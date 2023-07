QNAP TS-855X, il NAS a 8 core pensato per le piccole e medie imprese

QNAP Systems, azienda leader nel campo delle soluzioni di calcolo, rete e storage, ha presentato il suo nuovo NAS TS-855X, un sistema di archiviazione ibrido che combina sei HDD da 3,5" con due SSD da 2,5". Il TS-855X è dotato di un potente processore Intel Atom C5125 2,8 GHz a 8 core, supporta fino a 128 GB di memoria DDR4 e dispone di porte di rete 10GbE/2,5GbE. La capacità di archiviazione può essere facilmente espansa e il dispositivo supporta anche schede PCIe compatibili per porte di rete 25GbE.

Il TS-855X offre una serie di applicazioni integrate per il backup aziendale, la virtualizzazione e la cybersecurity, consentendo alle piccole e medie imprese di ottenere ambienti di archiviazione e virtualizzazione ad alte prestazioni e velocità elevate a un prezzo contenuto.

Stando alle parole di Andy Chuang, Product Manager di QNAP, la serie di NAS con archiviazione ibrida HDD/SSD di QNAP rappresenta il giusto equilibrio tra prestazioni e costi per le PMI. Il TS-855X, con la sua potenza di calcolo a 8 core, accelerazione hardware e connettività ad alta velocità, insieme alla possibilità di espansione tramite slot PCIe, offre la soluzione di backup e archiviazione dei dati avanzata e conveniente per le PMI.

Il TS-855X dispone di quattro slot UDIMM DDR4, espandibili fino a 128 GB, per gestire carichi di lavoro multitasking intensivi. Supporta anche la memoria ECC per garantire prestazioni server e affidabilità in ambienti IT critici. Oltre alla porta 10GbE, il dispositivo offre due porte 2,5GbE RJ45 che possono essere combinate per ottenere una velocità di trasmissione fino a 5 Gbps.

Grazie a due slot M.2 PCIe NVMe integrati, è possibile utilizzare la cache SSD o l'archiviazione Qtier per migliorare ulteriormente le prestazioni del NAS. Inoltre, i due slot PCIe Gen 3 x4 consentono l'installazione di schede di rete 10GbE/25GbE e l'attivazione di SR-IOV per migliorare il throughput I/O. Il TS-855X è certificato da VMware vSphere e Microsoft Hyper-V per lo storage di virtualizzazione e offre la possibilità di collegare unità di espansione QNAP JBOD per soddisfare i requisiti di archiviazione a lungo termine.

Oltre alle funzionalità di archiviazione, il TS-855X offre una soluzione completa per il backup e il ripristino dei dati, con supporto per servizi basati sul cloud per una facile implementazione del cloud ibrido. Grazie ai servizi QVPN, è possibile creare reti private virtuali per un accesso remoto e sicuro ai dati del NAS. Il dispositivo supporta anche l'hosting di macchine virtuali Windows, Linux, UNIX e Android tramite Virtualization Station, nonché l'esecuzione di Docker, LXD e Kata Containers tramite Container Station. Gli utenti possono anche installare diverse applicazioni dall'App Center per espandere le capacità del NAS. Il TS-855X è inizialmente equipaggiato con il sistema operativo QTS, ma può essere facilmente convertito all'utilizzo del sistema operativo QuTS hero basato su ZFS per una maggiore affidabilità e integrità dei dati.

Caratteristiche principali

Modello tower, 6 bay per dischi rigidi SATA 6Gbps da 3,5" e 2 alloggiamenti per unità a stato solido SATA 6Gb/s sostituibili a caldo, processore Intel® Atom® C5125 8-core 2,8GHz, 8 GB di memoria DDR4 UDIMM (fino a 128 GB), supporta inoltre la memoria DDR4 ECC, 1 porta 10GbE RJ45, 2 porte 2,5GbE Gigabit RJ45, 2 slot M.2 PCIe Gen 3 x4, 2 slot PCIe Gen 3 x4, 3 porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1 porta USB 2.0.