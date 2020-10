migliori videocamere sicurezza

Le telecamere di sicurezza intelligenti, progettate sia per l'interno che l'esterno, sono un must per proteggere casa dai malintenzionati.

A differenza delle telecamere di sicurezza di base, che memorizzano i dati su un piccolo PC, o dei sistemi aziendali per i quali occorre pagare un abbonamento, le telecamere intelligenti consentono l'archiviazione su cloud e il live streaming. Ciò consente di controllare la vostra proprietà quando e dove volete.

Inoltre, la maggior parte delle smart cam può essere controllata da altri dispositivi smart, come Amazon Echo Show o Google Home Hub . Detto questo, la videocamera di sicurezza è solo una degli elementi atti a proteggere la vostra abitazione: potete acquistare anche serrature intelligenti, campanelli smart come Nest Hello o Ring Video Doorbell Pro , nonché il classico allarme. Questi dispositivi vi aiuteranno a proteggere la vostra proprietà e, soprattutto, la vostra famiglia. Aggiungeremo nuovi dispositivi a questo elenco man mano che li esamineremo, quindi tornate a dare un’occhiata di tanto in tanto.

Arlo, nota azienda del settore, ha annunciato che quest'anno aggiungerà due nuovi modelli alla sua gamma, Arlo Pro 4 e Arlo Ultra 2. Il primo non richiederà più un hub, mentre il secondo migliorerà le prestazioni del predecessore. Entrambi sono disponibili per il preordine e saranno disponibili per l'acquisto entro la fine del 2020.

Quali caratteristiche contraddistinguono una buona telecamera di sicurezza?

Con così tante opzioni economiche disponibili, può essere difficile capire quali modelli valga la pena acquistare. Noi consideriamo i seguenti aspetti: risoluzione, durata della batteria, connettività domestica intelligente, capacità di archiviazione, prezzo e abbonamento.

La risoluzione e la durata della batteria sono aspetti basilari: quanto migliore è la qualità video, tanto maggiore è la possibilità di acciuffare il criminale, mentre un’autonomia elevata vi risparmierà un po’ di fatica. Per connettività Smart Home ci riferiamo alla capacità di connettersi con qualsiasi piattaforma di casa intelligente (Assistente Google, Alexa, IFTTT e HomeKit). La capacità di archiviazione a volte va di pari passo con il servizio di abbonamento, ma la nostra telecamera preferita, la Anker Eufycam 2, consente di registrare clip senza un piano di abbonamento, il che è fantastico.

Infine, c'è il prezzo. Quanto occorre spendere per una telecamera di sicurezza? In linea di massima, consigliamo di spendere circa 100 euro per telecamera, ma alcuni prodotti necessitano di un hub o di un servizio di abbonamento, quindi occorre tenere a mente anche i costi di gestione.

Le migliori telecamere di sicurezza intelligenti:

Migliori videocamere di sicurezza in generale

1. Anker Eufycam 2 La migliore videocamera intelligente del 2020 Risoluzione: fino a 1080p | Registrazione filmati: BaseStation da 16 GB | Audio: HD a due vie 158,09 € Vedi Da Amazon Nessun abbonamento mensile necessario Durata della batteria di circa 365 giorni Certificazione IP67 Registra solo quando attivato Risoluzione video 1080p

Nel mondo delle telecamere di sicurezza intelligenti, Anker Eufycam 2 è nota per essere una solida opzione di fascia media a un prezzo accessibile; offre numerose funzionalità, e sebbene non consenta il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non richiede un abbonamento mensile.

La telecamera wireless per esterni di Eufy vanta la certificazione IP67, quindi è resistente alle intemperie e vanta un’autonomia incredibile (quasi un anno). Le clip sono memorizzate e criptate direttamente nella BaseStation, a ulteriore tutela della vostra privacy.

In breve, se desiderate un sistema senza costi di gestione e che vi consenta di salvare i video in locale, Eufycam 2 è la scelta giusta per voi.

2. Arlo Pro 3 Un sistema avanzato per chi prende sul serio la sicurezza domestica Risoluzione: fino a 2K (2560 x 1440 pixel) | Registrazione filmati: Registrazioni su cloud gratuite per sette giorni | Audio: HD a due vie 283,49 € Vedi Da SferaUfficio Registrazioni cloud gratuite Qualità video eccellente Sistema costoso Limitato senza abbonamento

Arlo Pro 2 è stata una delle migliori videocamere di sicurezza sul mercato, per via del suo elegante design, la certificazione IP65 e una serie di fantastiche funzioni per la casa intelligente.

