Tarkista nämä kahdeksan ominaisuutta ennen VPN-palvelun valitsemista

Markkinoilla on niin valtava määrä erilaisia VPN-palveluita, että niiden välillä valitseminen ei ole mikään helppo tehtävä. Laadukkaiden VPN-tarjoajien sivuilla on kyllä yleensä kattava kuvaus eri ominaisuuksista, mutta usein kaikkein tärkeimmät tiedot on haudattu syvälle pienellä printillä kirjoitettuihin ehtoihin.

Jotta siis välttyisit lankeamasta markkinointitiimin kauniisiin korulauseisiin, kokosimme tähän artikkeliin yksinkertaisen tarkistuslistan, joka on syytä käydä läpi ennen ostopäätöksen tekemistä. Kiinnitä siis huomiota ainakin näihin asioihin VPN-palveluita vertaillessasi:

1. Mahdollisimman paljon palvelinsijainteja

VPN piilottaa käyttäjän datan salaamalla sen tunneliin, joka muodostetaan käyttäjän laitteen ja VPN-palvelun verkkopalvelimen välille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe käyttäjän oikeaa IP-osoitettava, vaan pelkän VPN-palvelimen sijainnin. Pääset siis käsiksi maantieteellisesti rajattuihin (geoblokattuihin) sisältöihin, eikä kukaan näe todellista sijaintiasi.

Kannattaa siis valita palveluntarjoaja, jolla on VPN-palvelimia lukuisissa eri maissa. Tuolloin saat enemmän vaihtoehtoja, jotta pääset varmasti käsiksi kaikkeen tarvitsemaasi. Samalla on hyvä tarkistaa, että palvelinsijainteja on saatavilla riittävästi myös Suomessa ja lähimaissa, jotta pystyt salaamaan verkkoyhteytesi ilman pitkää viivettä.

On myös hyvä huomioida, että mitä useampi palvelin VPN-palveluntarjoajalla on käytössä, sitä vähemmän ruuhkaa palvelimilla on. Tarkista siis, että palvelimia on saatavilla reilusti.

2. Mobiilisovellukset

Kaikilla VPN-palveluilla on omat sovellukset Windowsille, mutta pysähdy miettimään hetkeksi, kuinka paljon käytät verkkoa myös puhelimellasi. Veikkaamme myös, että olet yhdistänyt puhelimesi usein julkiseen Wi-Fi-verkkoon.

Puhelimesi verkkoliikenne on kuitenkin aivan yhtä salaista kuin tietokoneellasikin. Siksi VPN-palvelua on syytä käyttää myös puhelimella. Suurimmalla osalla valmistajista on tarjolla omat mobiilisovellukset Androidille ja iOS:lle, mutta asia on kuitenkin hyvä varmistaa etukäteen.

3. Integroitu kill switch

Mikään VPN ei ole täysin turvallinen, koska tietyissä tilanteissa niistä voi päästä IP-vuotoja, jotka paljastavat todellisen IP-osoitteesi. Tämä pääsee tapahtumaan helpommin tilanteessa, jossa VPN-palvelu ylikuormittuu.

Ongelman ratkaisemiseksi moneen palveluun on kehitetty kill switch -toiminto (hätä-seis). Se toimii hieman samalla tavalla kuin ruohonleikkurin turvakahva – jos irrotat kätesi kahvasta, ruohonleikkuri sammuu automaattisesti siihen saakka, että otat koneen taas hallintaasi. VPN:n tapauksessa sovellus katkaisee automaattisesti internet-yhteytesi, jos VPN-yhteys katkeaa. Tämän ansiosta laitteesi ei yritä automaattisesti vaihtaa yhteyttä omaan IP-osoitteeseensa ja riko samalla yksityisyydensuojaasi.

Tämä on äärimmäisen tärkeä ominaisuus, jos haluat varmistua yksityisyydensuojastasi ottamatta mitään riskejä. Kaikki VPN-palvelut eivät tarjoa kill switch -ominaisuutta, joten suosittelemme valitsemaan palveluntarjoajan, joka tukee toimintoa. Kill switch on syytä olla integroitu suoraan VPN-sovellukseen.

4. Anonyymit DNS-palvelimet

Tiestitkö, että kaikki verkkosivut, kuten www.techradar.com ovat oikeasti pelkkiä "lempinimiä", jotka muutetaan todellisiksi IP-osoitteiksi nimipalvelujärjestelmän (DNS, Domain Name System) avulla? Taustalla on se, että käyttäjien olisi lähes mahdotonta muistaa ulkoa monimutkaisia IP-osoitteita.

