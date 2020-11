Arvostelussa Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 II Tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

Kahden minuutin pika-arvio

Sony Xperia 5 II on lippulaivamalli, joka on ottanut omakseen aiemmin vakuuttaneen joskin kalliin Sony Xperia 1 II :n parhaat ominaisuudet. Muutamia mutkia on kuitenkin vedetty suoraksi, jotta hintalappua on saati hilattua alemmas.

Puhelin on suunniteltu erityisesti valokuvaamiseen sekä videoiden nauhoittamiseen. Tekniset ominaisuudet on valikoitu käyttäjän tarpeiden pohjalta sen sijaan, että ne oltaisiin viety äärimmilleen.

Xperia 5 II on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat pitäneet Sonyn puhelinta, mutta ovat kaihtaneet mallien kokoa. Mikäli haluat hitusen pienemmän ja täten helpommin käytettävän kännykän, uutuuspuhelin on täsmähankinta.

Kuten mainittua, muutamia kompromisseja on kuitenkin jouduttu tekemään. Näistä näkyvin on Sony Xperia 1 II -mallin 4K-resoluution poistuminen.

Vaikka resoluutio ei olekaan ennallaan, Xperia 5 II ottaa teknisen harppauksen esittelemällä yhtiön ensimmäisen 120 Hz:n näytön. Parantunut virkistystaajuus tekee esimerkiksi sovelluskäytöstä ja verkkoselauksesta huomattavasti aiempaa sulavampaa.

Myös muotoilua on päivitetty. 6,1-tuumaisen puhelimen pyöristetyt reunat tekevät käytöstä miellyttävämpää. Muutos ei kuitenkaan poista Sonyn puhelimille tyypillistä ulkonäköä. Vaikka näytön päällä ja pohjassa on edelleen varsin kookkaat reunukset, näyttää Xperia 5 II paremmalta kuin yhtiön aiemmat puhelimet.

Mielenkiintoisin lisäys on 3,5 mm -kuulokeliitännän paluu. Muista ominaisuuksista on nostettava mainio akkukesto, jonka ansiosta puhelin jaksaa yhdellä latauksella vaivattomasti koko päivän ajan. Kamerat puolestaan ovat yhtä hyvät kuin Xperia I 11 -mallissa.

Mikäli etsit itsellesi kooltaan kilpailijoita pienempää huippupuhelinta, Sony Xperia 5 II tarjoaa sinulle mainion vaihtoehdon.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: TechRadar)

Sony Xperia 5 II paljastettiin Suomessa syyskuun 17. päivä. Puhelin julkaistiin lopulta lokakuun 20. päivä 899 euron suositushintaan.

Puhelimesta on saatavissa vain yksi versio, jossa on 128 gigatavua tallennustilaa. Värivaihtoehtoja on puolestaan kolme: musta, sininen ja harmaa.

Muotoilu

Sony Xperia 5 II on pienempi kuin Xperia 1 II. Puhelimessa on samalla 21:9-kuvasuhteella varustettu näyttö, joka on kuitenkin 6,1-tuumaisena hitusen pienempi kuin edeltäjän 6,5-tuumainen näyttö. Pienempi koko tekee puhelimen käytöstä huomattavasti aiempaa helpompaa, eikä yhdellä kädellä työskentelykään ole ongelma.

Kuvasuhde on Sonyn niksi, jolla puhelimen saa riittävän kapeaksi yhden käden käyttöön. Puhelin yllättää tavallista ohkaisemmalla rakenteellaan. Samalla se kuitenkin takaa riittävän kookkaan ruudun.

(Image credit: TechRadar)

Mikäli olet aiemmin kokeillut Sonyn edeltäviä puhelimia, huomaat nopeasti reunojen pyöristyneen. Ero esimerkiksi vanhaan Xperia 5 -malliin on merkittävä.

