponibile solo su alcuni PC Microsoft Copilot+ e si trovava in una fase di accesso anticipato.

Ora Norton sta ampliando la disponibilità dello strumento, permettendo anche a chi non possiede un PC dotato di intelligenza artificiale di proteggersi da truffe sofisticate basate su contenuti manipolati.

Supporto YouTube

Un video o un audio deepfake è un file multimediale generato tramite intelligenza artificiale per imitare in modo realistico l’aspetto, la voce o i gesti di una persona, spesso creato addestrando modelli di machine learning su registrazioni o filmati reali.

Questo tipo di contenuti è già stato utilizzato in diverse truffe, e Norton afferma che il nuovo strumento fornisce “un ulteriore livello di protezione contestuale”, individuando incoerenze o lievi deformazioni nei tratti fisici delle persone presenti nei video.

Al momento, lo strumento supporta solo i video di YouTube in lingua inglese, ma sono previsti aggiornamenti futuri con l’espansione a nuove piattaforme e lingu. Gli utenti interessati possono già testare la funzione caricando link di YouTube nell’assistente per ricevere indicazioni in tempo reale sull’autenticità del video.

La funzionalità è disponibile all’interno dei prodotti mobili Norton 360 in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, sia su Android che su iOS, ma l'azienda sta preparando ad estendere il supporto anche in altri paesi.

Una delle truffe deepfake più diffuse online è la nota “truffa sugli investimenti di Elon Musk”, in cui è stato creato un deepfake del CEO di Tesla intento a promuovere una presunta nuova criptovaluta. Nel video, Musk parla della moneta come del futuro dei trasferimenti di denaro e promette “guadagni enormi” agli investitori.

Se le prime versioni della truffa erano facilmente riconoscibili, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha reso questi contenuti sempre più convincenti, rendendo sempre più sottile il confine tra realtà e manipolazione.