Ora, tuttavia, c'è un nuovo boss in città, Arlo Pro 3; supporta la registrazione in HDR e offre diversi miglioramenti rispetto a Pro 2.

Il dispositivo è superiore ad Arlo Pro 2, ma inferiore ad Arlo Ultra (capace di registrare in 4K). Pertanto, può registrare al massimo in 2K, ma vanta funzionalità avanzate che la rendono una scelta più che affidabile per coloro che non hanno bisogno del top di gamma.

Migliori videocamere di sicurezza indoor

3. Ring Indoor Cam Una periferica conveniente e funzionale per tenere d'occhio casa Risoluzione: Fino a 1080p | Registrazione filmati: 24 ore come standard, 30 giorni con abbonamento | Audio: a due vie Check Amazon Molto conveniente Ottima registrazione Alcune funzionalità richiedono una tariffa mensile

Ring Indoor Cam è un'ottima aggiunta alla crescente suite di prodotti per la sicurezza dell'azienda; non costa molto, eppure non delude quando si tratta di funzionalità o prestazioni.

Apprezziamo particolarmente le opzioni di personalizzazione del dispositivo, che lo rendono adatto per il posizionamento in qualsiasi stanza. È possibile controllare la videocamera sia da smartphone che accedendo al vostro account Ring via internet. La configurazione è abbastanza semplice, merito dei tutorial video dell'app e dei supporti inclusi nella confezione.

4. Arlo Go Una telecamera super portatile e totalmente wireless Risoluzione: 720p HD | Registrazione filmati: Archiviazione su cloud gratuita | Audio: a due vie 299,99 € Vedi Da Amazon Super portatile Buon design Occorre un buon segnale Costi di gestione

A differenza della maggior parte delle telecamere di sicurezza sul mercato, Netgear Arlo Go è totalmente wireless.

Per funzionare, il dispositivo necessita di una SIM e del segnale 4G LTE, anziché quello WiFi, quindi funziona solo con una buona copertura di rete mobile. La telecamera vanta la certificazione IP65 per cui può essere montata ovunque, a patto che ci sia segnale mobile.

Arlo offre dello spazio di archiviazione gratuito su cloud, inoltre la videocamera presenta uno slot microSD. Questo lo distingue da marchi di sicurezza simili che necessitano di un abbonamento. Sfortunatamente, occorre pagare un piano dati mobile per usare Go.

L'installazione è semplicissima, basta inserire una scheda SIM e sincronizzarla con l'app Arlo su smartphone. Arlo Go può essere posizionata ovunque, inoltre nella confezione è incluso un supporto in metallo.

Arlo Go registra clip a 720p; sebbene sia inferiore rispetto alle altre proposte della nostra guida all'acquisto, non tutti hanno bisogno di filmati in 4K e in questo caso ha senso: i dati vengono trasmessi via rete 4G. E Il prodotto supporta numerose funzionalità di registrazione, tra cui il rilevamento del movimento, geo-fencing, che spegne la fotocamera quando state tornando a casa e la possibilità di impostare degli orari di funzionamento.

Gli unici svantaggi riguardano il pagamento di un piano dati mobile e la qualità del segnale, poiché se manca, il dispositivo non funziona (non è possibile usare un hotspot mobile o connettersi al Wi-Fi).

5. Nest Cam IQ Una videocamera di sicurezza che punta tutto sull'intelligenza artificiale Risoluzione: sensore 4K, streaming HDR 1080p | Registrazione filmati: con abbonamento | Audio: HD a due vie 100 € Vedi Da Unieuro IT Fantastica qualità costruttiva Qualità video molto elevata Prezzo Abbonamento

Nest Cam IQ ha IQ nel nome per un motivo: è intelligente. Davvero intelligente. Non solo vi avvisa se c'è del movimento in casa, può persino distinguere tra persone e animali e, cosa davvero notevole, può persino identificare se si tratta di un familiare o di un estraneo.

Nest Cam IQ ha anche la migliore qualità d'immagine di qualsiasi altra videocamera che abbiamo testato, può registrare in 4K e HDR (gamma dinamica elevata). Se qualcuno è a casa vostra, sarà identificato facilmente.

