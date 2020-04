Frigorifero combinato Candy da 324 litri a soli 260 euro

Siete alla ricerca di un frigorifero dal prezzo contenuto, ma dalle buone prestazioni? Volete un elettrodomestico di marca che consumi poco e con un design moderno? Siete fortunati, perché oggi abbiamo scovato un frigorifero combinato Candy a 260 euro su eBay, scontato del 53% sul prezzo di listino, un vero affare.

La promozione si deve al venditore, yeppon-shop, uno degli store italiani più noti nel settore dell'e-commerce, che vanta un feedback positivo prossimo al 99% su decine di migliaia di ordini, negli ultimi 12 mesi. Accetta pagamenti via PayPal (che attiva la Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi con l'acquisto), carte di credito del circuito VISA, Mastercard, Maestro, Postepay e bonifico bancario. Vi ricordiamo che potete esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'avvenuta consegna della merce, ma, in questo caso, le spese per la restituzione del prodotto sono a vostro carico.

Frigorifero combinato Candy a 260 euro su eBay Cercate un frigorifero di marca e a buon prezzo? Questo è il prodotto che fa per voi, grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Il combinato Candy offre un volume netto di ben 324 litri tra comparto frigorifero e congelatore, inoltre è certificato con la classe energetica A++ (risparmierete anche sulla bolletta). Supporta la tecnologia No Frost (cella frigorifera) che elimina la formazione di brina, riducendo l'umidità interna per conservare meglio gli alimenti ed eliminare i cattivi odori. Quest'offerta è ottima, ma la disponibilità è limitata per cui affrettatevi.Vedi offerta

Veniamo alla descrizione dell'elettrodomestico; è alto 1,86 metri, largo 59,5cm e profondo 63,3cm. La classe di efficienza energetica è A++, il che si traduce in un consumo annuo stimato di 263Kwh. La rumorosità massima è di 42dB.

Il volume netto totale è di ben 324 litri, 230L per il comparto frigorifero e 94L per il vano congelatore. Quest'ultimo offre tre cassetti in cui riporre i congelati. Il comparto frigorifero offe tre ripiani in vetro, due cassetti per frutta e verdura e tre balconcini.

Sulla porta superiore, è integrato un piccolo touchscreen per regolare la temperatura dei due scomparti e selezionare le modalità di raffreddamento, infine offre anche un'allarme sonoro nel caso le porte rimangano aperte.