Ratkaisu on mielenkiintoinen, sillä neliskanttiset kulmat ovat muodostuneet yhtiön tavaramerkiksi. Onneksi muu rakenne on pysynyt varsin ennallaan, joten aiemmasta tyylistä pitäneet tuskin harmistuvat liiaksi. Lisäksi on todettava, että pyöreys tekee puhelimen pitämisestä kädessä entistä miellyttävämmän kokemuksen.

Puhelimen oikeassa reunassa on ylhäällä volyymipainikkeet, Google Assistant -painike (joka on kustomoitavissa muihinkin tarpeisiin!) sekä kameranappi. Näistä viimeisin on suunniteltu erityisesti kuvien nappaamiseen silloin, kun puhelin on asetettu kyljelleen maisemakuvausta varten.

Oikeassa reunassa on volyymi- ja Google Assistant- painikkeiden välissä myös sormenjälkitunnistimellinen lukituspainike. Sony ei siis ole nykytrendin mukaisesti jemmannut sormenjälkitunnistinta näyttöön. Onneksi kyljessä oleva painike toimii hyvin, eikä meillä ollut käytössä minkäänlaisia ongelmia sensorin kanssa.

Lukijan sijainti aiheuttaa kuitenkin etenkin alkuvaiheessa pieniä ongelmia. Testin aikana huomasimme useampaan kertaan lukinneemme näytön vahingossa, mikä on yksinkertaisesti ärsyttävää.

Sormenjälkitunnistimen sijoittaminen näytön sijasta laitteen kylkeen voi jakaa mielipiteitä. Useat huippumallit kuten Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 ja Huawei P40 Pro+ ovat totuttaneet näytössä olevaan lukijaan. Mikäli haluat ennemmin tunnistimen puhelimen kylkeen, Xperia 5 II tekee toiveistasi totta.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Puhelimen pohjassa on latausta varten USB-C-pistoke, kun taas 3,5 mm -kuulokeliitäntä on laitteen päällä. Voit siis ongelmitta ladata akkua musiikkia kuunnellessa ilman ongelmaa. Aktiivisesti musiikkia kuunteleville tämä – kuten tietysti 3,5 mm -liitinkin – on tervetullut paluu Xperia 1:n ja Xperia 5:n jälkeen.

Xperia 5 II:n selkämys on lasia. Pääkamera on sijoitettu tyypilliseen tapaan vasempaan yläkulmaan. Tausta on saatavissa mustana, harmaana ja sinisenä, eikä muita vaihtoehtoja näyttäisi tällä hetkellä olevan luvassa.

Kaikkinensa Xperia 5 II on näyttävä ilmestys. Arvosteluun saatu musta versio ei ehkä varasta katseita värikkyydellään, on se mukava käytettävä ja huomattavasti paremmin yhden käden käyttöön soveltuva kuin Xperia 1 II. Puhelin on lisäksi vedenkestävä 1,5 metriin asti 30 minuutin ajan, joten kesän mökkireissulla tapahtuvat vahingot eivät automaattisesti koidu puhelimen kohtaloksi.

Näyttö

(Image credit: TechRadar)

Sony Xperia 5 II sisältää paperilla yllättävän vaatimattoman Full HD+ (1 080 x 2 520) -näytön, joka on selkeä askel taaksepäin Xperia 1 II:n 6,5-tuumaisesta 4K-ruudusta. Se, mikä resoluutiossa annetaan eteen, otetaan kuitenkin 120 Hz:n virkistystaajuudessa takaisin. Näyttö onkin tuplasti sulavampi kuin edeltävien puhelimien vastaavat, minkä ansiosta pelikokemukset sekä verkkosurffailu ovat yksinkertaisesti aiempaa miellyttävämpiä.

Virkistystaajuus voi tuntua vähäpätöisemmältä lisäykseltä kuin mitä se oikeasti on. Kun olet kerran tottunut 120 Hz:n näyttöön, et halua enää siirtyä takaisin heikompiin.

