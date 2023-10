Ecco il PC senza ventola più piccolo del mondo con CPU Intel N100 (costa una sciocchezza)

Bleu Jour è un produttore francese specializzato in mini PC che al momento è a caccia di finanziatori per avviare la produzione su larga scalda del suo mini PC KUBB.

Con delle dimensioni di appena 8 x 8 cm sarebbe di fatto il più piccolo PC senza ventola alimentato dalla CPU Intel N100 al mondo. Il dispositivo, che secondo Bleu Jour è completamente silenzioso, è dotato di un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e di un SSD NVMe M.2 da 1 TB. Il tutto supportato da una CPU quad-core da 3,4 GHz.

L'azienda è salita alla ribalta per la prima volta nel 2014 con il mini PC KUBB che misurava appena 12 cm x 12 cm e da allora ha lanciato una serie di apprezzati successori, tra cui gli eccellenti Bleujour Kubb Gen 8 e Gen 11.

Completamente silenzioso

Il KUBB Mini è nelle fasi finali di sviluppo. Il primo prototipo è nato a marzo 2023 e ad agosto è stato sottoposto a test termici. Lo scorso settembre è stato generato un campione di post-produzione dal quale nascerà la versione definitiva.

Al momento l'azienda ha bisogno di 43.204 sterline (circa 50 mila euro) per avviare la produzione. Per chi volesse sostenere l'iniziativa, il mini-pc si può prenotare versando una cifra che ammonta a circa 250€. Le prime unità dovrebbero arrivare a dicembre 2023.

"Bleu Jour, fondata nel 2002 a Tolosa (Francia), è un produttore francese di dispositivi informatici specializzato in Mini PC" ... "Il motivo del nostro crowdfunding è costruire la consapevolezza del nostro marchio e stabilire una connessione con gli appassionati di computer. Il nostro mini PC è pronto per la produzione di massa. Verrà spedito nel dicembre 2023, durante questo periodo continueremo a ottimizzarlo, rimanete sintonizzati."



L'ultimo KUBB Mini include anche un'unità di archiviazione per schede microSD, oltre a due porte USB 3.2, USB-C, due porte HDMI 2.0, una porta ethernet e un jack audio da 3,5 mm. Può collegarsi a due monitor con risoluzione 4K a 60 Hz e connettersi al Wi-Fi 6 e al Bluetooth. Il dispositivo è disponibile in sei colori: grafite, bianco, rosso, bronzo, arancione e blu.

Uno degli aspetti più notevoli al di là delle dimensioni è il fatto che, secondo il produttore, non produce alcun rumore. Anche i PC più silenziosi producono almeno 40dB, mentre i mini PC producono mediamente 20dB. Il KUBB Mini, a quanto pare, produce 0dB di grazie al fatto che il calore viene trasferito per conduzione attraverso lo chassis.