Synology, la nuova DiskStation DS223 permette una gestione dei file semplice ed efficace

Synology, azienda specializzata in sistemi di archiviazione di rete, ha da poco annunciato il nuovo NAS DiskStation DS223 a 2 alloggiamenti, ultimo arrivo della linea di server per l'archiviazione dedicati all'uso domestico e SOHO.

Basato sul versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), il nuovo DS223 viene fornito con una completa serie di soluzioni intuitive per la gestione dei dati, che gli utenti possono utilizzare per tenere sotto controllo i propri archivi.

"La quantità di dati generati ogni giorno continua a crescere a un ritmo senza precedenti. Per questo la necessità di una gestione efficace dei file è più importante che mai" - ha affermato Michael Wang, Product Manager di Synology - "DS223 è la soluzione perfetta per il settore privato, consentendo di gestire i propri dati in modo intelligente con una piattaforma centralizzata e completa che va oltre le funzionalità di archiviazione di base".

Di seguito le principali novità del nuovo DiskManager DS223.

(Image credit: Synology)

Cloud privato per semplificare l'organizzazione e la condivisione dei dati

DS223 consente agli utenti di archiviare i file provenienti da varie fonti sul proprio cloud privato, rendendo i dati accessibili e facili da gestire da qualsiasi dispositivo. Con un massimo di 36 TB di archiviazione raw1, è possibile archiviare una gran quantità di dati, tra documenti e altri tipi di file, così come i supporti, in un unico posto.

Progettato specificamente per i file multimediali, Synology Photos semplifica inoltre l'organizzazione, ordinando automaticamente gli elementi. Le opzioni per la condivisione sicura semplificano la visualizzazione delle foto personali, mentre il supporto per il formato file RAW viene incontro alle attività lavorative professionali.

L'opzione per l'integrazione di DS223 con i servizi di archiviazione cloud più diffusi, tra cui Google Drive, Dropbox e Microsoft OneDrive, consente agli utenti di sincronizzare i file da e verso il cloud, garantendo la centralizzazione e la proprietà dei propri dati.

Hub di backup per una protezione dei dati semplice e affidabile

DS223 può servire come dispositivo di backup in tempo reale o pianificato per le cartelle dei computer collegati, proteggendoli efficacemente da ransomware o eliminazioni accidentali. Sui dispositivi mobili, gli utenti possono configurare Synology Photos, caricando automaticamente foto e video sul proprio cloud privato per una protezione continua.

I backup e gli altri dati archiviati sul server sono protetti grazie al file system Btrfs, basato su una serie di tecnologie per prevenire il danneggiamento dei dati e consentire di ripristinare comodamente i file a una versione precedente in caso di corruzioni o modifiche accidentali.

Le soluzioni per il backup per il DS223 forniscono un'ulteriore protezione: è possibile eseguire la copia dell'intero sistema (inclusi dati, configurazioni e pacchetti installati) o di specifiche cartelle condivise in una varietà di destinazioni. La protezione quasi continua è disponibile anche tramite snapshot replicabili in altre posizioni e ripristinabili rapidamente.

Con Synology Surveillance Station, DS223 diventa un sistema completo per la gestione della videosorveglianza, in grado di archiviare i filmati localmente per assicurare il massimo della privacy. Il supporto ONVIF flessibile e oltre 8.300 videocamere IP testate semplificano l'implementazione e la personalizzazione in base ai requisiti di ogni specifica sede.

Il supporto multipiattaforma, grazie a potenti client per Windows e Mac e a pratiche app mobile, garantisce avvisi tempestivi in caso di situazioni potenzialmente pericolose, consentendo agli utenti di intervenire rapidamente.

Disponibilità

DS223 è disponibile a partire da oggi tramite la rete di rivenditori e partner Synology. Ulteriori informazioni disponibili nella pagina dei prodotti.