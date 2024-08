Google chiude il programma di bug bounty per l'app store Android

Google ha annunciato che porrà fine al Google Play Security Reward Program, un'iniziativa di bug bounty che per quasi sette anni ha permesso a ricercatori e sviluppatori di identificare e risolvere le vulnerabilità nelle app Android più diffuse.

Lanciato nell'ottobre 2017, il programma ha attirato i ricercatori di sicurezza a scoprire e divulgare le falle riscontrate nelle app distribuite attraverso il Google Play Store.

Nonostante il successo del programma, Google ha deciso di chiuderlo a causa di una diminuzione del numero di vulnerabilità segnalate e perseguibili.

Cos'è il Google Play Security Reward Program

Inizialmente, il programma si concentrava su un gruppo selezionato di sviluppatori e app, offrendo ricompense fino a 5.000 dollari per le vulnerabilità più critiche come l'esecuzione di codice remoto. Alla fine, nel 2019, il campo di applicazione si è allargato per includere tutte le app distribuite sulla piattaforma con oltre 100 milioni di download, con pagamenti che hanno raggiunto i 20.000 dollari.

In un'e-mail visionata da Android Authority, l'Android Security Team ha scritto: "Come risultato dell'aumento generale della sicurezza del sistema operativo Android e degli sforzi di hardening delle funzionalità, abbiamo visto un minor numero di vulnerabilità perseguibili segnalate dalla comunità di ricerca".

L'e-mail continua confermando che il programma terminerà il 31 agosto 2024 e che le segnalazioni presentate fino a quel momento saranno esaminate entro il 15 settembre.

Inoltre, lo scorso anno finanziario Google ha bloccato 2,28 milioni di app che violano la privacy e ha bandito 333.000 account di sviluppatori dannosi, oltre ad altri miglioramenti del Play Store.

Tuttavia, con la fine del Google Play Security Reward Program, i ricercatori potrebbero essere meno motivati a segnalare i problemi, lasciando potenzialmente alcune app più esposte e sollevando preoccupazioni su future vulnerabilità e sulla sicurezza della piattaforma.