La formazione in finanza e tecnologia può salvare un’azienda, ecco come

Avere una presenza nell'e-commerce è un'arma a doppio taglio per i venditori che cercano di far crescere la propria attività. Mercati come Amazon e Walmart dominano una porzione significativa del mercato dell'e-commerce e offrono un'immensa portata e un potenziale di clienti, ma hanno anche un prezzo, spesso sotto forma di margini ridotti, alcuni dei quali controllati. L'aumento dei costi operativi, tra cui trasporti, spedizioni, manodopera e materie prime, sta mettendo alle strette venditori e venditrici. Con l'aumento dei costi, l'aumento dei prezzi per mantenere i margini potrebbe non essere fattibile a causa delle strutture di prezzo e degli algoritmi rigorosi del marketplace. Questi vincoli rendono difficili gli aggiustamenti unilaterali dei prezzi, costringendo potenzialmente i venditori a sacrificare la redditività o ad abbandonare del tutto la piattaforma. Ma questa non è l'unica sfida che i venditori devono affrontare su queste piattaforme di successo.

Gli angoli ciechi della finanza

Uno dei maggiori ostacoli per i venditori di e-commerce che operano sui marketplace è una complessa pratica contabile nota come "accantonamento dei crediti". Questo meccanismo essenzialmente trattiene una parte dei crediti del venditore durante un ciclo di deduzione. Anche se apparentemente innocuo, può avere un impatto significativo sul flusso di cassa e sulle decisioni finanziarie.

Questi fondi trattenuti sono destinati a coprire potenziali spese future come resi, rimborsi o chargeback. Tuttavia, rappresentano costi non realizzati, che lasciano le aziende nel limbo del flusso di cassa. Si consideri una situazione in cui un venditore di un mercato di e-commerce sperimenta un'impennata delle vendite solo per scoprire che una parte significativa dei suoi guadagni è inaccessibile a causa di accantonamenti. Questo deficit inatteso può ostacolare investimenti cruciali in magazzino, marketing o personale, impedendo il potenziale di crescita.

Quindi, come possono i venditori navigare in questa stretta e garantire un successo a lungo termine di fronte all'aumento dei costi operativi e alla rigidità dei mercati? La risposta sta nel padroneggiare l'arte delle operazioni finanziarie (FinOps). Acquisendo una buona padronanza della gestione finanziaria con la giusta tecnologia, i venditori di e-commerce possono farsi strada in questo ambiente difficile e uscirne rafforzati.

L'alfabetizzazione finanziaria come scudo

La lotta contro la stretta del mercato richiede un approccio proattivo e duplice: alfabetizzazione finanziaria e tecnologia. Comprendere le sfumature degli accantonamenti per i crediti, soprattutto per piattaforme specifiche come Amazon e Walmart, è fondamentale. L'integrazione di queste conoscenze nella pianificazione finanziaria crea una solida base per una crescita sostenibile.

Rimanere informati sull'evoluzione del panorama finanziario dell'e-commerce consente ai venditori di prendere decisioni basate sui dati. La comprensione dell'impatto della contabilità del mercato sul flusso di cassa consente di adottare strategie proattive di gestione del flusso di cassa, tra cui l'ottimizzazione delle risorse, la razionalizzazione dei crediti e il rafforzamento del capitale circolante.

Ecco come una migliore FinOps può aiutare i venditori di e-commerce a prosperare in una situazione di compressione dei prezzi sul mercato:

Controllo e ottimizzazione dei costi: FinOps sviluppa una cultura di consapevolezza dei costi. Tracciando meticolosamente ogni spesa, dalla pubblicità alle spese di magazzino, dai costi di spedizione ai resi, i venditori possono identificare le aree di ottimizzazione. Ciò potrebbe comportare la negoziazione di tariffe migliori con i fornitori, la semplificazione dei processi di adempimento o l'utilizzo di strategie di marketing efficaci dal punto di vista dei costi.

Gestione del flusso di cassa: mantenere un flusso di cassa sano è fondamentale per qualsiasi azienda, soprattutto per quelle che devono affrontare una pressione sui margini. FinOps fornisce ai venditori gli strumenti e gli approfondimenti per prevedere le spese e i flussi di entrate futuri, assicurando che abbiano liquidità sufficiente per far fronte ai propri obblighi e investire in opportunità di crescita.

Riconciliazione accurata: i marketplace leader a volte commettono errori nel calcolo delle commissioni e delle detrazioni. FinOps consente ai venditori di riconciliare meticolosamente i loro estratti conto, identificare eventuali discrepanze e richiedere prontamente i fondi mancanti. Le piattaforme di riconciliazione avanzate possono automatizzare questo processo, risparmiando tempo e garantendo l'accuratezza.

Processo decisionale guidato dai dati: FinOps va oltre la semplice contabilità. Si tratta di sfruttare i dati analytics per tracciare metriche chiave come le tendenze di vendita, il comportamento dei clienti e i margini di redditività. Grazie a questi dati , i venditori possono prendere decisioni informate sui prezzi dei prodotti, sulla gestione delle scorte e sulle spese di marketing.

La tecnologia come partner

Fortunatamente, la tecnologia è dalla parte dei venditori di e-commerce. Le piattaforme FinOps avanzate possono snellire i processi finanziari, automatizzare le attività e fornire informazioni in tempo reale: una combinazione potente per combattere la compressione dei margini del mercato. Queste piattaforme possono aiutare i venditori a:

Gestione di sovrafatturazioni e detrazioni: la fatturazione del Marketplace può essere complessa, con potenziali sovrafatturazioni e detrazioni ingiustificate. Le piattaforme FinOps possono automatizzare l'estrazione e la riconciliazione dei dati, consentendo ai fornitori di identificare e contestare rapidamente gli errori.

Monitoraggio e recupero dei fondi: grazie alle informazioni in tempo reale sulle transazioni del marketplace, i venditori possono tenere traccia dei pagamenti in sospeso e identificare eventuali ritardi nella ricezione dei fondi dovuti. Le piattaforme FinOps possono facilitare una comunicazione e una riconciliazione più rapide con il marketplace, assicurando un pagamento tempestivo.

Automatizzare i processi finanziari: Le attività finanziarie manuali possono essere noiose e richiedere molto tempo. Le piattaforme FinOps possono automatizzare l'inserimento dei dati, la riconciliazione e la creazione di report, liberando tempo prezioso per i venditori che possono concentrarsi sulle attività principali. Questo riduce anche il rischio di errori umani nei calcoli finanziari.

Il percorso verso la libertà finanziaria

In definitiva, il successo dell'e-commerce si basa su cifre di vendita impressionanti e sulla capacità di tradurre tali vendite in crescita e redditività sostenute. Grazie all'alfabetizzazione finanziaria e all'utilizzo di piattaforme finanziarie automatizzate, le aziende possono destreggiarsi tra le complessità della contabilità del mercato ed emergere vittoriose di fronte alla pressione del mercato. Mentre il panorama dell'e-commerce continua a evolversi, i venditori che danno priorità alla consapevolezza finanziaria saranno pronti a sopravvivere e a prosperare.