Full HD+ -näyttö on resoluution osalta selvästi heikompi kuin Xperia 1 II:n, mutta todellisuudessa ero on pienempi. Kompaktimpi 6,1-tuuman näyttö sisältää edelleen 449 pikseliä tuumaa kohden.

Värit näyttävät erinomaisilta. Testissämme katsotut Full HD -videot saivat oikeasti hämmästymään. Vaikka olisimmekin halunneet nähdä QHD-näytön, ei sitä todellisuudessa jää liiaksi kaipaamaan. Parempi näyttöteknologia olisi joka tapauksessa näkynyt hintalapussa, joten kyseessä on järkevä kompromissiratkaisu.

Näyttö erottuu kilpailijoistaan erikoisella 21:9-kuvasuhteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ruutu on korkeampi kuin muissa malleissa. Ratkaisu pohjautuu erityisesti peli- ja videokäyttöön, jotka hyötyvät leveämmästä näytöstä.

Ruudun ympäröi varsin paksut reunat erityisesti näytön ylä- ja alapuolella. Ne tuovat näyttöön lievää vanhahtavaa tunnetta. Jos kuitenkin haluat tavallista korkeamman näytön, voit todennäköisesti elää asian kanssa ongelmitta.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

Sony Xperia 5 II on pitänyt Xperia 1 II:n kamerat ennallaan. Puhelimessa on kolme takakameraa sekä yksi etukamera. Vaikka määrä sinänsä ei ole markkinoiden suurin, kattaus itsessään on todella edistynyt. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan kaikille sopiva, sillä kamerat on suunniteltu erityisesti ammattimaisempaan käyttöön.

Selustan kolmikamera muodostuu 12 megapikselin kameroista. Pääkamerassa on 24 mm:n, ultralaajakulmakamerassa 16 mm:n ja telefotokamerassa 70 mm:n linssi. Kokonaisuus sai meidät hämmästelemään lopputuloksia, vaikka samalla kävikin ilmi sen haasteellisuus.

Sony on todellakin panostanut ammattikuvaajien tarpeisiin. Tämän vuoksi kameran asetuksia voi näprätä huomattavasti enemmän kuin oikeastaan millään muulla puhelimella. Mikäli käsitteet valkotasapaino ja ISO ovat lähellä sydäntäsi, saat rahalle loistavan vastineen. Kaikille ne eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä, jolloin mukana toki on myös turvalliset oletusasetukset. Myös niiden avulla saa napattua kerrassaan upeita kuvia.

Kameran fokus on hitusen kilpailijoitaan hitaampi, mutta samalla lopputulokset ovat terävämpiä ja värimaailmaltaan rikkaampia. Vaikka meneekin toiston puolelle, kamera on oikeasti suunniteltu asiantuntevaan käyttöön.

Telefotokamerassa on kolminkertainen optinen tarkennus. Sen laatu on niin hyvällä tolalla, ettei tarkennusta tahdo edes huomata.

Kuva 1/3 Sony Xperia 5 II:n pääkamera (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 Kolminkertainen tarkennus (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 Ultralaajakulmakamera koko komeudessaan (Image credit: TechRadar)

Xperia 5 II antaa tasoitusta Samsung Galaxy S20 -sarjalle tarkennusmahdollisuuksissa. Jos et kuitenkaan halua zoomata äärimmäisen kauas, Sonyn puhelimen tarjonta riittää enemmän kuin hyvin.

Puhelimen edessä on kahdeksan megapikselin etukamera, joka nappaa onnistuneita selfieitä. Vaikka tekniset tiedot eivät ole markkinoiden kärkeä, saat sillä enemmän kuin riittävän hyvät potretit sosiaalisen median kanaviin jaettavaksi.

