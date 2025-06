Facebook dice addio alle password: arrivano i passkey su mobile

Meta ha ufficialmente introdotto il supporto alle passkey su Facebook, una novità pensata per migliorare la sicurezza degli account e rendere l'accesso più semplice ed efficace sui dispositivi mobili.

Al posto delle classiche password, spesso deboli o facilmente indovinabili, gli utenti possono ora accedere tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN, garantendo un'autenticazione più sicura e personale.

Oltre a essere più sicure, le passkey risultano anche più rapide da usare rispetto alle credenziali tradizionali, offrendo un’esperienza Facebook più fluida, veloce e protetta.

Più sicurezza, meno password

Meta ha annunciato l’arrivo delle passkey per Facebook su dispositivi mobili iOS e Android, con il supporto a Messenger previsto nei prossimi mesi. Le passkey rappresentano una soluzione molto più sicura rispetto a password tradizionali o codici OTP, grazie alla loro resistenza ai furti e alle truffe di phishing, come i siti clone basati su errori di digitazione.

A differenza delle password, le passkey sono memorizzate localmente sul dispositivo dell’utente, rendendole inaccessibili anche per Meta. Non solo sono più sicure, ma evitano anche il continuo passaggio tra app necessario con i gestori di password.

Tra le funzionalità future, Meta ha confermato che le passkey verranno usate anche per autenticare i pagamenti tramite Meta Pay e per proteggere i backup crittografati di Messenger, una volta che il supporto sarà attivo. L’unico limite è che, in caso di smarrimento del dispositivo, il recupero dell’account e la generazione di una nuova passkey possono risultare complessi.

Per configurare una passkey, è sufficiente aprire l’app di Facebook, accedere al menu Impostazioni, quindi seguire il percorso Centro gestione account → Password e sicurezza → Passkey. Se la funzione è già disponibile sul vostro dispositivo, Facebook potrebbe anche suggerirvi di attivarla automaticamente al prossimo accesso.