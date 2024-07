OpenAI, 700 miliardi di dollari per produrre chip e competere con Nvidia

Non c'è dubbio che Nvidia sia stata l'azienda che ha tratto i maggiori vantaggi dalla recente rivoluzione dell'intelligenza artificiale: di recente è diventata la terza azienda di maggior valore del pianeta, davanti ad Alphabet e Amazon, e per un certo periodo, a giugno, ha addirittura conquistato il primo posto, superando Microsoft e Apple.

Tutti i grandi operatori tecnologici vogliono essere coinvolti nell'IA, ma pochi vogliono dipendere da Nvidia e per questo motivo molti stanno cercando alternative, ove possibile. Microsoft e OpenAI starebbero pianificando un progetto di data center che includerebbe un supercomputer di IA potenzialmente alimentato da AMD e denominato "Stargate".

Ora, The Information sostiene che OpenAI ha discusso con diversi progettisti di chip, tra cui Broadcom, sullo sviluppo di un nuovo chip AI per sfidare Nvidia.

Più grande di AMD e Intel

Broadcom è nota per la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di un'ampia gamma di semiconduttori e soluzioni software per infrastrutture, con prodotti utilizzati nelle reti dei centri dati, nella connettività domestica, nell'accesso a banda larga, nelle apparecchiature di telecomunicazione, negli smartphone e nelle stazioni base.

Attualmente è classificata come la 13a azienda di maggior valore al mondo, il che la pone al di sopra di colossi tecnologici più noti come Samsung, AMD, Intel, Arm, IBM e Qualcomm.

Se la conversazione di OpenAI con Broadcom e altri pretendenti si riferisca a Stargate non è ancora noto, ma The Information suggerisce che, qualunque sia il risultato finale, è improbabile che possa competere con qualsiasi cosa Nvidia stia producendo in questo momento, dati gli anni di ricerca e sviluppo - e il denaro - che sarebbero necessari.

OpenAI, tuttavia, avrebbe assunto ex membri di Google con esperienza nello sviluppo di processori Tensor; questo dimostra quanto l'azienda sia seriamente intenzionata ad avere un proprio hardware.