BYOD in azienda: il 78% usa dispositivi personali, rischi in agguato
Il 78% dei dipendenti usa dispositivi personali, anche quando vietato
- Il BYOD è ormai diffuso, ma i team di sicurezza faticano a gestirlo
- I dispositivi periferici restano esposti: il 40% risulta non gestito
- Scarsa adozione del modello zero trust mentre i dipendenti continuano a usare dispositivi personali
Il BYOD (Bring Your Own Device) è ormai la norma più che l'eccezione nei luoghi di lavoro, secondo quanto rilevato da una nuova ricerca di Ivanti.
BYOD indipendentemente dalle policy
Tre lavoratori IT su quattro affermano che il BYOD è una prassi regolare, nonostante solo il 52% delle organizzazioni lo consenta ufficialmente. Dove le policy lo vietano, il 78% dei dipendenti lo fa comunque.
Questa mancanza di controllo rende le aziende vulnerabili. I dati Microsoft mostrano che oltre il 90% degli incidenti ransomware inizia da un dispositivo non gestito.
