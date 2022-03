Non stai salvando bene i tuoi file se non stai facendo questa cosa

La nostra vita è ricca di informazioni, e ogni giorno abbiamo a che fare con una quantità incredibile di dati. Alcuni sono più importanti di altri, e per conservarli e proteggerli uno dei primi passi da fare è procurarsi uno dei migliori NAS .

E questo significa chiaramente prendere in considerazione uno dei migliori prodotti offerti da Synology. Avrete così un dispositivo ideale per proteggere i dati più preziosi.

“Fare il backup” significa fare una copia delle cose importanti (le foto di famiglia, le fatture, la documentazione medica, cose di lavoro …). E con un NAS Synology si può fare una copia “doppia”, scegliendo un NAS con almeno due bay, e altrettanti dischi in RAID 1 o superiore per avere la ridondanza dei dati.

I dati sono così più al sicuro di quanto sarebbero tenendoli sul computer o su un semplice disco esterno.

Synology C2 è una soluzione Hybrid Cloud ideale per i backup di ogni genere. Consigliata in ogni ambito, da quello famigliare a quello enterprise, è la risposta perfetta per chi vuole combinare il cloud privato e quello pubblico, prendendo il meglio dei due mondi. Prova subito il cloud ibrido Synology C2

I migliori software di backup del 2022

I migliori password manager selezionati da noi

I migliori client email per professionisti e privati

Ma c’è di più, molto di più che si può fare. Grazie alle soluzioni HybridCloud di Synology, infatti, è possibile compiere un vero e proprio balzo evolutivo.

Procurarsi un NAS dei migliori e impostare un sistema di backup locale è il minimo indispensabile, ma non è detto che basti. Tanto per cominciare se la copia di backup esiste solo sul NAS, c’è sempre la possibilità che un qualche evento catastrofico comprometta i dati. Non deve essere per forza un disastro naturale: basta anche un animale domestico che in qualche modo tira un cavo e fa cadere il vostro NAS. A quel punto si può solo sperare che i dati sugli hard disk siano ancora recuperabili.

C’è poi la questione di poter accedere ai dati ovunque ci si trovi e in qualunque momento. La soluzione si chiama cloud naturalmente, ma non è sempre consigliabile mettere i propri dati su un cloud qualsiasi.

Oppure no, perché grazie Synology C2 potrete avere il vostro cloud privato. Vale a dire che il vostro NAS diventa un server personale, e si può accedere ai file ovunque siate.

I file però restano fisicamente sul vostro NAS, con il cloud privato, e questo potrebbe essere un ostacolo eccessivo per qualcuno. Ed ecco perché vi serve Synology C2 Storage, cioè la migliore soluzione di cloud ibrido disponibile oggi, al miglior prezzo.

Prova subito il cloud ibrido Synology C2

Synology C2 Storage, l’archiviazione hybrid cloud privata e sicura

Synology C2 Storage offre spazio cloud (cioè online), fino a 200 TB e oltre. È una soluzione studiata per i backup di massima sicurezza, e abbina infatti lo strumento Synology Hyper Backup.

Grazie alle due soluzioni combinate, potrete contare su backup automatici e programmati, in modo da tenere sempre al sicuro tutto ciò che c’è sui vostri computer.

Potrete accedere ai vostri file in qualunque momento e in qualunque luogo. Trattandosi di un cloud ibrido, poi, se anche il vostro NAS è spento o irraggiungibile, i file sono comunque accessibili. Un dettaglio, questo, che può fare davvero la differenza.

Synology C2 Storage è la soluzione ideale per chi cerca un provider di cloud storage che offra veramente qualcosa di più e di meglio rispetto ai fornitori più noti. Ma è anche una soluzione ideale per chi già usa un cloud storage in abbinamento a un NAS Synology, ma vuole espandere il proprio sistema con un sistema di protezione dei dati più sicuro.

Compagno inseparabile di C2 Storage, C2 Backup è uno strumento specifico pensato per creare copie di sicurezza e protezione di PC Windows. Supporta Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11.

Synology C2 Backup si può provare gratuitamente

Con un piano C2 Backup potrete fare copie di sicurezza di tutti i vostri PC Windows, senza limiti. Il software permette di programmare il backup, che così avverrà automaticamente a orari prefissati, oppure a determinate condizioni.

Lo spazio disponibile online è dinamico, e si possono avere fino a 200TB e oltre.

C2 Backup usa le copie incrementali. Significa che a ogni nuovo backup vengono salvati solo i dati che sono effettivamente cambiati rispetto al backup precedente. In questo modo, se il primo backup occupa 25GB, quello successivo potrebbe occupare solo qualche centinaio di megabyte!

La dimensione effettiva del backup, poi, dipende da cosa scegliete di copiare. Potenzialmente, C2 Backup può copiare l’intero sistema, dai file alle impostazioni del sistema operativo. Un’opzione molto comoda nel momento in cui si cambia computer, perché in pochi click si potrà ripristinare l’intero sistema e ritrovare il “vecchio” Windows sul nuovo PC. Una gran bella comodità.

In alternativa, è possibile recuperare e scaricare anche i singoli file. In caso qualche file venga cancellato o danneggiato per errore, potrete scaricare solo quello che vi serve, accedendo all’interfaccia web di Synology C2 Storage.

Synology C2 Password Manager

Il cloud ibrido Synology C2 è pensato per migliorare la sicurezza dei nostri dati, e dunque di tutta la nostra vita digitale. E a proposito di sicurezza, tutti noi abbiamo a che fare con decine, se non centinaia di password diverse.

I consigli sono sempre quelli: bisogna usare password complesse, e non usare mai la stessa password su due siti o servizi diversi. In questo modo, se il sito xyz.zyz subisce un furto di dati, chi mette le mani sulla vostra password non potrà usarla per entrare nella posta elettronica, nell’home banking o in qualsiasi altro account. Né potrà dedurre le altre vostre password, perché sono complesse.

Chiarito questo punto, si può capire perché nella vita moderna ci sia un gran bisogno di un buon password manager . Si tratta di un potente software che memorizza tutte le password, così noi dovremo ricordarne solo una. E ci sono anche funzioni aggiuntive, come il completamento automatico o le notifiche in caso uno dei siti registrati finisca vittima di un attacco.

È quindi un’ottima notizia che Synology offra proprio un password manager, ed è ancora meglio sapere che Synology C2 Password è un password manager del tutto gratuito .

Se però volete condividere le password con un gruppo di persone fidati, allora potrebbe interessarvi l’opzione premium. Costa €4,99 e permette di creare un gruppo con 5 utenti. Ognuno avrà un suo accesso personale, ma sarà possibile condividere le password e gli altri dati protetti tramite Synology C2 Password. Una soluzione molto pratica in azienda tanto quanto in casa.