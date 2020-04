Questo adattatore Wi-Fi USB non potrebbe costare di meno

Il vostro PC non supporta la connessione Wi-Fi? Non sapete come installare una scheda di rete nel vostro sistema desktop? Niente paura, ci pensa TP-LINK con il suo mini adattatore wireless. La promozione è attiva su ePrice e scadrà il 16 aprile a mezzogiorno. Per soli 9 euro potrete portarvi a casa questa fantastica soluzione wireless USB; non dovrete far altro che inserirla in un omonimo ingresso e configurare la rete. Fatto!

Come potete vedere, TL-WN823N è molto compatto e occupa una sola porta USB. È un dispositivo piccolo quanto un dito ed è stato studiato per mantenere lo spazio di lavoro pulito e ordinato. TL-WN823N è conforme allo standard wireless 802.11 b / g / n e supporta trasmissione dati fino a 300 Mbps.

È compatibile con Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS, Linux, inoltre integra il tasto WPS, vi basterà premerlo per connettervi in tutta sicurezza, senza digitare lunghe e complicate password e mantenendo la vostra rete protetta.

Potrete giocare online e rilassarvi con lo streaming di video, senza problemi e il tutto a un prezzo irrisorio, considerando che la spedizione è gratuita. Il prodotto verrà spedito presso un punto vendita aderente alla catena ePrice, affinché possiate pagare anche in contanti. ePrice supporta pagamenti tramite bancomat, PayPal, Apple Pay, bonifico, carte di credito e assegni, insomma basta che paghiate.