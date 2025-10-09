60% dei professionisti IT vuole lasciare il lavoro per burnout

• Gli strumenti di ripristino complessi fanno perdere rapidamente fiducia al personale IT già esausto

• Molti esperti vedono gli strumenti AI come un ulteriore livello di stress

• La paura di essere incolpati personalmente genera profonda ansia nei team di cybersecurity

La pressione su professionisti IT e cybersecurity si intensifica con l'aumento della portata e sofisticazione delle minacce cyber, secondo una nuova ricerca.

Un sondaggio di Object First mostra come questa pressione sia diventata una crisi di salute mentale nel settore: l'84% si sente stressato al lavoro a causa dei rischi di cybersecurity, mentre quasi il 60% sta valutando di lasciare il proprio impiego.

Molti intervistati temono inoltre di essere incolpati personalmente se gli attaccanti compromettono i sistemi, aumentando il peso emotivo.

Minacce crescenti ed esaurimento emotivo

Il sondaggio descrive un ambiente in cui i lavoratori IT si sentono intrappolati tra minacce crescenti e aspettative irrealistiche.

Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di essere sotto pressione da parte dei vertici aziendali per "sistemare tutto" dopo un incidente cyber.

Un 18% significativo ha ammesso di sentirsi "senza speranza e sopraffatto" durante o dopo tali eventi.

Il senso di responsabilità per proteggere intere reti, spesso senza risorse sufficienti, ha lasciato molti in difficoltà.

"Lo stress crescente sui professionisti IT e cybersecurity non è solo una questione HR, ma una sfida per la resilienza aziendale", ha affermato David Bennett, CEO di Object First.

"Con l'escalation di frequenza e sofisticazione delle minacce cyber, il rischio di produttività compromessa e perdita di talenti per burnout potrebbe rendere le organizzazioni più vulnerabili che mai."

La complessità degli strumenti di ripristino e dei sistemi di protezione ransomware è emersa come fattore chiave del burnout.

Quasi tre quarti (74%) degli intervistati ha dichiarato che le tecnologie di ripristino o gli strumenti di rimozione malware erano troppo complessi da gestire senza competenze di sicurezza approfondite.

Carichi di lavoro pesanti e team sottodimensionati aggravano questa sfida, portando a orari più lunghi e minore fiducia nella risposta agli attacchi.

Molti professionisti ritengono che soluzioni di backup più rapide ed efficienti potrebbero alleviare lo stress, mentre quasi due terzi (65%) ha affermato che tecnologie testate indipendentemente aumenterebbero la loro fiducia.

Mentre le organizzazioni dipendono sempre più da strumenti AI per automatizzare rilevamento e risposta, l'onere di interpretare e gestire tali sistemi ricade spesso sul personale umano.

Questo aumenta la fatica mentale invece di ridurla. C'è quindi urgente bisogno di supporto per la salute mentale e tecnologie più semplici.

Metà dei professionisti intervistati ha dichiarato che le loro aziende non riescono a dare priorità costante al benessere, con molti che identificano orari flessibili, programmi di assistenza ai dipendenti e servizi per la salute mentale come aiuti cruciali.

Per affrontare questi problemi, Object First, in collaborazione con Cybermindz, sta rilasciando materiali educativi e risorse per la gestione dello stress volte a ripristinare la concentrazione e migliorare il riposo.