Lo svantaggio principale di Nest Cam IQ è il prezzo: non solo il dispositivo è costoso, ma per usufruire di tutte le funzioni è necessario pagare un abbonamento a Nest Aware. In conclusione, se volete un top di gamma, la Nest Cam IQ è probabilmente la videocamera che fa per voi.

6. Logitech Circle 2 Una telecamera intelligente in grado di editare il filmato del giorno in un "filmato dei momenti salienti" Risoluzione: 1080p streaming | Registrazione filmati: un giorno gratis, 14 giorni con abbonamento | Audio: bidirezionale Migliori offerte logitech circle 2 di oggi Logitech Circle 2... Amazon Prime 179 € Vedi Telecamera IP Circle 2... ePrice 221,12 € Vedi Reduced Price Logitech Circle 2 Telecamera... Amazon Prime 239,99 € 222 € Vedi Facile configurazione Design affascinante Le funzioni complete richiedono un abbonamento Manca l'integrazione domestica intelligente

Logitech Circle 2 è una videocamera intelligente con moltissime funzioni utili, come l’audio bidirezionale, la registrazione ad alta definizione e la visione notturna; tali funzioni sono gratuite.

La qualità dei filmati è ottima ed è facile da configurare e usare, grazie a un'app di accompagnamento ottimizzata. Detto questo, siamo rimasti un po’ delusi dalle perdite del segnale Wi-Fi. Inoltre, il supporto girevole e la piastra a sgancio rapido in dotazione non sono ideali per il montaggio all'esterno.

Migliori videocamere si sicurezza per esterno

7. Netatmo Presence Una telecamera con LED in grado di distinguere le persone dal traffico Risoluzione: 1080p HD streaming | Registrazione filmati: microSD | Audio: unidirezionale 239 € Vedi Da Amazon Potente proiettore a LED dimmerabile Sensore di movimento accurato È ingombrante Abbastanza costoso

Netatmo Presence è la classica telecamera di sicurezza: ha un ingombrante corpo nero che non sfugge alla vista. Questo è sia un punto di forza che un punto debole, poiché esteticamente fa a cazzotti con il design di casa, ma al contempo è un forte deterrente per malintenzionati.

Inoltre, presenta un potente proiettore LED dimmerabile (regola la potenza assorbita in base alla luminosità ambientale). Presence è interamente in metallo ed è certificata IPX7, quindi è in grado di affrontare le peggiori avversità.

È possibile regolare le notifiche in modo da essere avvisati solo quando la videocamera identifica una persona (o un animale o un'auto). La videocamera funziona tramite Wi-Fi, quindi deve trovarsi nel raggio di azione del router per funzionare. Il dispositivo ha uno slot per una scheda microSD, quindi non occorre pagare alcun abbonamento per registrare video, il che permette di ammortizzare i costi a lungo termine.

8. Nest Cam Outdoor Una videocamera fantastica, ma a rischio furto Risoluzione: 1080p HD streaming | Registrazione filmati: Con abbonamento | Audio: bidirezionale 223 € Vedi Da Amazon Buona integrazione domestica intelligente Ottima app La registrazione richiede l'abbonamento A rischio furto

Nest Cam Outdoor è proprio come la sua controparte indoor: offre una qualità video eccezionale e un'app fantastica, il che non sorprende visto che l’app è progettata da Google.

La videocamera richiede un abbonamento per sbloccare tutte le funzionalità di sicurezza. L'unico difetto è che si collega alla base tramite magnete, quindi un ladro potrebbe facilmente strapparla dalla base e, beh... rubarla.

Nest è consapevole di questo difetto e sta lavorando a un successore dotato dell'intelligenza della Nest Cam IQ (sopra) e a prova di manomissione.

9. Swann Spotlight Outdoor L'ultima fotocamera per esterni di Swann è una scommessa sicura Risoluzione: 1080p HD streaming | Registrazione filmati: gratuito per 7 giorni | Audio: bidirezionale Buon rapporto qualità-prezzo Video a 1080p Faretto e sirena integrati Connessioni Wi-Fi ed Ethernet App inutile Richiede alimentazione di rete Solo 7 giorni di archiviazione su cloud

Durante la nostra revisione di questa fotocamera intelligente, abbiamo riscontrato che l'app Swann's Security dev’essere ottimizzata e che occorre molta pazienza durante il processo di configurazione iniziale.

Detto ciò, il design robusto, gli accessori per esterni e i numerosi sensori di sicurezza assicurano che la videocamera Spotlight Outdoor sia un'opzione valida e conveniente per tenere d'occhio la vostra proprietà.

