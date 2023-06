Asus TUF AS1000: un SSD esterno rugged veloce e resistente dal prezzo accessibile

Asus ha recentemente presentato il suo nuovo SSD rugged AS1000 appartenente alla gamma TUF, quindi teoricamente destinato ai videogiocatori.

Tuttavia, questo SSD esterno con classificazione IP68 si rivela estremamente versatile e adatto anche ad altri casi d'uso. Tra le sue caratteristiche principali spiccano la robustezza e la durevolezza, caratteristiche molti utili per chi gira spesso tra cantieri e costruzioni e per i content creator sempre in movimento.

Asus TUF AS1000 è protetto da un robusto telaio in lega di alluminio lavorato dal peso di 157 g che ospita un'unità SSD interna con connessione USB-C 3.2 Gen 2×1 e velocità fino a 10 Gbps (Asus non ha fornito le velocità di lettura/scrittura sequenziali o casuali effettive). Gli ingegneri di Asus hanno sottoposto l'AS1000 a una serie di test di resistenza, tra cui il test di caduta MIL-STD-810H e i test di resistenza all'acqua e alla polvere IP68.

Asus TUF AS1000 si può aprire facilmente per sostituire l'unità SSD esistente e dispone di una superficie scanalata e di un foro per fissare un moschettone. All'interno troviamo anche un pad termico che aiuta a dissipare il calore in modo più efficace, riducendo i fenomeni di throttling (riduzione delle prestazioni quando il disco diventa troppo caldo) e migliorando la durata complessiva del disco.

Questo SSD è disponibile unicamente nel formato da 1 TB a un prezzo leggermente inferiore (circa 100€) a quello che ci aspetteremmo da un'unità SSD rugged portatile con questa capacità.

L'AS1000 viene fornito con un software di backup gratuito, NTI Backup Now EZ 7.5 che consente di eseguire il backup dell'unità su una serie di provider di archiviazione cloud popolari: OneDrive, Google Drive, Dropbox e altri ancora. Tuttavia manca di alcune specifiche di sicurezza importanti, come la crittografia di base e dispone di una garanzia piuttosto limitata rispetto ad altri modelli.

Del resto non ci sono molti concorrenti dell'AS1000 in questa fascia di prezzo: gli unici degni di nota sono il Samsung T7, l'Adata SE800, il LaCie Rugged SSD, il Sabrent Rocket Nano e il Sandisk Portable SSD, quindi se state cercando qualcosa di simile valutate bene queste alternative.