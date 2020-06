VPN Proxy Master è un provider con sede a Singapore conosciuto per la sua app gratuita che ha raggiunto centinaia di milioni di download e su Play Store ha una valutazione media di 4,6/5,0 e su App Store di 4,7/5,0 . Il provider porta questa esperienza e queste sue credenziali sul mercato premium proponendo un’offerta a tempo con uno sconto del 68%.

L’uso delle VPN è sempre più diffuso in questo periodo anche in Italia dato che lo smart working continua in maniera massiccia e tra i tanti aspetti c’è anche quello legato alla sicurezza.

Queste problematiche sono ormai parte integrante dello smart working e questa difficilmente può essere garantita senza strumenti specifici come le VPN. Per questo motivo alcuni provider come Proxy Master offrono importanti sconti sui loro piani di abbonamento.

Il piano annuale , grazie a questa nuova offerta, ha dunque un costo di $3,89 (al cambio €3,57) per un totale di $46,68 all’anno (€42.30) con uno sconto del 68% rispetto alla cifra annuale di $215,82 (€197,38). Si tratta di uno dei piani annuali più economici in circolazione, dato che provider come NordVPN , ad esempio, chiedono una cifra di €6,22 al mese.

Gli altri piani di VPN Proxy Master includono un abbonamento mensile a $11,99, uno trimestrale a $9,90 e uno di sei mesi alla cifra di $8,83 (tutti prezzi già scontati in percentuali variabili).

Una delle novità recentemente introdotte dal provider è anche la possibilità di effettuare i pagamenti direttamente dal sito. Andando sulla pagina dedicata, infatti, è possibile concludere l’iscrizione seguendo tre passaggi: il primo è la scelta del proprio piano di abbonamento, il secondo riguarda la creazione dell’account e infine il terzo richiede di inserire i dati di pagamento del proprio PayPal.

Manca la possibilità di pagare in criptovalute, che spesso è l’opzione preferita da quegli utenti che cercano un più forte anonimato; tuttavia, per la maggior parte delle persone non è un criterio fondamentale.

Il salto di qualità

VPN Proxy Master esiste già da tempo in versione gratuita con banda illimitata e la disponibilità di 8 server in 7 aree geografiche. Adesso il provider con sede a Singapore porta questa esperienza anche sul campo premium offrendo un’ampia selezione oltre 6 mila server in 40 località sparse per il mondo.

L’azienda spiega che è possibile accedere ai servizi «in quasi tutti i continenti» includendo aree geografiche come il Sud Est Asiatico, l’America, l’Europa e il Medio Oriente.

Oltre al considerevole numero di server, una delle differenze da tenere a mente tra la versione gratuita e quella premium riguarda anche l’aggiramento dei blocchi territoriali. VPN Proxy Master, infatti, permette di accedere senza problemi alla versione statunitense di Netflix e ad altre piattaforme di streaming. Questa funzionalità è disponibile, però, solo nella versione premium a pagamento.

Le app di VPN Proxy Master sono disponibili sia su iOS che Android oltre che nelle versioni desktop dedicate a MacOS , Windows e Chrome . Il provider permette anche di collegarsi su cinque dispositivi contemporaneamente su iOS, Windows e macOS attraverso VPN Proxy Master e su Android con la versione Pro.

In tema di strumenti della protezione della privacy VPN Proxy Master offre un kill switch per bloccare la connessione quando si interrompe all’improvviso il collegamento con il server, la protezione da leak di DNS e indirizzi IP, oltre a una politica no-log.

Uno dei principali parametri di valutazione di una VPN, infatti, è la gestione della privacy e della sicurezza degli utenti. In questo senso la policy di VPN Proxy Master ricade sotto il GDPR europeo e il Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapore, varato nel 2012 e che norma la protezione dei dati.

Nella sezione dedicata alla privacy del sito ufficiale viene anche illustrata la policy no-log della VPN: «Non conserviamo log delle vostre attività online, incluse la cronologia, dettagli sul traffico, il contenuto dei dati o le richieste di DNS - si legge - Non conserviamo inoltre i log della connessione: ad esempio quelli riguardanti il vostro IP, quello assegnato dalla VPN, il timestamp della connessione o la durata delle sessioni». Infine arriva una specificazione su come questi dati possono essere forniti ad enti terzi: «I nostri sistemi sono stati progettati per non conservare dati su di voi; anche quando ci dovesse venire richiesto, non potremmo fornire informazioni che non possediamo».

In tema di assistenza VPN Proxy Master ha un’intera sezione del sito dedicata, in cui sono elencate alcune FAQ che coprono domande del tipo «Come funziona Vpn Proxy Master?» oppure «Quali sono le caratteristiche di Vpn Proxy Master?». Per delle spiegazioni più approfondite sono invece disponibili una serie di guide che coprono argomenti relativi alle migliori impostazioni della privacy e come usare al meglio le VPN sul computer.

È inoltre disponibile anche un servizio di assistenza email e il supporto è 24 ore su 24 per tutta la settimana. Una delle principali novità riguarda l’assistenza attraverso una chat dal vivo. Da questo punto di vista dobbiamo ammettere che è stata più facile da trovare rispetto ad altri siti della concorrenza dato che un’icona bubble per avviare la conversazione è già presente della home page permettendo di accedere in maniera diretta e veloce.