Captain America, rifatevi gli occhi con questa strepitosa statuetta

Se siete appassionati di cinecomic e, in particolare, dei film della Marvel, non potete farvi sfuggire l’occasione di prendere la statuetta di Capitan America prodotta da Diamond select.

Capitan America riveste un ruolo fondamentale nel MCU (Marvel Cinematic Universe) ed è uno dei personaggi più amati. Nato come elemento di propaganda durante la seconda guerra mondiale, nel corso degli anni, anche grazie alle rivisitazioni effettuate sulla sua personalità ad opera di Stan Lee, è diventato l’incarnazione della coscienza americana. Il celebre fumettista, infatti, lo ha privato di tutti quegli elementi nazionalistici che lo avevano contraddistinto fino ad allora e lo ha dotato di una sensibilità e un'umanità tutta nuova, rendendolo protagonista di storie di denuncia sociale.

L'action figure, di pregevole fattura, è prodotta in resina ed è alta ben 30 cm. Fa parte di un’edizione limitata di 3000 pezzi prodotta dall’azienda per celebrare il lungometraggio Avengers: Endgame.

Ogni statuetta è dipinta a mano ed arriva con un certificato di autenticità e il numero di produzione impresso sulla confezione. Come potete vedere dalle immagini qui in alto, l’action figure è ricca di particolari e riproduce in modo molto fedele la controparte a cui è ispirata. La posa e lo sguardo fieri, caratteristiche tipiche del personaggio, vengono qui riprese ed esaltate. Sono messi in rilievo poi lo scudo, l'arma per eccellenza di Capitan America, e la A di Avengers impressa sul casco e le spalle dell'uniforme.

La statuetta è disponibile all’acquisto sul sito 1001modellini.it ad un prezzo di 156,99€.