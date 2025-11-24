La nuova minaccia dei computer quantistici

Le nazioni ostili potrebbero presto sfruttare i computer quantistici per compromettere gli standard di crittografia esistenti.

Gli attuali firewall potrebbero richiedere la sostituzione per rimanere efficaci contro le minacce abilitate dal calcolo quantistico.

I browser aziendali integrati con l'IA aumentano l'esposizione agli attacchi sulle reti aziendali.

L'amministratore delegato di Palo Alto Networks, Nikesh Arora, ha avvertito che gli stati-nazione ostili potrebbero possedere "computer quantistici armati" entro il 2029, o anche leggermente prima.

Questo rapido progresso tecnologico potrebbe rendere gli attuali standard di crittografia e gli apparati di sicurezza esistenti (come i firewall) obsoleti. Arora ha sottolineato che le organizzazioni dovranno sostituire i dispositivi basati sulla crittografia per mantenere un'adeguata protezione.

Vulnerabilità dei browser aziendali

Arora ha inquadrato la situazione sia come un potenziale rischio che come un'opportunità commerciale, sottolineando che Palo Alto offrirà presto una gamma completa di prodotti sicuri contro il calcolo quantistico (quantum-safe).

Il CTO Lee Klarich ha aggiunto che i clienti stanno pianificando sempre più l'adozione di infrastrutture resistenti al calcolo quantistico.

L'azienda ha recentemente introdotto un browser focalizzato sull'utenza aziendale, citando uno studio di proof-of-concept in cui 167 dei 5.000 browser esaminati sono stati compromessi, evidenziando i rischi dei moderni flussi di lavoro basati sul web.

Klarich ha previsto che, man mano che i browser integrati con l'IA diventeranno più comuni, l'esposizione agli attacchi aumenterà.

L'azienda stima che fino a 100 milioni di installazioni di browser potrebbero rappresentare significative opportunità di monetizzazione, aumentando al contempo la domanda di tecnologie di ispezione della sicurezza.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Palo Alto sta gestendo contemporaneamente l'acquisizione di CyberArk per 25 miliardi di dollari, integrando al contempo Chronosphere per 3,5 miliardi di dollari.

Arora ha espresso fiducia nella capacità dell'azienda di fondere queste operazioni senza interruzioni.

Gli strumenti di osservabilità di Chronosphere sono progettati per gestire flussi di dati AI su scala petabyte con latenza minima e a un costo inferiore rispetto alle soluzioni concorrenti.

L'azienda ritiene che queste aggiunte consentiranno un modello basato su abbonamento più ampio, in cui anche un singolo firewall potrebbe essere collegato a dieci o più servizi di sicurezza distinti.

Arora ha indicato che sia l'IA che il calcolo quantistico dovrebbero aumentare in modo significativo i volumi di traffico, rendendo necessaria un'ispezione e un monitoraggio dei flussi di dati più estesi.

L'arrivo previsto del calcolo quantistico potrebbe richiedere la sostituzione di molti dispositivi di sicurezza esistenti, compresi i firewall, per proteggere i dati sensibili.

"Dal nostro punto di vista, l'IA e il calcolo quantistico genereranno un volume molto maggiore. Quindi, più bit circolano, più devono essere ispezionati, il che significa che la necessità di tecnologie di ispezione dei bit non scomparirà," ha affermato Arora.

Gli utenti sono incoraggiati a mantenere software antivirus aggiornato per difendersi dalle minacce convenzionali, utilizzando al contempo la protezione contro il furto di identità per monitorare attività sospette.

L'evoluzione delle minacce guidate dall'IA mostra l'importanza di difese a più livelli e di un'attenta gestione dei browser aziendali.

Le organizzazioni e gli individui dovrebbero pianificare un futuro in cui sia le tecnologie tradizionali che quelle emergenti richiedano misure di sicurezza proattive.