• Cloudflare riferisce di aver bloccato un attacco DDoS record con picco di 22,2 Tbps e 10,6 Bpps

• L'attacco è durato solo 40 secondi, equivalendo allo streaming di un milione di video 4K

• Le immagini mostrano il rilevamento automatico dell'attacco DDoS da record mondiale prima del collasso

Cloudflare ha dichiarato di aver recentemente bloccato con successo il più grande attacco DDoS (distributed denial-of-service) mai registrato. L'attacco ha raggiunto 22,2 terabit al secondo e 10,6 miliardi di pacchetti al secondo, stabilendo un nuovo record mondiale.

Gli attacchi DDoS sovraccaricano le risorse di sistema o di rete con traffico eccessivo, rallentando o interrompendo l'accesso per gli utenti legittimi. Sebbene questo particolare attacco sia durato poco, circa 40 secondi, il volume coinvolto è stato massiccio.

(Image credit: Cloudflare)

Nessun intervento manuale necessario

Bleeping Computer ha paragonato l'attacco allo streaming simultaneo di un milione di video 4K, con una velocità di pacchetti equivalente a ogni persona sulla Terra che aggiorna una pagina web una volta al secondo.

Un'immagine condivisa da Cloudflare su X ha mostrato l'attacco aumentare fino alla massima potenza in pochi secondi, mantenendosi stabile oltre i 22 Tbps prima di diminuire bruscamente.

L'azienda afferma che i suoi sistemi hanno rilevato e mitigato l'incidente autonomamente senza intervento manuale.

Solo tre settimane prima, Cloudflare aveva mitigato un attacco da 11,5 Tbps e 5,1 Bpps, che era il più grande riportato al momento.

Più recentemente, FastNetMon ha annunciato di aver rilevato e mitigato un attacco DDoS da 1,5 miliardi di pacchetti al secondo, con traffico principalmente costituito da flood UDP provenienti da dispositivi compromessi come dispositivi IoT e router MikroTik.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Questa ultima cifra di 22,2 Tbps stabilisce un nuovo record per gli attacchi DDoS, dimostrando quanto rapidamente le dimensioni degli attacchi si siano intensificate negli ultimi mesi.

Cloudflare non ha rivelato dettagli chiave sull'ultimo evento, inclusi fonte o target, ma ha confermato che l'attacco da record è stato fermato prima che potesse causare danni duraturi.

La mitigazione di un attacco di questa portata è complessa, poiché firewall, router e load balancer faticano a gestire conteggi di richieste così elevati.

Anche se la larghezza di banda totale è sotto controllo, il flooding di pacchetti da solo può interrompere i servizi.

Lo scorso aprile, Cloudflare aveva notato che il 2025 era sulla strada per livelli record di attività DDoS.