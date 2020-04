Far Cry New Dawn (PS4) ora in offerta a soli 20 euro

Siete in cerca di un videogame adrenalinico e coinvolgente? Amate gli sparatutto con un tocco di GDR? Ottimo, abbiamo il titolo che fa per voi, FAR CRY NEW DAWN. L'offerta riguarda la versione fisica per PS4 che è disponibile a soli 20 euro con uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Far Cry New Dawn è un titolo open world, ambientato nella fittizia contea di Hope County, in Montana. Questa proprietà intellettuale (IP), prodotta da Ubisoft, ricorda molto i titoli della serie Fallout.

Adesso veniamo al gioco. Far Cry New Dawn è il sequel di Far Cry 5 ed è ambientato diciassette anni dopo la catastrofe nucleare, a Hope County, in Montana. L'inverno nucleare ha lasciato spazio a una "superfioritura", creando un lussureggiante paesaggio che i sopravvissuti hanno iniziato a ripopolare con edifici di fortuna. È una frontiera senza legge, dove tutti cercano di sopravvivere, e voi potrete viverla sia in coop con un amico, sia da pistolero solitario che col sostegno di personaggi gestiti dall'IA.

Sopravvissuti all'apocalisse, gli abitanti di Hope County devono affrontare una nuova minaccia, i Guerrieri della Strada, spietati razziatori che vogliono spremere la contea fino all'ultima goccia. Spetterà a voi prendere parte alla guerra e salvare la vostra casa.

Al centro di Far Cry New Dawn è collocata la base. Qui, potrete potenziare armi e strumenti che vi aiuteranno a sopravvivere nel mondo di gioco. Potrete anche avventurarvi ben oltre i confini di Hope County, partendo per spedizioni verso nuovi territori, come paludi, un canyon nel deserto e la costa.

Questo titolo è un open world, potrete esplorare la mappa come e quando volete, correndo o guidando veicoli.