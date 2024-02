Il nuovo Honor MagicBook Pro 16 ha le carte in regola per competere con Dell XPS e MacBook Pro

Nel bel mezzo del MWC 2024, Honor svelato al grande pubblico il suo nuovo portatile di punta, il MagicBook Pro 16,

Il primo PC con funzioni AI di Honor sarà disponibile a breve sul mercato cinese, mentre il resto del mondo lo riceverà nel secondo trimestre. Ciò che lo distingue dalla concorrenza, per il momento, è il fatto che la sua configurazione di base dispone di componenti di fascia alta che lo rendono un'ottima opzione per chi cerca una workstation portatile di buon livello.

A bordo troviamo un processore Intel Core Ultra 7 155H, mentre al momento non ci sono varianti AMD. A questo si aggiungono 32 GB di memoria LPDDR5 saldata con un'unità SSD da 1 TB (sostituibile) e una GPU Nvidia Geforce RTX 4060 dotata di 8 GB di memoria GDDR6.

Altre specifiche e ipotesi sul prezzo

L'altra sorpresa è l'inclusione di un display da 16:10, 3.072 x 1.920 pixel, con una luminosità di 500 nits, una frequenza di aggiornamento di 165Hz e una modalità e-Book ottima per non stancare gli occhi e risparmiare la batteria. Non è uno schermo touchscreen, ma offre una risoluzione quasi tripla rispetto a un display Full HD. Per quanto riguarda la durata della batteria, Honor sostiene che l'unità da 75WHr può garantire fino a 10 ore utilizzando il popolare benchmark PCMark 10.

Il resto della scheda tecnica è più che adeguato: c'è il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, un sensore di impronte digitali, un tastierino numerico dedicato, sei (sì, sei) altoparlanti, sei porte e un'ampia gamma di prese d'aria - ma non c'è un lettore di schede di memoria e il caricabatterie è il classico mattoncino, anziché un elegante GaN.

Sono disponibili due colorazioni (bianco e viola) e, con un peso inferiore a 1,9 kg, l'Honor MagicBook Pro 16 è ragionevolmente portatile per un dispositivo con un grande schermo e una scheda grafica dedicata.

Per quanto riguarda i prezzi, anche se non abbiamo alcuna indicazione ufficiale dal produttore, guardando al corrispettivo Dell XPS 16 che costa 2.799 dollari, ci aspettiamo un cartellino largamente superiore ai 2000€. Abbiamo contattato Honor per saperne di più sui prezzi e per chiedere se esistono altre varianti, presumibilmente con una configurazione inferiore e un prezzo più basso. Vi faremo sapere nona appena ne sapremo di più.