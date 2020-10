Saldi di Pasqua, acquistate Norton AntiVirus o 360 con uno sconto fino al 57%

Il coronavirus ha limitato i nostri spostamenti e ora dobbiamo lavorare e a studiare da casa, su reti probabilmente non sicure. I criminali informatici e i truffatori stanno approfittando di questa situazione, prendendo di mira dispositivi vulnerabili. Come proteggersi?

Il modo più semplice è acquistare una potente soluzione antivirus, come AntiVirus Plus di Norton o la gamma di soluzioni 360 dell'azienda.

Un abbonamento a Norton antivirus è relativamente costoso, si passa dai 70 euro del piano standard ai 100 euro di quello premium. Fortunatamente, potete ora approfittare dei saldi, con uno sconto fino al 57%. Il piano base è ora disponibile a 40 euro, mentre quello premium (il migliore) costa ora 60 euro. La promozione è valida fino al 17 aprile.

Norton AntiVirus Plus 2020 | a 15 euro È un pacchetto leggero ma ricco di funzionalità, veloce e preciso. È in grado di bloccare la maggior parte delle minacce e merita sicuramente una chance, soprattutto a questo prezzo. In Italia, questo abbonamento, valido per un anno, è disponibile a 15 euro con uno sconto del 57%.

Vedi offerta

Norton 360 Deluxe 2020 | a 40 euro Norton 360 deluxe copre fino a 5 dispositivi, rispetto all’abbonamento standard. Questo piano include anche una VPN, cosicché possiate navigare in sicurezza da qualsiasi dispositivo, inoltre offre anche il parental control per tutelare la sicurezza dei minori: una funzione importante, visto che i nostri figli trascorrono molto tempo in casa, in questi giorni. Questo piano è disponibile per 40 euro, con uno sconto del 55%; potete anche optare per un piano biennale.Vedi offerta

Perché scegliere Norton

Vi consigliamo Norton antivirus per via della loro lunga storia di protezione degli utenti online. Anche la sua soluzione di base, AntiVirus Plus, è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, e rientra nella nostra guida ai migliori antivirus .

Norton è sicuramente una delle opzioni più costose sul mercato, ma con questi sconti potrete proteggervi a un prezzo molto interessante.