Allarme sicurezza: GTA e Minecraft usati dai cybercriminali per colpire i giocatori più giovani

Un nuovo rapporto di Kaspersky mette in allerta i giocatori più giovani: titoli amatissimi come Grand Theft Auto V, Minecraft e Call of Duty vengono sempre più spesso sfruttati dai cybercriminali per diffondere malware, colpendo soprattutto la Generazione Z.

Tra l’aprile 2024 e il marzo 2025, i ricercatori hanno registrato oltre 19 milioni di tentativi di inganno tramite file malevoli mascherati da versioni modificate o contenuti extra legati a questi giochi.

Secondo le stime, sarebbero circa 400.000 gli utenti colpiti a livello globale, con una percentuale significativa composta da giocatori giovani, spesso più vulnerabili perché scaricano mod, patch o crack da siti non ufficiali o fonti poco affidabili.

Malware mascherato da mod e crack: nel mirino GTA, Minecraft e CoD

Secondo Kaspersky, i cybercriminali stanno puntando soprattutto su giochi storici ma ancora attivissimi, sfruttando la popolarità di titoli con comunità consolidate e un vasto supporto alle mod.

Grand Theft Auto V, ad esempio, pubblicato più di dieci anni fa, resta estremamente popolare grazie al suo mondo aperto e alla scena modding. Ha venduto oltre 215 milioni di copie nel mondo, diventando uno dei videogiochi più venduti di sempre. I ricercatori hanno rilevato quasi 4,5 milioni di tentativi di attacco tramite file camuffati da contenuti legati a GTA.

L’arrivo ormai imminente di GTA 6 (previsto nel 2026) aggrava ulteriormente il problema: l’hype viene sfruttato per diffondere falsi installer, inviti a beta e accessi anticipati infetti.

Anche Minecraft figura tra i bersagli principali, con 4,1 milioni di tentativi: la sua popolarità e il supporto alle mod lo rendono terreno fertile per truffe simili. Call of Duty è terzo con 2,6 milioni di attacchi, seguito da The Sims con 2,4 milioni.

I cybercriminali agiscono soprattutto su forum, social network e app di messaggistica, dove pubblicizzano crack, mod, addon e bonus vari che in realtà celano infostealer, trojan, backdoor o malware per il mining di criptovalute.

Kaspersky invita tutti gli utenti a non scaricare contenuti piratati, a diffidare da promozioni troppo allettanti e a prestare attenzione a skin rare, giveaway o pacchetti bonus offerti da fonti non ufficiali.