Etukameran sijainti on nykyajan malleille epätyypillinen. Se sijaitsee näytön yläpuolella olevassa mustassa reunuksessa, eikä sille ole omaa koloa näytössä. Näinpä puhelimen etuosa ei ole pelkkää näyttöä, mikä kieltämättä näyttää hitusen vanhanaikaiselta ratkaisulta.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/6 (Image credit: TechRadar)

Ominaisuudet ja suorituskyky

Sony Xperia 5 II käyttää Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiriä, jonka tukena on kahdeksan gigatavua RAM-muistia. Piiri ei ole enää markkinoiden paras, mutta se tarjoaa riittävästi puhtia käytännössä kaikkeen tekemiseen.

Esimerkiksi sovellukset ja pelit latautuvat todella nopeasti. Suorituskyky takaa tyytyväisyyden, eikä testin aikana huomannut kertaakaan kaipaavansa vielä jykevämpää prosessoria vauhdittamaan toimintaa.

Testitulokset puhuvat puolestaan. Geekbench 5 -tulos antoi moniydintestissä tulokset 3 265. Lukema on yllättäen korkeampi kuin mihin Xperia 1 II:n vastaava. Myös kilpailijat jäävät selvästi jälkeen: esimerkiksi Samsung Galaxy Note 20 sai testistä "vain" 2 701 pistettä.

Pelikäytössä Xperia 5 II toimii erittäin hyvin. Testasimme useita eri nimikkeitä, eikä minkään kanssa törmännyt hidasteluun tai tökkimiseen. Latausnopeudet tekevät vaikutuksen. Lisäksi Sony esittelee puhelimessaan erillisen lämmönjohtamiseen keskittyvän Heat Suppression Power Control -ominaisuuden, jonka ansiosta puhelin ei kuumentunut lainkaan noin 20 minuutin pelisessioiden aikana.

Ominaisuuden tavoitteena on paitsi estää kuumentumista mutta myös säästää akkua. Tämä onnistuu järjestelmäpiirin lämpötilan hallinnalla, jolloin peleille tyypilliset ongelmat saadaan kierrettyä.

Xperia 5 II on saatavissa monissa maissa niin 128 kuin 256 gigatavun tallennustilalla varustettuna. Suomessa tarjolla on valitettavasti vain pienempi versio. Onneksi pienehköä tallennustilaa voi kasvattaa microSD-kortilla.

(Image credit: TechRadar)

Puhelin tukee 5G-yhteyksiä. Mikäli siis liittymäsi hyödyntää tulevaisuuden verkkoteknologiaa ja asut 5G-alueella, saat käyttöösi merkittävästi nopeammat latausnopeudet. Tämä ei koske vielä koko Suomea, mutta joka tapauksessa se tuki antaa puhelimelle merkittävää lisäarvoa tulevia vuosia silmälläpitäen.

Laitteessa on esiasennettu Android 10 sekä kaikki Googlen keskeisimmät ominaisuudet. Mikäli mieli vetää jo valmiiksi Android 11 -käyttöjärjestelmään, on sekin saatavissa pikapuoliin. Päivitys on jo varmistettu, joskin ajankohta on vielä epäselvä.

Sony hyödyntää tälläkin kertaa omaa käyttöliittymäänsä. Vaikka pohjalla oleva Android näyttääkin tutulta, on sen päälle ympätty runsain mitoin Sonyn omia erikoisuuksia aina omasta musiikkitoistimesta erilliseen Cinema Pro -kuvaustyökaluun.

Xperia 5 II esittelee uuden Google Assistant -painikkeen, joka on sijoitettu puhelimen oikeaan kylkeen. Uudistus ei kuitenkaan osu maaliin, sillä koimme sen enemmän ärsyttäväksi kuin niinkään hyödylliseksi. Vaikka painikkeen hyödyllisyys kenties paljastuu vasta ajan saatossa, testijaksomme aikana painoimme sitä selvästi useammin vahingossa kuin tarkoituksella.

