Pixlr presenta Photomash Studio, la web app per gli imprenditori digitali

Pixlr, noto software di grafica e editing fotografico, sta per lanciare la sua nuova web app Photomash, un pratico kit di strumenti AI pensati per la creazione di immagini e schede prodotto che si rivolge ai content creator e agli imprenditori digitali.

Photomash Studio (opens in new tab) by Pixlr è una web app disponibile in versione desktop e mobile che consente di creare in modo semplice immagini aziendali di qualità professionale. Grazie ai suoi pratici strumenti AI, è possibile rimuovere e sostituire facilmente gli sfondi per mettere in risalto i contenuti più importanti.

Nell'ambito della presentazione, Ola Sevandersson, CEO di Pixlr, ha parlato di Photosmash sottolineandone l'estrema semplicità d'uso: "Per usare le nostre funzioni di editing basta un clic... non c'è bisogno di esseri esperti di grafica o fotoritocco per utilizzarle, in quanto Photomash permette di ottenere ottimi risultati con estrema facilità".

Strizzando l’occhio ai nuovi imprenditori digitali, Photomash Studio consente di realizzare facilmente immagini e schede prodotto per e-commerce e marketplace senza richiedere particolari conoscenze in ambito grafico.

Si possono editare fino a 50 immagini contemporaneamente applicando modifiche di gruppo, velocizzando così la creazione di un aspetto uniforme e coerente per cataloghi e siti di vendita. Photomash fornisce inoltre la possibilità di creare tanti diversi tipi di foto profilo per uso aziendale o per i social.

Ecco qualche esempio

Con Photomash si possono inoltre realizzare immagini con formati specifici per diverse piattaforme: da YouTube, Instagram e Facebook fino ai e agli e-book. La web app consente anche di creare facilmente storie Instagram o Facebook per promuovere la propria attività e i propri prodotti.

Photomash Studio di Pixlr è uno strumento facile e intuitivo che consente a content creator e imprenditori digitali di risparmiare molto tempo nel realizzare cataloghi multimediali e immagini commerciali.