AMD strizza l'occhio alla "robotica fai da te" con il nuovo SOM Kria K24

AMD ha potenziato la sua gamma di schede SOM (System-on-Module) adattive Kria con gli Starter Kit K24 e KD240, progettati appositamente per controllare i motori elettrici nei sistemi robotici.

Secondo quanto riportato da Serve the Home , con questa nuova piattaforma, AMD punta ad abbassare la barriera d'ingresso per l'utilizzo di chip progettati per la robotica rendendoli accessibili a tutti (privati e piccole imprese).

Visti i prezzi a partire da 250 dollari (poco più di 200€) il SOM K24 e il relativo starter kit sono chiaramente destinati a settori sensibili ai costi, oltre che ai privati che hanno conoscenze in materia e vogliono sperimentare.

Ma facciamo qualche esempio: il SOM AMD potrebbe essere utilizzato nei sistemi di motori elettrici, nella robotica per l'automazione industriale, nella generazione di energia e nei trasporti pubblici, compresi ascensori e treni. In alternativa, può anche essere inserito in sistemi medici, compresi i dispositivi di robotica chirurgica e i letti per la risonanza magnetica. E sono solo alcuni esempi.

La robotica diventa "semplice"

Il K24 è un modulo entry-level dotato di un processore quad-core Arm Cortex-A53 e di un processore dual-core Arm Cortex-R5F. Dispone inoltre di una GPU Mali-400 MP2 e di un processore AMD Deep Learning, oltre a 2 GB di RAM LPDDR4. Il sistema operativo di riferimento è Ubuntu.

È molto più accessibile del K26, ed è specificamente progettato per il calcolo e l'input/output (I/O) per il controllo dei motori. Ciò che lo rende particolarmente utile in quest'ambito è la latenza inferiore rispetto a unità simili: il K24 esprime 120ns, che secondo AMD sono la metà dei 276ns dell'AM64XX di Texas Instruments.

Tuttavia, il K24 può essere utilizzato insieme al K26 negli stessi sistemi robotici grazie a un connettore compatibile.

L'imballaggio fan-out integrato significa anche che è grande (più o meno) la metà di una carta di credito. Di conseguenza, consuma molta meno energia rispetto ad altre opzioni presenti sul mercato e circa la metà rispetto al già citato K26.

Lo starter kit di Kria, invece, comprende una serie di componenti aggiuntive che rendono molto più semplice e veloce la costruzione di sistemi robotici, anche a casa. Questo kit si aggiunge a un secondo starter kit, il REB Robotics 2-in-1 Motor Kit Accessory, ormai prossimo al lancio.