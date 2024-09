Qualcomm taglia oltre 200 posti di lavoro a San Diego: colpiti anche dirigenti senior

Il produttore californiano di chip Qualcomm ha annunciato il licenziamento di oltre 200 dipendenti a San Diego, nell'ambito della sua strategia di ottimizzazione dei costi di gestione.

I licenziamenti, che interesseranno 226 dipendenti, avranno effetto a partire dal 12 novembre e sono stati segnalati in una notifica WARN (Workers Adjustment and Retraining Notification) della California, una notifica obbligatoria per le aziende che operano nello Stato.

Sebbene l'azienda sostenga di avere circa 10.000 lavoratori locali e 50.000 a livello globale, la natura diffusa dei licenziamenti di Qualcomm è preoccupante.

Qualcomm licenzia centinaia di lavoratori

Si prevede che i tagli ai posti di lavoro interesseranno i lavoratori di 16 diverse strutture nell'area di San Diego, compresa la sede centrale dell'azienda.

In un comunicato, un portavoce dell'azienda ha spiegato che i licenziamenti sono in linea con il più ampio obiettivo di diversificazione delle attività dell'azienda: "Come parte del normale corso degli affari, diamo priorità e allineiamo i nostri investimenti, le nostre risorse e i nostri talenti per assicurarci di essere posizionati in modo ottimale per trarre vantaggio dalle opportunità di diversificazione senza precedenti che abbiamo di fronte".

L'ultima tornata di licenziamenti arriva meno di un anno dopo che la società ha licenziato 1.250 lavoratori, di cui oltre 1.000 nell'area di San Diego. Si ritiene che gli ultimi tagli riguardino ruoli nelle operazioni, nella finanza e nell'ingegneria di alto livello, tra cui cinque vicepresidenti di ingegneria e un vicepresidente di tecnologia.

Nonostante le riduzioni di personale, Qualcomm ha registrato un ottimo trimestre finanziario per i tre mesi terminati il 23 giugno, con un fatturato di 9,4 miliardi di dollari, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. Anche i profitti trimestrali sono aumentati, di un buon 18%.

All'epoca, l'amministratore delegato Cristiano Amon aveva elogiato la performance di Qualcomm: "I nostri risultati del terzo trimestre riflettono una forte esecuzione della nostra strategia di crescita e diversificazione, con ricavi trimestrali QCT e margini EBT nella fascia alta della guidance".

Via San Diego Union-Tribune