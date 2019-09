Uusi iPad 2019 on pienoinen yllätys. Emme odottaneet Applen päivittävän edullisinta tablettimalliaan, mutta saimme vanhan tilalle entistä paremmalla suorituskyvyllä ja houkuttelevammalla näytöllä varustetun laitteen hyvään hintaan.

Uusi iPad 2019 on periaatteessa vain uusi, mutta siinä on yksi iso päivitys vanhaan: isompi näyttö.

Näyttö on saanut muutaman lisätuuman lisää kasvaessaan 10,2 tuumaan, mutta itse tabletin koko on säilynyt ennallaan, eikä hintakaan ole juuri sen kalliimpi. Käytännössä Apple on siis päivittänyt edullisimman tablettimallinsa entistä houkuttelevammaksi.

Uusi tabletti julkaistiin iPhone 11:n, iPhone 11 Pron, iPhone 11 Pro Maxin sekä Apple Watch 5:n rinnalla yhtiön julkistustilaisuudessa 10. syyskuuta.

Se on tehty tällä kertaa myös 100 % kierrätetystä alumiinista, sen näytössä on enemmän pikseleitä tapitettavaksi ja siihen voi liittää Applen älynäppäimistön. Jääkö jäljelle enää siis mitään huonoa?

Uuden iPad 10,2:n julkaisupäivä ja hinta

(Image credit: TechRadar)

Uusi iPad julkaistaan 30. syyskuuta, mutta sen voi ennakkotilata jo Applen kotisivuilta.

Hinnat alkavat 399 eurosta, jolla saa edullisimman 32 gigan tallennuskapaisteetilla varustetun mallin. Se on hieman kalliimpi kuin vuonna 2018 julkaistu iPad, jota saa parhaillaan satasen halvemmalla, mutta tässä on uudemmat komponentit sekä isompi näyttö.

Vaihtoehtoisesti 128 gigan tallennuskapasiteetilla varustettu malli alkaa 499 eurosta, joten reilulla satasella saa neljä kertaa enemmän tilaa käytettäväksi.

Näiden päälle kannattaa muistaa laskea myös mahdolliset lisätarvikkeet, kuten 99 euroa maksava Apple Pencil (tukee ainoastaan vanhempaa Lightning-liitännällä varustettua mallia) sekä 179 euroa maksava Smart Keyboard -näppäimistö.

Nämä ovat tietenkin vaihtoehtoisia, eikä niitä ole välttämätön ostaa erinomaista iPad-kokemusta varten, mutta ne ovat äärimmäisen hyödyllisiä saadakseen kaiken irti iPadOS-käyttöjärjestelmästä.

iPadOS

(Image credit: TechRadar)

Uuden iPad 10,2:n myötä käyttäjät saavat käyttöönsä myös uunituoreen iPad-käyttöjärjestelmän nimeltä iPadOS. Se on erillinen versio Applen älypuhelinten käyttämästä iOS 13:sta, ja se on varta vasten suunniteltu isompia näyttöjä ajatellen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Käyttöjärjestelmässä on erillinen koti-ikkuna, jossa voi käyttää eri vempaimia, minkä lisäksi sovelluksia voi sijoitella enemmän näytölle näkyviin.

Se tukee lisäksi muistitikkuja ja SD-kortteja, ja pienellä kikkailulla laitteen saa tukemaan jopa hiirtä.

Hiiri itse asiassa tehostaa tablettikokemusta uudessa iPadissa, jolloin näkymää peittävän kämmenesi sijaan liikutat vain kursoria. Kun käytössä on vielä 10,2 tuuman näyttö, se on entistä käytännöllisempi lisä.

Smart Connector ja Pencil

(Image credit: TechRadar)

Yksi isompia lisäyksiä uuteen iPadiin on Smart Connector -teknologia, jota ei ollut hieman yllättäen aiemmassa tabletissa ottaen huomioon, että se oli suunniteltu koulukäyttöä varten.

Applen Smart Keyboard -älynäppäimistö voi olla tosin hivenen hinnakas, mutta sen tuntuma on erinomainen, vaikka näppäinpainallus onkin normaalia näppäimistöä pienempi.

Kumiset näppäimet tuntuvat lisäksi mukavilta sormenpäissä, ja näppäimistön iPadissa kiinni pitävä magneetti on voimakas ja pitää näppäimistön paikallaan.

Apple Pencil -tuki ei sen sijaan ole uutta, mutta se on yhtäkaikki hyvä ominaisuus. Sitä on helppo ja nopea käyttää, minkä lisäksi iPadOS:ssä on uusia hyödyllisiä työkaluja kynälle. Käytännössä tablettia pystyy siis hyödyntämään entistä paremmin ja vaivattomammin kynällä.

(Image credit: TechRadar)

Esimerkiksi yksinkertainen pyyhkäisy ylöspäin kynällä ottaa näytöstä kuvakaappauksen, jonka jälkeen sen voi merkitä välittömästi myöhempää käyttöä varten.

Piirrostyökaluja on myös laajennettu merkittävästi, minkä lisäksi niiden ulkoasu on ehostettu entistä ammattimaisempaan suuntaan. Ne miellyttävät varmasti kaikenikäisiä lapsia, jotka haluavat käyttää tablettia erilaisten tuherrusten ja piirrosten väsäilyyn.

Apple Pencil -tuki on siis erinomainen lisä, vaikka myös siitä saa maksaa pienoisen summan. Kynä oli kuitenkin responsiivinen, ja sillä olin helppo tehdä merkintöjä. Emme kuitenkaan tiedä, kuinka hyvin se toimisi pidempien muistiinpanojen tekemiseen.

Varoituksen sana kuitenkin: vanhempi Apple Pencil liitetään iPadiin pohjassa olevan Lightning Port -liitännän kautta, ja kiinni ollessaan kynä roikkuu iPadin pohjassa. Toisin sanoen tällöin on vaarana iPadia liikuttaessa iskeä kynä vahingossa esimerkiksi pöydänkulmaan, jolloin on vaarana, että Lightning-liitäntä napsahtaa poikki. Se on hyvin outo suunnitteluvirhe, joka kannattaa pitää mielessä uutta iPadia ostaessa.

Muotoilu ja akkukesto

(Image credit: TechRadar)

Uuden iPadin muotoilu on samankaltainen kuin edellisessä mallissa, ja näyttöä ympäröivät pienet reunukset. Touch ID -sormenjälkitunnistin on puolestaan sisäänrakennettu laitteen alareunassa olevaan nappiin.

Laite itsessään on metallinen, jota on saatavilla harmaana, hopeisena ja kultaisena.

Emme ole päässeet käyttämään uutta iPadia pidempiä aikoja, joten emme pysty arvioimaan tarkemmin sen akkukestoa. Apple väittää sen kuitenkin kestävän noin 10 tuntia tavallisessa verkkokäytössä.

(Image credit: TechRadar)

Alustava yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Uuden näytön ja Applen Smart Keyboard -näppäimistön liitäntämahdollisuuden ohella uusi iPad 10,2 on vain päivitetty malli Applen budjettitabletista, jonka yhtiö julkaisee joka vuosi.

Se tuntuu silti mukavalta kädessä, ja on muotoilun osalta tasapainoisesti suunniteltu. Näyttö ei ole mitenkään mullistava, mutta sitä on silti mukava katsoa. Apple Pencil - ja Smart Keyboard -tuki saattaa olla osalle puolestaan hyvä syy liittyä iPad-kerhoon.

Kokonaisuus ei siis ole järin mielenräjäyttävä uudistus, mutta hintaansa nähden tähän tablettiin kannattaa ehdottomasti tutustua.