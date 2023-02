Lo schermo che funziona senza cavo elettrico (e mostra pubblicità)

PPDS, il marchio dietro ai display professionali di Philips, ha annunciato una nuova gamma di prodotti all'ISE 2023, tra cui Philips Tableaux. Secondo l'azienda è la gamma di cartellonistica digitale con la migliore efficienza energetica mai realizzata.

Ciò che ha catturato la nostra attenzione su Tableaux è il fatto che può funzionare completamente senza spina e senza utilizzare un solo kilowatt di elettricità - un dettaglio tutt'altro che trascurabile, con i costi energetici in continuo aumento. Ma è interessante anche per posizionare il cartello in aree dove è difficile portare la corrente elettrica.

Sono disponibili due pannelli, uno nel tradizionale formato 16:9 da 25 pollici, mentre l'altro è un modello più allungato da 28 pollici e 32:9. PPDS sostiene che la sua gamma Tableaux, basata su Android, è in grado di fornire fino a 60.000 colori, compreso il blu, un traguardo importante per quella che è essenzialmente una tecnologia di carta elettronica raffinata.

Elettronica a consumo zero

Dai suoi umili inizi nel 2007 a oggi, la carta elettronica a colori ha raggiunto il mainstream, trovando spazio persino nei supermercati e nelle stazioni di servizio. Ciò che Tableaux porta in termini di innovazione è la capacità di raggiungere aree più vaste, e il risparmio energetico.

Al momento, comunque, crediamo che questa nuova soluzione usi una batteria interna, probabilmente una in grado di durare anche molti mesi.

Abbiamo contattato PPDS per saperne di più sulle specifiche esatte dei due display: possono essere caricati tramite una porta USB (e potenzialmente utilizzando nient'altro che una stazione di alimentazione portatile o un caricabatterie)? Qual è la risoluzione dello schermo? Che tipo di rapporto luminosità/contrasto possono offrire? Non consumano affatto energia per la visualizzazione? Quanta energia utilizzano per scambiare i contenuti visualizzati? Qual è la capacità della batteria integrata?

Oltre a questo, sarà interessante vedere se ci sono piani per sfruttare fonti di alimentazione alternative, come il calore o la luce ambientale. E non sarebbe male capire se ci sono piani per display di formato ancora più grande e se PPDS concederà in licenza la tecnologia ad altri produttori di elettronica che potrebbero poi introdurli altrove (ad esempio, frigoriferi, laptop, mobili, ecc.).

Secondo Franck Racapé, Head of Global Commercial & Vice President EMEA di PPDS, il più piccolo dei due Tableaux costerà in Europa circa 1.000 euro che, ai prezzi attuali dell'energia, si ripagherà in circa 30 mesi.