Profitez d'une belle réduction sur le Asus Zenbook OLED

L'Asus ZenBook 13,3 pouces OLED est décliné en deux modèles. L'un est équipé du processeur AMD, l'autre d'un intel. C'est ce dernier qui nous intéresse ici et il est équipé du i7 1165G7 avec quatre cœurs cadencés à 2,8 GHz pouvant aller jusqu'à 4,7 GHz en mode boost. Le processeur est épaulé par 32 Go de RAM de quoi exécuter toutes les taches sans problème. Pour stocker vos fichiers, l'ordinateur a le droit a un SSD de 512 Go. La rapidité des disques durs de dernière génération n'est plus à prouver et vos fichiers se chargeront sans ralentissement.

Le principal point fort de cet Ultrabook est sa dalle OLED pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes. C'est d'ailleurs l'un des très rares ultrabooks avec une dalle OLED, la majorité étant équipée de supports LCD-IPS au contraste limité. Celui-ci a un format compact avec un écran Full HD de 13,3 pouces, pour un poids total de 1,14 Kg, de quoi le transporter très facilement où que vous alliez.

Côté autonomie, on tient onze heures sans problème avant de devoir recharger l'appareil, de quoi travailler de longues heures sans se soucier de la batterie restante. Pour les connectiques, le châssis intègre deux prises Thunderbolt 4, un HDMI 2.0b et une prise USB 3.2 Gen 1.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Asus Zenbook 13,3" OLED EVO 4|-28%|1139,99€ (au lieu de 1599,99€) (s'ouvre dans un nouvel onglet) Profitez dans un premier temps d'une réduction immédiate de 28%, ce qui fait baisser le prix de l'ordinateur portable de 460€. Attention, il s'agit d'une vente flash, donc limitée dans le temps !