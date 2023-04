Il nuovo Acer Spin 714 è il Chromebook più potente sul mercato

Acer ha appena presentato la sua nuova gamma di Chromebook che mira a soddisfare le necessità di un pubblico sempre più ampio fatto di famiglie, aziende e studenti.

I due nuovi Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 dispongono di processori Intel Core di tredicesima generazione che garantiscono un aumento di prestazioni del 10% rispetto alle CPU Intel della scorsa generazione, oltre ad offrire una gestione della batteria migliorata che incrementa l'autonomia fino a 10 ore e introduce un sistema di ricarica rapida.

I nuovi dispositivi sono inoltre dotati di una modalità convertibile a 360 gradi, di una stilo USI a ricarica rapida e della tecnologia Intel vPro per le aziende che richiedono ulteriori controlli di gestione e sicurezza.

Un tuffo nella produttività

I Chromebook Acer dispongono di schermi WUXGA (1920x1200) con copertura sRGB al 100% e webcam QHD 2K integrata. I display, oltre che per i colori vividi, si caratterizzano per delle cornici sottili e sono protetti da uno strato di vetro antimicrobico Corning Gorilla Glass.

I Chromebook supportano le applicazioni basate sul Web e su Google Play, consentendo l'accesso alla suite Google per la produttività, la creatività, il lavoro e la scuola. Sono basati su ChromeOS e utilizzano le funzionalità aziendali integrate di ChromeOS, offrendo tempi di avvio rapidi, facilità d'uso e sicurezza avanzata.

In linea con le politiche ambientali di Acer e con il programma Earthion, i nuovi Chromebook hanno caratteristiche eco-compatibili, tra cui la presenza di plastica riciclata post-consumo (PCR) e un design ad elevata efficienza energetica. Anche la confezione è realizzata interamente con materiali riciclati, tra cui imballaggi in polpa di cellulosa stampata da carta riciclata, cartone e altre fibre naturali.

Per quanto riguarda la connettività, a bordo troviamo Wi-Fi 6E (Si apre in una nuova scheda) e Bluetooth 5.2 oltre a una buona selezione di porte, tra cui un ingresso HDMI e due porte Thunderbolt 4.

"I nuovi Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 sono dotati di prestazioni e funzioni che aumentano la produttività e che li rendono ideali per i dirigenti e i professionisti in movimento, ma anche per i consumatori e gli studenti che si cimentano in applicazioni più avanzate come il coding e il video editing", James Lin, General Manager di Acer, Notebooks, IT Products Business.

L'Acer Chromebook Spin 714 sarà disponibile nel mese di maggio a un prezzo di 699,99 dollari. Tuttavia, le specifiche, la data di disponibilità e il prezzo possono variare a seconda della regione, quindi dovremo attendere ancora un po' per conoscere il prezzo in euro.