Questo PC costa così poco che che è praticamente gratis

Una copia originale di Windows 10 Home costa circa 145€ direttamente da Microsoft, ma potete avere un mini PC, Beelink T4, per un minimo di 93,45€, direttamente da Gearbest, utilizzando il codice coupon GBCN85T4.

È un prodotto più versatile rispetto a un box Android generico, e lo si può anche usare come un piccolo PC multimediale o un thin client aziendale.

Rispetto allo Z83II, che era il nostro precedente campione di prezzo, questo è dotato di una CPU Atom leggermente più potente, lo Z8500 e, nonostante la reputazione non eccellente di questi processori, è abbastanza valido per il lavoro d'ufficio e alcuni giochi leggeri.

Compatto

In passato abbiamo visto PC anche più economici, ma solitamente con uno o più difetti congeniti; spesso sono macchine di seconda mano o non dispongono di memoria e capacità di archiviazione integrata sufficienti per lavorare (di solito hanno 2 GB di RAM e 32 GB di memoria).

Beelink T4 è invece il PC Windows 10 più conveniente attualmente in vendita: ha RAM e memoria di livello minimo per un utilizzo pratico a tutti gli effetti. Ha una CPU quad-core Intel Atom X5-Z8500 vecchia ma ancora capace, 4 GB di RAM LPDDR3 e 64 GB di memoria eMMC integrata.

È ben collegato tramite una serie di porte: una Gigabit Ethernet (una bella sorpresa a questo prezzo), wireless 802.11ac , Bluetooth 4.0, una porta HDMI, un lettore di schede, tre porte USB (una USB 2.0), un pulsante di accensione e il classico jack per cuffie.

Il dispositivo è assolutamente minuscolo, appena più grande di un paio di custodie per CD impilate e c’è in dotazione persino una staffa per montarlo sul retro di un monitor o TV, il che è ottimo per la scrivania del personale che riceve i clienti, dove lo spazio sempre risicato.

È raffreddato passivamente, il che significa che non emette nessun fastidioso rumore di ventole durante l'uso. Non è comunque un PC aggiornabile, poiché tutto all’interno è integrato in una minuscola scheda elettronica.