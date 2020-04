Football Manager 2020 a soli 30 euro

Siete bloccati a casa? Non sapete come passare il tempo? Ebbene vi proponiamo di divertirvi con Football Manager 2020, il manageriale di calcio più famoso al mondo. Questo titolo, salvo promozioni, è venduto intorno ai 50 euro per le edizioni digitale e intorno ai 60 euro per quella fisica, ma oggi potete portarvi a casa quest'ultima per soli 30 euro, grazie a uno sconto del 45% sul sito di Euronics.

Il gioco dev'essere attivato su Steam, inoltre una volta installato rimarrà per sempre nella vostra libreria digitale. Questo gioco offre centinaia se non migliaia di ore di divertimento, in quanto dovrete prendere le redini di una squadra di calcio e guidarla verso la vittoria.

Football Manager 2020 a 30 euro su Euronics Il manageriale di calcio più amato dagli italiani è ora in offerta sul web store di Euronics per soli 30 euro grazie a una promozione del 45%. Se non sapete come passare il tempo durante la quarantena, questo è il titolo che fa per voi. Verrete coinvolti nella gestione di una squadra di calcio, ne sarete il manager, e dovrete stabilire le tattiche di gioco del vostro team, gestire la stampa, curare il calciomercato e le finanze del club.

Il titolo gira anche sui PC più vecchi, basta una CPU quadcore, 2GB di RAM e una GPU integrata, tuttavia maggiori saranno le prestazioni del vostro PC, tanto migliore sarà la vostra esperienza di gioco.

Vestirete i panni di un manager e dovrete gestire tutti gli aspetti societari, dalla gestione dei calciatori a quella della stampa, dagli allenamenti alle tattiche di gioco e sopratutto il calciomercato. Parliamoci chiaro, questo è forse uno degli aspetti più intriganti di questo titolo, creare il proprio dream team e vincere tutto con esso, è il sogno di ogni tifoso e di ogni allenatore e questa volta toccherà a voi riuscire in questa impresa.