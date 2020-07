Norton 360 Deluxe, l'antivirus che protegge il PC e i vostri dati, è a metà prezzo

Norton 360 Deluxe a soli 30 euro su Amazon Norton 360 Deluxe è un sistema antivirus completo, installabile su ben 5 dispositivi e della durata di 15 mesi. Il prodotto è ora in offerta su Amazon, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Di questi tempi, un antivirus può tornare molto utile. Difendersi da virus (come spyware e malware) migliorerà notevolmente la vostra sicurezza permettendovi di navigare in sicurezza e tranquillità. La suite è installabile su 5 dispositivi tra i sistemi operativi Windows, Android, iOS e macOS. Norton 360 Deluxe si avvale di un nuovo sistema di rilevazione dei virus SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) capace di rilevare anche minacce zero day, ossia non ancora riconosciute. A questo si aggiunge un sistema per il backup sul cloud fino a un massimo di 50GB, una VPN, il controllo parentale e un Password Manager.

Perché scegliere Norton 360 Deluxe? Perché si tratta di una suite antivirus completa, ora in offerta a un prezzo stracciato: 30 euro. Di fatto, dovrete pagare 2 euro al mese per 15 mesi per avere una protezione di alto livello su cinque dispositivi tra PC, smartphone e tablet.

Due aspetti che troverete molto interessanti riguardano il Controllo Genitori e la VPN. Il Parental control vi permette infatti di stabilire un coprifuoco, ossia a partire da una certa ora la connessione verrà disabilitata sul dispositivo del minore.

La VPN, invece, torna utile per vedere in streaming serie TV o film che, per via di accordi commerciali, non sono visibili nel nostro Paese. Non manca il tipico Password Manager, ossia un software che vi permetterà di gestire automaticamente i codici di sicurezza di tutti i vostri account (dovrete ricordare solo la Master Password).

Anche i 50GB di backup su Cloud sono un bel incentivo, specie se non intendete acquistare un dispositivo di archiviazione secondario o esterno.

