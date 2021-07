Tre consigli per comprare PS5: come evitare gli errori più comuni

Oggi comprare una PS5 sembra ancora impossibile, ma in realtà è molto più facile di quanto non fosse nella prima metà del 2021.

Tanti lettori sono riusciti a portarsi a casa la console Sony grazie alla nostra guida dedicata, all'interno della quale trovate i principali rivenditori italiani e i link alle pagine dove potete acquistare (se disponibile) o prenotare la vostra PS5.

In alternativa, potete optare per il servizio di notifica via mail, con il quale riceverete un messaggio dal rivenditore non appena ci saranno delle PS5 disponibili.

Molti utenti però non sono ancora riusciti ad acquistare la console Sony, dato che la domanda eccede nettamente l'offerta e tanti tra coloro che cercano una PS5 commettono degli errori che, seppur banali, si rivelano decisivi.

Di seguito cercheremo di capire di quali errori si tratta e come evitarli per riuscire finalmente a trovare una PS5.

1. Non scartate a priori i bundle PS5

Comprare un bundle PS5 (come quelli disponibili su GameStop) è uno dei modi più semplici per portarsi a casa una PS5. Il fatto che i pacchetti PS5 che comprendono controller aggiuntivi vadano a ruba in pochi minuti, è la prova tangibile che la richiesta di PS5 è ancora molto alta. Se i rivenditori si limitassero a mettere in vendita le console, gli stock durerebbero pochi secondi.

Detto questo, molti utenti dichiarano di non essere intenzionati ad acquistare un bundle PS5, ma poi finiscono per comprare la console sovrapprezzo su eBay o su altri siti di vendita, il che non ha assolutamente senso.

Se il vostro problema sono i giochi inclusi (nel caso vogliate investire in altri titoli), potete sempre recarvi al Game Stop più vicino e chiedere gentilmente al commesso di effettuare uno scambio. Del resto dubitiamo che non vi serva un controller aggiuntivo o che vogliate comprare la console senza giochi, quindi tenete in considerazione i bundle, potrebbero essere il modo migliore per comprare una PS5.

GameStop è uno dei principali promotori dei pacchetti PS5, mentre Unieuro e Media World hanno proposto diversi stock di console standard. Non a caso GameStop è il rivenditore dal quale è più facile acquistare una PS5, e di recente ha inaugurato un servizio per i soci, che verranno inseriti in una lista prioritaria per il restock. Il costo dell'abbonamento annuale è di 15€, quindi potreste prendere in considerazione anche questa opzione.

Considerando che molti acquistano PS5 per poi venderla a prezzo maggiorato, dedicare il restock ai membri (in cambio di un abbonamento annuale) e includere giochi, controller aggiuntivi e gift card sembra un buon compromesso.

I migliori giochi PS5 disponibili oggi

2. Non arrendetevi al primo fallimento

Anche se siete i cliccatori più veloci del web, non è detto che al momento dell'acquisto non compaia comunque la scritta "PS5 esaurite". La rabbia in certi casi può prendere il sopravvento, ma non dovete mollare. Se siete sicuri di essere stati tra i primi a cliccare e avete una connessione veloce, è comprensibile che siate frustrati dal non essere riusciti a comprare una PS5.

Dovete considerare che molti venditori rendono disponibili gli stock a ondate, ovvero poche console alla volta, quindi è fondamentale seguire l'andamento delle vendite fino al totale esaurimento delle scorte. Si tratta di una sorta di lotteria, e una volta entrati nella pagina di vendita dovrete attendere il momento giusto per provare l'acquisto a ogni ondata.

Se non riuscite alla prima, rimanete sulla pagina e attendete il momento giusto. Tenete presente che, di norma, gli stock durano dai 3 ai 40 minuti.

Il consiglio è questo: la perseveranza è un'arma più potente della velocità. Cliccare velocemente sul link non vuol dire necessariamente essere i primi, mentre il tempismo si rivela fondamentale e attendere l'ondata successiva dopo aver tentato un primo acquisto può essere la soluzione migliore.

Ovviamente c'è bisogno di una buona dose di fortuna, come in tutte le cose.

Accessori PS5: tutte le periferiche ufficiali per la console Sony

3. Non sperate di acquistare facilmente PS5 nei prossimi mesi

"Comprerò la mia PS5 quando sarà più facile, nei prossimi mesi", è un'affermazione molto comune tra coloro che hanno tentato senza successo di comprare una PS5. Purtroppo le cose non andranno cosi.

Molti analisti affermano che gli stock di PS5 saranno scarsi anche nel 2022, e Sony stessa ha confermato di non essere in grado (al momento, e nei prossimi mesi) di soddisfare la domanda, anche se sta facendo di tutto per risolvere il problema.

Se sperate che durante il Black Friday/Cyber Monday o nel periodo natalizio piovano PS5, siete completamente fuori strada. Se volete una PS5 vi consigliamo quindi di non demordere e monitorare metodicamente la disponibilità dei diversi venditori.