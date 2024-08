AMD vittima di un attacco hacker, dati in vendita online

Secondo gli esperti, AMD è stata vittima di una violazione dei dati che ha compromesso le comunicazioni interne e le informazioni sensibili dei dipendenti.

Le organizzazioni criminali IntelBroker e EnergyWeaponUser si sono attribuite il merito dell'attacco e i dati rubati sarebbero costituiti da informazioni sensibili dei dipendenti, come credenziali degli utenti, risoluzioni interne e descrizioni di casi.

I dati sono stati elencati sul mercato del dark web BreachForums e si ritiene che provengano da un "mix di fonti".

Deja vu

Non è tutto: IntelBroker ha dichiarato di essere dietro a diversi presunti attacchi degli ultimi mesi, in particolare a Europol e T-Mobile, con dati sensibili messi in vendita ogni volta. Entrambe le organizzazioni colpite hanno negato di essere state compromesse e hanno ribadito che l'infrastruttura è rimasta perfettamente intatta. AMD stessa non ha ancora verificato o offerto commenti sugli attacchi, ma ha riconosciuto le affermazioni,

"Siamo a conoscenza di un'organizzazione criminale che sostiene di essere in possesso di dati AMD rubati". La dichiarazione dice che. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine e con un partner di hosting terzo per indagare sulla rivendicazione e sull'importanza dei dati".

Con altri attacchi confermati all'inizio di quest'anno, che hanno preso di mira il Pentagono, l'FBI e il Marketplace di Facebook, IntelBroker si è guadagnato una seria reputazione di gruppo criminale informatico maligno e potente.

Secondo quanto riferito, AMD è stata colpita dallo stesso gruppo nel giugno 2024 in una violazione dei dati simile, che affermava di aver raccolto i dati dei dipendenti come numeri di telefono, indirizzi e-mail e documenti finanziari.

Come sempre accade con le violazioni di dati, questo ha lasciato le parti interessate a rischio di furto di identità, attacchi di phishing e perdite finanziarie. Chiunque sia attento alla situazione dovrebbe rimanere vigile e cercare la migliore protezione contro il furto d'identità offerta.