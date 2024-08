Questo nuovo SSD NVMe ha specifiche impressionanti, ma non è per il vostro PC

Kingston Digital ha annunciato la sua ultima unità SSD per data center, in grado di utilizzare la più recente interfaccia PCIe Gen 4x4, abbinata a NAND 3D TLC a 112 strati.

L'unità DC2000B offre bassa latenza e costanza di IOPS, caratteristiche fondamentali per i carichi di lavoro ad alto utilizzo. Questa combinazione garantisce che l'unità SSD offra prestazioni di alto livello, rendendola ideale per le applicazioni di avvio di server interni.

Questa unità SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe ad alte prestazioni funziona come unità di avvio interna per server con montaggio su rack ad alto volume.

Protezione contro le perdite di potenza

(Image credit: Kingston Digital)

L'unità SSD DC2000B è dotata di una protezione contro la perdita di potenza (PLP) basata su hardware, non comunemente presente sulle unità SSD M.2. Il PLP riduce la possibilità di perdita o corruzione dei dati a causa di interruzioni impreviste dell'alimentazione.

È inoltre dotato di un dissipatore di calore integrato in alluminio che contribuisce a garantire un'ampia compatibilità termica con un'ampia gamma di sistemi. Questo sistema di gestione del calore consente al dispositivo di mantenere livelli di prestazioni ottimali anche in presenza di carichi di lavoro elevati.

Le unità SSD DC2000B sono progettate per funzionare in un'ampia gamma di temperature. Quando sono immagazzinate, possono sopportare temperature da -40°C a 85°C, mentre quando sono in funzione possono sopportare temperature da 0°C a 70°C.

L'unità SSD utilizza la tecnologia 3D TLC NAND ed è disponibile in tre capacità: 240 GB, 480 GB e 960 GB. Le velocità di lettura e scrittura sequenziale di questo dispositivo variano a seconda delle dimensioni dello storage.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Kingston Digital)

Il modello da 240 GB offre velocità di lettura fino a 4500 MB/s e velocità di scrittura di 400 MB/s, mentre la versione da 480 GB arriva a 7000 MB/s in lettura e 800 MB/s in scrittura. La capacità più grande, 960 GB, eguaglia la velocità di lettura di 480 GB a 7000 MB/s, ma migliora la velocità di scrittura a 1300 MB/s.

In termini di IOPS in lettura e scrittura 4K a regime, il modello da 240 GB offre 260.000 IOPS in lettura e 18.000 IOPS in scrittura. La versione da 480 GB migliora la situazione con 530.000 IOPS in lettura e 32.000 IOPS in scrittura, mentre la variante da 960 GB offre 540.000 IOPS in lettura e 47.000 IOPS in scrittura, dimostrando la capacità di gestire con facilità carichi di lavoro impegnativi.

Questi dispositivi sono compatti, con dimensioni di 80 mm x 22 mm x 8,3 mm e un peso di 9 g per il modello da 240 GB, 10 g per il modello da 480 GB e 11 g per il modello da 960 GB. Queste unità SSD sono inoltre costruite per resistere a vibrazioni significative, con una tolleranza non operativa di 20G Peak in una gamma di frequenza compresa tra 10 e 2000Hz.

L'SSD DC2000B di Kingston ha una resistenza di 0,4 DWPD (Drive Writes Per Day) per cinque anni per tutte le opzioni di capacità. Inoltre, include strumenti Enterprise SMART che consentono di monitorare parametri quali statistiche di utilizzo, vita residua dell'SSD, livellamento dell'usura e temperatura.

(Image credit: Kingston Digital)

La resistenza e la longevità di questo dispositivo si riflettono nei suoi valori di Total Bytes Written (TBW). Il modello da 240 GB è classificato per 175 TBW, la versione da 480 GB per 350 TBW e la variante da 960 GB per 700 TBW, garantendo prestazioni affidabili anche in caso di utilizzo intenso.

Le unità SSD presentano inoltre una bassa latenza, con latenze di lettura medie di 70 µs per tutte le capacità. Anche le latenze di scrittura sono ottimizzate, con il modello da 240 GB a 53 µs, quello da 480 GB a 29 µs e quello da 960 GB a soli 20 µs.

In termini di consumo energetico, il modello da 240 GB consuma in media 2,97 W durante le operazioni di lettura e 4,02 W durante le operazioni di scrittura, con picchi di consumo leggermente superiori. Il modello da 480 GB consuma in media 3,22 W in lettura e 5,60 W in scrittura, mentre la versione da 960 GB consuma 3,26 W in lettura e 7,36 W in scrittura.

Il DC2000B ha un valore MTBF (Mean Time Between Failures) di 2 milioni di ore, che indica una lunga durata in condizioni di utilizzo tipiche. Per finire, Kingston offre una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito.

Tony Hollingsbee, SSD business manager, Kingston EMEA, ha dichiarato: "I produttori di server Whitebox e gli OEM di server Tier 1 continuano a dotare i loro server di ultima generazione di socket M.2 per l'avvio e per il caching interno dei dati... DC2000B è stato progettato per offrire le prestazioni e la resistenza in scrittura necessarie per gestire una serie di carichi di lavoro server ad alto ciclo di utilizzo. Il fatto di portare le unità di avvio all'interno del server consente di conservare i preziosi alloggiamenti per l'archiviazione dei dati".