Akkukesto

Uudessa mallissa on edeltävän Xperia 1 II:n tavoin 4 000 mAh:n akku sekä mahdollisuus pikalataukselle. Tosin jälkimmäisestä hyötyminen vaatii erillisen laturin ostamista, joka ei valitettavasti tule puhelimen mukana.

Akku on erittäin kookas näin pieneen puhelimeen, eikä se jää huomaamatta arkisessa käytössä. Täyteen virtaan ladattu Xperia 5 II jaksoi testimme aikana vaivatta toisen päivän puolelle, jolloin aamulla akkutilanne näytti vielä tukevaa 30 prosentin lukemaa.

Vaikka tehokäytössä akku toki tyhjenee nopeammin, emme kertaakaan saaneet laitetta tyhjennettyä ensimmäisen päivän aikana.

Toisin kuin Xperia 1 II, vitosmalli ei tarjoa mahdollisuutta langattomalle lataukselle. Syynä on laitteen pohjaan sijoitettu grafeenikerros, joka auttaa järjestelmäpiirin lämmön käsittelyssä. Vaikka prosessori ja akku ovat kookkaita, ei puhelin lämpene liiaksi.

Puute on harmillinen takaisku niille, jotka kaipaavat Xperia 5 II -puhelimeltaan langatonta latausta. Valinta vaikuttaisi kuitenkin olleen Sonylta tietoinen valinta. Tämän vuoksi piuhallinen pikalataus tuntuukin keskeiseltä ominaisuudelta.

Puhelimen mukana saa 18 W:n laturin. Sen avulla akun saa nollasta puolilleen 30 minuutissa aivan kuten Sony mainostaakin.

Sony on tuonut tarjolle myös 21 W:n pikalatauksen. Valitettavasti tämä täytyy kuitenkin ostaa erikseen.

Yhteenveto

(Image credit: Sony)

Osta, jos...

Haluat Sonyn puhelimen pienemmässä koossa Xperia 5 II haastaa suuret lippulaivamallit pienemmällä koollaan. Jos haluat erinomaiset ominaisuudet kompaktissa paketissa, Xperia 5 II on markkinoiden parhaita vaihtoehtoja.

Haluat ottaa kamerasta kaiken irti Xperia 5 II:n kamera ei ole yksinkertaisimmasta päästä, joten aivan kaikille sitä ei voi suositella. Mikäli kuitenkin haluat kuviltasi pykälän verran enemmän etkä kaihda asetusten manuaalista näpertelyä, rakastut Sonyn puhelimeen välittömästi.

Haluat 3,5 mm -liittimen Sony palauttaa harha-askeleen jälkeen 3,5 mm -liittimen puhelimeensa. Kyseessä onkin yksi harvoista malleista, jotka mahdollistavat perinteisen liitännän hyödyntämisen.

Älä osta, jos...

Haluat markkinoiden parhaan näytön Älä ymmärrä väärin: Xperia 5 II sisältää mainion näytön. Jos kuitenkin haluat vielä vähän enemmän, kannattaa harkita 4K-näytöllistä Xperia 1 II:ta tai QHD-teknologialla ja 120 Hz:n virkistystaajuudella varustettua Samsung Galaxy S20 -mallistoa.

Haluat langattoman latauksen Sony ei tarjoa mahdollisuutta langattomaan lataukseen uusimmassa puhelimessaan. Ratkaisu on lämmöneristyksen takia perusteltu, mutta piuhoja kaihtavalle se voi olla ongelma.

Haluat edullisen puhelimen Sony Xperia 5 II on halvempi kuin Xperia 1 II, mutta se ei silti ole markkinoiden edullisimmasta päästä. Hintalappu on samalla viivalla OnePlussan ja Samsungin mallien kanssa, joten oikeasti edullista kännykkää etsivän kannattaa kääntää katse Xperia 10 II:n suuntaan.

Arvosteltu lokakuussa 2020.