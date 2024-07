Basi sicure per l'IA con la privacy by design

Mentre entriamo in un'era di rapida innovazione con l'avanzamento e l'incorporazione dell'IA in tempo reale, è fondamentale che le aziende tecnologiche continuino ad insistere per integrare il supporto alla regolamentazione. Dobbiamo tutti incorporare la privacy negli aspetti progettuali del nostro ciclo di vita di sviluppo, mentre proseguiamo con i rapidi progressi della tecnologia, in particolare nel campo della raccolta e dell'elaborazione dei dati

Sebbene richieda uno sforzo e una disciplina aggiuntivi, l'implementazione dei principi della Privacy by Design in tutti i progetti e le iniziative, soprattutto quando si integra l'IA in uno stack tecnologico, darà i suoi frutti in termini di fiducia dei clienti in futuro. In questo modo non solo si garantisce la conformità alle normative sulla privacy dei dati, ma si costruisce anche la fiducia degli utenti e si creano esperienze più sicure e protette per i clienti. Esistono già diversi casi in cui gli strumenti di IA vengono sviluppati per scopi non etici: ad esempio, l'IA viene utilizzata per creare deepfakes e impersonare celebrità come Taylor Swift. Per fortuna, di recente sono state presentate nuove proposte di legge per la protezione dall'abuso dell'IA.

Cosa intendiamo per Privacy by Design?

In parole povere, la Privacy by Design consiste nell'incorporare le protezioni della privacy nel ciclo di vita del prodotto e dell'ingegneria del software per garantire che il trattamento dei dati dei clienti dall'inizio alla fine sia esplicitamente identificato, comunicato, intenzionale e gestito in modo appropriato. L'obiettivo di Privacy by Design è di contribuire a proteggere la privacy delle persone integrando in modo proattivo le salvaguardie per la privacy dei dati nell'intero processo di sviluppo e, in ultima analisi, di garantire che i clienti si fidino della gestione appropriata dei dati personali da parte dell'organizzazione.

Con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale, si applicano gli stessi principi. Esaminiamo i sette principi del concetto ed esploriamo il modo in cui interagisce con l'IA.

1. Passare alla proattività e alla prevenzione piuttosto che alla reattività

L'idea è quella di evitare di essere reattivi e riparatori per anticipare e bloccare gli episodi di invasione della privacy prima che si verifichino.

2. Privacy per impostazione predefinita

I dati personali devono essere protetti, indipendentemente dal processo aziendale o dal sistema informatico. Quando i dati vengono raccolti e gestiti, l'organizzazione deve essere trasparente sugli elementi dei dati personali raccolti e sulle modalità di protezione degli stessi. Una volta forniti all'organizzazione, i dati personali non devono mai essere gestiti dall'individuo per proteggere la propria privacy, ma devono essere incorporati di default nelle pratiche dell'organizzazione.

3. Privacy radicata nella progettazione

La privacy deve essere pienamente integrata nei sistemi senza influire sulle prestazioni: deve essere parte integrante dei processi e delle procedure, della progettazione e dell'architettura, anziché essere aggiunta come ripensamento.

4. Somma positiva contro somma zero

La privacy by design mira alla piena funzionalità e comprende tutti gli obiettivi rilevanti al di là della privacy. Questo approccio elimina quindi la pretesa di false dicotomie, in cui si sostiene che ci deve essere un compromesso tra privacy e sicurezza, ad esempio.

5. Ciclo di vita end-to-end

Poiché la Privacy by Design è integrata nei sistemi fin dal primo giorno, prima che i dati vengano accumulati, essa comprende l'intero ciclo di vita delle informazioni rilevanti.

6. Trasparenza e visibilità

Le parti interessate devono avere la certezza che, indipendentemente dai processi aziendali o dai sistemi IT coinvolti, la Privacy by Design operi in linea con le promesse e gli obiettivi concordati, sotto l'occhio vigile di una verifica indipendente.

7. Rispetto per gli utenti

Soprattutto, la Privacy by Design richiede che architetti e operatori mettano l'utente al primo posto, offrendo funzionalità quali impostazioni predefinite per la privacy, avvisi appropriati e opzioni intuitive.

Questi sette principi guida offrono alle organizzazioni un ampio percorso per garantire che la privacy sia parte integrante delle procedure fin dal primo giorno. Tuttavia, ci sono altre preoccupazioni da tenere a mente quando si parla di IA.

L'intersezione tra IA e Privacy by Design

I principi di cui sopra diventano ancora più importanti quando si considera l'IA, perché questi sistemi, in particolare i modelli di IA generativa, elaborano regolarmente grandi quantità di dati personali per garantire un risultato ottimale. Per questo motivo è fondamentale integrare la privacy nelle soluzioni di IA come impostazione predefinita ed è essenziale implementare i principi della Privacy by Design in ogni progetto e iniziativa, in particolare quando si implementa l'IA in uno stack tecnologico.

Questo approccio garantisce sia la conformità alle normative sia la fiducia degli utenti. In pratica, potrebbe includere l'uso del mascheramento dei dati per anonimizzare i set di dati; lo sviluppo di protocolli rigorosi di accesso e di crittografia conformi alla legislazione globale e alle migliori pratiche del settore; la garanzia che le pratiche di privacy e i protocolli di protezione dei dati siano comunicati chiaramente agli utenti. Possiamo anche rafforzare la privacy dei dati eseguendo costantemente test di generazione di dati sintetici per simulare un'ampia gamma di scenari di conformità.

Vale anche la pena di considerare le implicazioni della Privacy by Design quando si tratta di leggi e quadri normativi. L'aumento di normative come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA) sottolinea la crescente attenzione internazionale per i diritti di privacy più ampi. Queste leggi sono state concepite per garantire che le aziende gestiscano i dati personali in modo responsabile e che gli individui stessi abbiano diritti sui propri dati personali. In questo contesto, la Privacy by Design aiuta le organizzazioni a rispettare gli impegni legislativi e dimostra che prendono sul serio la privacy, creando fiducia.

In definitiva, i sistemi di IA con privacy incorporata nella progettazione dovrebbero essere aperti, trasparenti e comprensibili per gli utenti. Dovremmo essere in grado di comprendere i processi e i risultati dell'IA e di identificare quando i sistemi di IA operano al di là delle aspettative, contribuendo così a creare fiducia nel tempo.

Mentre l'IA continua la sua rapida evoluzione, gli impegni responsabili ed etici devono essere incorporati fin dall'inizio. Dall'apprendimento automatico specifico per l'inquilino, alle barriere generative per i contenuti, fino ai rigorosi schemi per la privacy dei dati, è possibile garantire che i sistemi di IA garantiscano la privacy per impostazione predefinita fin dal primo giorno.