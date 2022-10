Deezer vous offre trois mois d'abonnement gratuit ou une remise de -25% sur son forfait annuel

L'abonnement annuel Deezer est aujourd'hui disponible à prix très bas, grâce à une réduction de 25% qui vous permettra de célébrer Halloween en musique. A l'année, un compte Deezer Premium vous coûte 131,88 €. Mais si vous vous jetez sur la dernière proposition du streamer, vous économiserez 32,98 €. Par mois, cela vous revient à investir 8,24 € au lieu de 10,99 €.

Vous souhaitez simplement tester la plateforme Deezer avant d'y souscrire ? Aucun problème : si vous êtes un nouveau client, vous bénéficiez de trois mois gratuits. L’abonnement se poursuivra ensuite à 10,99 € par mois - il est toutefois possible de le résilier à n'importe quel moment.



Deezer vous permet d’écouter plus de 90 millions de titres musicaux. Les abonnements premium sont dépourvus de publicité et vous bénéficiez d’une écoute sans interruption. Deezer bénéficie aussi d’un son Hi-Fi de qualité supérieure. Plus fort encore : le système SongCatcher vous permet d'identifier tout titre musical diffusé dans votre environnement proche. Vous ne subirez plus la frustration de ne pas reconnaître cette mélodie qui trotte dans votre tête.