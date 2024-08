Apple mira al mercato della gestione delle password: un nuovo competitor in crescita?

Il recente annuncio di Apple di un gestore di password standalone in occasione della WWDC 2024 è una chiamata all'azione per tutti gli utenti affinché aggiornino le loro pratiche in materia di password e diano priorità alla creazione e all'archiviazione sicura delle credenziali che proteggono i loro beni più sensibili. Se non bastano i titoli dei giornali che parlano di attacchi per l'acquisizione di account con conseguenti violazioni dei dati e gravi impatti finanziari per le aziende, l'annuncio di Apple conferma ulteriormente quanto sia fondamentale una gestione efficace delle password per salvaguardare gli account e i dati sensibili da pericolosi criminali informatici. Dai singoli individui alle multinazionali, un password manager sicuro è una difesa fondamentale contro le minacce informatiche più diffuse, che rappresentano un rischio significativo per le organizzazioni nel Regno Unito e in tutto il mondo.

Poiché le piccole e medie imprese sono sempre più prese di mira da criminali informatici opportunisti, il mantenimento di solide pratiche di sicurezza informatica è fondamentale. Tuttavia, sebbene il nuovo gestore di password di Apple rafforzi indubbiamente la sicurezza degli utenti consumer in cerca di una soluzione di base e superi le precedenti funzionalità offerte da iCloud Keychain, manca delle caratteristiche, delle funzionalità multipiattaforma e, cosa forse più importante, della solida protezione di livello enterprise fornita dai principali gestori di password attualmente sul mercato.

Il rapporto 2024 Future of Defense di Keeper Security evidenzia che il 95% dei leader IT ritiene che gli attacchi informatici stiano diventando sempre più sofisticati, e che quelli legati alle password siano uno dei cinque vettori di minacce in più rapida crescita. Ciò sottolinea l'urgente necessità di soluzioni complete per la gestione delle password, in particolare per le PMI.

Maggiore sicurezza:

I gestori di password avanzati si avvalgono di solidi modelli di crittografia per archiviare, proteggere e condividere in modo sicuro password, chiavi d'accesso e altri dati sensibili in tutte le applicazioni e i servizi online. I gestori di password di alto livello sono spesso in possesso di certificazioni di sicurezza come l'attestazione SOC2 e la certificazione ISO27001, a riprova della loro adesione agli standard di sicurezza più elevati del settore. Un prodotto di consumo gratuito privo di queste certificazioni è privo della solida sicurezza necessaria a mitigare i rischi di attacchi informatici contro le organizzazioni in un panorama di minacce sempre più pericoloso.

Aumento della produttività:

Semplificando la gestione delle credenziali e dei file, le soluzioni di gestione delle password di livello aziendale riducono in modo significativo i costi di helpdesk associati alla reimpostazione delle password e ai problemi di accesso, per aziende di tutte le dimensioni. I dipendenti possono concentrarsi sulle loro mansioni principali senza essere assillati da frequenti problemi legati alle password.

Condivisione sicura dei file:

Una solida soluzione di gestione delle password aziendali facilita la condivisione sicura dei file tra i membri del team. Grazie all'archiviazione crittografata, ai controlli granulari delle autorizzazioni e ai protocolli di trasferimento sicuro dei file, le organizzazioni possono garantire che solo il personale autorizzato acceda ai documenti sensibili. Funzioni come gli audit trail forniscono visibilità sull'accesso e sulle modifiche ai file, migliorando la responsabilità e la conformità. Questo approccio sicuro consente una collaborazione continua senza compromettere l'integrità dei dati.

Accessibilità multipiattaforma:

Gli utenti possono accedere ai loro archivi di password attraverso un'applicazione web, un'applicazione desktop, un'estensione del browser o un'applicazione mobile. È importante che una soluzione aziendale dedicata funzioni su tutti i dispositivi, i browser e i sistemi operativi, per soddisfare le esigenze di una forza lavoro moderna e distribuita. Si tratta di un vantaggio chiave assente nei sistemi di gestione delle password legati a un sistema operativo o a un dispositivo specifico, che consente una perfetta integrazione in ambienti IT diversi.

Supervisione amministrativa:

Gli amministratori hanno la possibilità di monitorare l'utilizzo di password e segreti, di integrarsi perfettamente con l'attuale stack di identità e di applicare criteri basati sui ruoli per l'accesso alla piattaforma. Il controllo centralizzato garantisce un'aderenza coerente ai protocolli di sicurezza in tutta l'organizzazione e consente agli amministratori di applicare criteri per le password, come la lunghezza delle stesse o l'uso dell'MFA, che costituiscono una difesa critica in prima linea contro gli attacchi informatici.

Monitoraggio del dark web:

Le organizzazioni devono identificare le password violate tramite il monitoraggio del dark web, in tempo reale, per salvaguardare le proprie reti e i propri sistemi dalle minacce informatiche più diffuse, come gli attacchi di password stuffing e spray. Il rilevamento tempestivo e la rotazione di queste password consentono alle aziende di prevenire in modo proattivo potenziali violazioni della sicurezza.

Integrazione con single sign-on (SSO):

L'integrazione con prodotti SSO come Entra ID, Okta, Ping e Duo è fondamentale per le PMI. Sebbene le soluzioni SSO siano utili per l'autorizzazione e la praticità, non sono una soluzione autonoma per la sicurezza informatica e lasciano pericolose lacune di sicurezza che i criminali informatici possono sfruttare. Centinaia di migliaia di applicazioni cloud e native non supportano l'SSO, ma l'integrazione dell'SSO con un password manager aziendale copre tutti gli scenari di login per garantire che ogni account sia protetto con il massimo livello di sicurezza.

Funzionalità avanzate per organizzazioni in crescita:

Le PMI medio-grandi con infrastrutture IT complesse ottengono vantaggi significativi da funzionalità avanzate come la gestione dei segreti dell'infrastruttura, la rotazione automatica delle password, l'integrazione con sistemi CI/CD di terze parti e l'accesso remoto sicuro alle macchine. Queste funzionalità promuovono la scalabilità e stabiliscono solide misure di sicurezza cruciali per l'espansione del business.

Conclusioni

Sebbene il nuovo gestore di password standalone di Apple rappresenti un passo avanti positivo, le PMI hanno bisogno di soluzioni più complete per affrontare le loro sfide uniche e i loro requisiti di sicurezza, al di là di quanto offerto da Apple Password Manager. Una solida soluzione di gestione delle password non solo rafforza la sicurezza, ma aumenta anche la produttività, garantisce l'accessibilità multipiattaforma e fornisce funzioni amministrative e di integrazione avanzate. Nell'attuale panorama dinamico della sicurezza informatica, in cui i criminali informatici prendono sempre più di mira le piccole entità con attacchi sofisticati, investire in un gestore di password affidabile e indipendente dal produttore è un elemento critico per la strategia di sicurezza informatica di ogni PMI.