Falsi copyright AI minacciano social e siti web: cosa sapere

I criminali informatici sfruttano da tempo la paura per manipolare le vittime, e le rivendicazioni di copyright si stanno rivelando uno degli strumenti più recenti.
La ricerca di Cofense Intelligence ha rilevato che gli aggressori inviano messaggi progettati per sembrare legittime richieste di rimozione a più utenti.
Tuttavia, la vera intenzione di questi messaggi è distribuire malware con il pretesto di pressioni legali.
Una campagna basata sull'inganno
Il rapporto descrive come un attore di minacce vietnamita noto come Lone None stia distribuendo campagne che imitano studi legali, inviando messaggi che sostengono di segnalare contenuti che violano il copyright sul sito web o sull'account social media del target.
Ciò che rende notevole questa ondata di attività è l'uso di più lingue, suggerendo l'utilizzo di traduzione automatica o strumenti AI per generare modelli convincenti in diverse regioni.
All'interno di questi archivi, applicazioni legittime come lettori PDF sono raggruppate insieme a file dannosi.
Sebbene le campagne attuali si concentrino sul furto di informazioni, i metodi utilizzati potrebbero facilmente distribuire ransomware in iterazioni future.
Una combinazione di strumenti avanzati di sicurezza email e protezione degli endpoint offre una difesa solida, poiché il solo filtraggio non può prevenire completamente queste campagne di spoofing del copyright.
