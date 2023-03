Questo PC gaming Lenovo utilizza una tecnologia risalente agli anni '80

L'ultimo PC gaming LOQ di Lenovo, il Tower 17IRB8, è stranamente dotato di una porta VGA.

Sì, un PC gaming di fascia bassa lanciato a marzo 2023 dispone di un connettore presente dal 1987, quando una risoluzione di 640 x 480 pixel era considerata all'avanguardia.

Trattandosi di una porta legacy, la VGA (Video Graphics Array) è ancora piuttosto popolare tra le aziende produttrici per una serie di motivi, in gran parte legati al detto: "se non è rotto, non cercare di aggiustarlo".

Ci sono ancora migliaia di monitor CRT o LCD e proiettori aziendali funzionanti che dispongono di un connettore VGA. Del resto l'ingresso supporta una risoluzione massima di 2048×1536 pixel (formato 4:3), più che sufficiente per molti usi.

Detto questo, resta da capire se Lenovo abbia optato per questa bizzarra soluzione allo scopo di attirare un pubblico che dispone ancora di vecchi monitor. A primo acchitto ci sentiamo di escludere questa ipotesi: è molto più probabile che l'azienda abbia riutilizzato dei componenti destinati a PC aziendali (scheda madre in primis), convinzione ulteriormente rafforzata dal fatto che il Tower 17IRB8 supporta Windows 11 Pro, può ospitare due hard disk full size, ha quattro porte USB 2.0 e un singolo connettore audio.

Lenovo ha inoltre fornito in bundle due applicazioni software che i professionisti e le PMI troveranno utili: Vantage e Smart Storage. Il primo è un driver updater combinato con un'utility di sistema e un software di sicurezza internet di base, mentre il secondo è un software di backup per smartphone e tablet, che imita il cloud storage ma utilizza il vostro PC per salvare i dati (potreste forse usarlo per l'hosting di un sito web, ma non l'abbiamo provato).

Una workstation venduta come un PC gaming

Osservando più da vicino il listino Lenovo, si può notare che il Tower 17IRB8 è molto simile all'IdeaCentre 5i, un altro PC basato su hardware Intel e pensato per le PMI, anche se più grande e più pesante. l'IdeaCentre 5i è anche conosciuto come 14IRB8 (14 sta per 14 litri). Entrambi dispongono di processori Core i7 di 13a generazione abbinati a memorie DDR4 (non DDR5), entrambi utilizzano HDMI 1.4b (che supporta solo il 4K a 30Hz) insieme alla VGA.

Ha perfettamente senso che Lenovo acquisti schede madri estremamente versatili e le utilizzi su più dispositivi, niente da dire a riguardo. Del resto è ciò che accade nelle economie di scala e sottolinea ulteriormente la fredda e dura realtà di un mercato informatico globale piuttosto depresso. Il pubblico delle aziende e quello dei consumatori si sovrappongono come mai prima d'ora: sono solo l'assistenza post-vendita, la garanzia e il sistema operativo in bundle (a volte il design) a separare le due tipologie di prodotto.

In futuro ci aspettiamo di vedere un numero crescente di PC e portatili con "problemi di personalità".