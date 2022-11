Economisez 700 € sur ce sublime téléviseur Samsung 4K UHD QLED

Un grand téléviseur pour sublimer vos films, séries mais aussi votre console next-gen. Pour commencer, la dalle est très lumineuse grâce à l’emploi d’une dalle QLED qui est en moyenne plus lumineuse que de l’OLED « classique ».

Le QLED fournit une large gamme de couleurs qui accompagnent généralement celle de la lumière considérablement étendue du HDR. Le contraste est étonnement profond pour une dalle LCD, ce qui vous permettra d’apprécier une image réaliste et éviter des images grisâtres.

Tant de contraste reste étonnant sur une dalle LCD, mais elle vient du nouveau système de gestion de l’alimentation du rétroéclairage. Le nouveau processeur vidéo intègre un système de contrôle du rétroéclairage qui redistribue la puissance autour des LED de manière plus intelligente. Elle redistribue l’énergie des parties sombres de l’image qui n’en ont pas besoin vers les parties lumineuses qui en ont besoin.



Vous bénéficiez également d'un taux de rafraichissement appréciable de 120 Hz (en résolution 4K) et d'un port HDMI 2.1, idéal pour accompagner vos jeux AAA les plus récents sur console de salon.

TV Samsung QE65Q95T|-35%|1290€ (au lieu de 1990€)

A 1990€ le ticket d’entrée, le téléviseur Samsung n’est clairement pas un produit bon marché. Il contient toutes les dernières technologies permettant une image époustouflante et une prise en charge du HDMI 2.1 pour les joueurs sur console next-gen. Toutefois, une grosse promotion de 35% est en ce moment appliquée par l'enseigne Boulanger. Ce qui signifie une économie de 700€ sur une TV de 65 pouces 4K UHD équipée de la technologie QLED. La remise est immédiate.