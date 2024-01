Grazie a un aggiornamento di Windows 11 potete usare il vostro Samsung Galaxy come webcam per il portatile

Apparire al meglio durante una videoconferenza, soprattutto quando si è in giro, potrebbe presto essere molto più facile grazie a una nuova collaborazione tra Samsung e Microsoft.

Il produttore di smartphone coreano ha annunciato che un nuovo aggiornamento dell'app "Link to Windows" consentirà di utilizzare alcuni smartphone Samsung Galaxy come webcam collegandoli ai computer portatili della serie Galaxy Book4.

La funzione utilizzerà la fotocamera dello smartphone come webcam quando viene collegata a un laptop Windows (funzione pensata principalmente per la nuova serie Samsung Galaxy Book4) per attività come le chiamate o le riunioni di Microsoft Teams.

Si tratta di una tra tante funzioni intelligenti che verranno implementate sui prossimi portatili Samsung e faranno uso delle capacità AI di Copilot, l'assistente di Windows 11 basato sull'Intelligenza Artificiale. Questa mossa rivela inoltre la volontà di Samsung di creare un ecosistema più ampio tra i suoi dispositivi portatili.

Samsung Galaxy "Link to Windows"

"L'aumento del lavoro ibrido ha sdoganato le videoconferenze come principale strumento per la collaborazione", ha osservato Samsung nel suo comunicato stampa. "Questa potente funzionalità migliora l'esperienza delle videochiamate, in modo che gli utenti possano godere di immagini di alta qualità grazie al loro smartphone".

Per utilizzare la funzione, gli utenti devono collegare il proprio telefono al Galaxy Book4 tramite l'applicazione "Link to Windows". Sarà anche necessario installare l'app Microsoft Phone Link sul PC e seguire le istruzioni di configurazione. Devono inoltre utilizzare lo stesso account Microsoft e la stessa connessione di rete Wi-Fi sia sul PC che sul telefono.

Lo smartphone Galaxy da collegare deve funzionare con OneUI 1.0 o superiore (equivalente ad Android 9 o superiore), e Samsung avverte che la disponibilità può variare a seconda del dispositivo, anche se una soglia di accesso così bassa potrebbe garantire a molti dispositivi più vecchi una nuova vita.

Samsung ha inoltre voluto sottolineare che la serie Galaxy Book4 non è l'unico dispositivo che può essere abbinato a uno smartphone. Ad esempio, si può utilizzare un Samsung Galaxy Tab S9 Ultra come monitor aggiuntivo per il PC, consentendo agli utenti di massimizzare la produttività e la creatività, o si possono collegare alcuni auricolari Galaxy Buds2 Pro per offrire una qualità di chiamata cristallina con una latenza ridotta.

L'azienda afferma inoltre che la serie Galaxy Book4 potrebbe essere l'inizio di una collaborazione rafforzata tra l'azienda e Microsoft, promettendo "funzionalità più intelligenti" basate sull'intelligenza artificiale tramite l'interazione con l'assistente AI Copilot.