Tämä verkkoliikenteen ohjaus tapahtuu yleensä automaattisesti oman IP-osoitteen kautta, mutta määrityksen saa muutettua helposti.

Kun käytät VPN-palvelua, se muuttaa asetukset automaattisesti niin, että tietosi pysyvät salattuna myös DNS-käännöksen aikana, eikä IP-osoitteesi paljastu kellekään ulkopuoliselle.

Esimerkiksi yleisesti käytetty Googlen DNS-kääntäjä on suosittu nopeutensa tähden, mutta heikko valinta yksityisyydensuojan kannalta. Onneksi saatavilla on myös erityisesti anonyymiin selailuun tarkoitettuja DNS-kääntäjiä, kuten FreeDNS tai DNSWatch. VPN-tarjoajasi tulisi käyttää omaa anonyymiä DNS:ää suojatakseen yksityisyytesi.

5. Ei kerää lokitietoja

VPN-palveluilla on erilaisia lokikäytäntöjä. Jotkut VPN:t saattavat säilyttää tietoja käyttäjän verkkohistoriasta muutamiksi kuukausiksi. Kyseinen data saatetaan pyydettäessä myös luovuttaa eteenpäin viranomaisille.

Täyden yksityisyyden takaamiseksi haluat luonnollisesti löytää VPN-palvelun, joka ei kerää mitään lokitietoja. Tässä kannattaa kuitenkin olla erityisen tarkkana, sillä jotkin palveluntarjoajat lupaavat vuolaasti noudattavansa "no log policya", mutta keräävät todellisuudessa esimerkiksi sessiolokeja. Kannattaa siis tutustua huolella VPN-palveluntarjoajan yksityisyydensuojaehtoihin ja varmistaa, että lupaukset pitävät paikkansa.

Jos haluat säästää aikaa, voit tutustua suoraan VPN-arvosteluihimme. Käymme VPN-palvelut läpi hyvin perinpohjaisesti ja tarkistamme samalla myös kaikki pikkupräntit.

6. Reititintuki

Jos kotonasi on paljon laitteita, jotka eivät kulje mukanasi paikasta toiseen, VPN voi olla helpompi asentaa yksinkertaisesti suoraan reitittimeen. Tuolloin VPN:ää ei tarvitse asentaa erikseen jokaiseen laitteeseen verkkoyhteyden turvaamiseksi.

Tällaista ratkaisua pohtiessa täytyy kuitenkin ensin tarkistaa, että sekä reititin että VPN-palvelu tukevat toimintoa. VPN:n asentaminen reitittimeen ei välttämättä ole kovin helppo projekti, joten suosittelemme tutustumaan ensin englanninkieliseen ohjeeseemme.

7. OpenVPN-tuki

Kaikki VPN-palvelut suojaavat verkkoliikenteesi luomalla salatun datatunnelin laitteesi ja VPN-palvelimen välille. Tämä salausprosessi voidaan kuitenkin toteuttaa monilla eri tavoilla.

Mitä useampaa eri salausprotokollaa VPN tukee, sitä parempi. Yleisesti ottaen kannattaa suosio palveluita, jotka tukevat OpenVPN-protokollaa, sillä se on modernein kuluttajille tarjolla oleva vaihtoehto. Parhaissa VPN-palveluissa voit valita vieläpä kahden eri OpenVPN-protokollan – TCP:n ja UDP:n – välillä. Voit lukea niistä lisää TechRadarin englanninkielisestä artikkelista.

8. Edullinen hinta

Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä huomiolta, mutta suosittelemme kiinnittämään tarkasti huomiota erilaisiin VPN-tilaussopimuksiin.

Käytännössä kaikki palvelut tarjoavat tuntuvasti halvemman hinnan yli vuoden mittaisille sopimuksille, jolloin kuukausihinta voi laskea hyvin jopa pariin-kolmeen euroon.

VPN-palveluiden ostamiseen kannattaa ylipäätään suhtautua samalla tavalla kuin puhelinliittymän tai sähkösopimuksen hankkimiseen: tarjoukset ovat niin hyviä, ettei palvelua kannata koskaan ostaa täydellä hinnalla. Parhaat VPN-tarjoukset nähdään yleensä Black Fridayna, mutta käytännössä kaikilla suurilla palveluilla on jatkuvia tarjouskampanjoita lähes viikottain.

Jos et itse jaksa vertailla eri VPN-palveluiden hintoja, voit siirtyä suoraan englanninkielisen TechRadarin tarjoussivulle, jonka diilit ovat voimassa myös Suomessa.