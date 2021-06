Arvostelussa Samsung Q70T QLED TV

Samsungin Q70T QLED -televisio sisältää pitkälti samat ominaisuudet kuin yhtiön kalliimmat 4K-televisiot, mutta saapuu markkinoille huomattavasti kohtuullisempaan hintaan. Siten se on erinomainen vaihtoehto niille, jotka eivät halua maksaa maltaita yhtiön lippulaivamallista Samsung Q95T:stä.

Vaikka Q70T on reunavalaistu malli, se tarjoaa silti terävän ja kirkkaan kuvan. Lisäksi siinä on upea käyttöliittymä ja erityisen kattavat ominaisuudet pelaajille, jotka haluavat saada PS5:stä tai Xbox Series X:stä kaiken irti 4K-pelaamista varten.

Kyseessä onkin todennäköisesti vuoden 2020 paras QLED-pelitelevisio, ja uusien mallien saavuttua jo kauppoihin, sitä alkaa saada entistä edullisempaan hintaan.

Hinta ja saatavuus

Samsung Q70T QLED TV edustaa yhtiön vuoden 2020 QLED-malliston keskihintaisten mallien alapäätä, jotka alkavat Samsung Q60T:stä ja päättyvät 8K-malliin Q950TS.

Malli on saatavilla 55-, 65-, 75- ja 85-tuumaisena, jotka kantavat vastaavassa järjestyksissä nimiä QE55Q70TAT, QE65Q70TAT,QE75Q70TAT ja QE85Q70TAT. Pienimmän mallin hinta alkaa Suomessa nykyään 699 eurosta.

(Image credit: Samsung)

Muotoilu

Todella ohuet reunat

Neljä HDMI:tä, joista yksi eARC-tuella

Keskitetty T-jalusta

Samsung Q70T vastaa muotoilultaan hyvin paljon Q80T:tä, eli se näyttää tyylikkäältä eikä siinä ole juurikaan näkyviä reunoja kolmessa kyljessään. Jalustana toimii T-muotoinen alusta.

Television takana sijaitsee neljä HDMI-liitäntää, joista kolmas tukee eARC:ia. Neljäs tukee 4K/120fps:ää, joten se soveltuu erinomaisesti PlayStation 5:n tai Xbox Series X:n täysien tehojen hyödyntämiseen. Jäljelle jäävät HDMI:t ovat 4K/60fps.

120 ruudun kuvataajuutta tukeva HDMI on tervetullut lisäys keskihintaisiin televisioihin, mikä tekee tästä mallista erinomaisen vaihtoehdon uuden sukupolven pelaajille.

Lisäksi takana on Ethernet-liitäntä, kaksi USB:tä, optinen ulostulo sekä Bluetooth ja WiFi-sovitin.

Q70T:n myyntipakkauksessa on lisäksi kaksi kaukosäädintä, joista toinen on perinteisempi kaikki napit sisältävä kapula ja toinen yksinkertaisempi ja ohuempi säädin. Vaikka kaksi kaukosäädintä on siisti ratkaisu, niistä vain toinen on oikeasti tarpeellinen.

(Image credit: Samsung)

Käyttöliittymä (Tizen)

Tizen TV OS puhetuella

Kattavat suoratoistopalvelut

Ambient-tila

Samsungin Tizen-käyttöliittymä saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta sen sisuksiin on pakattu liudoittain käteviä ominaisuuksia. Ennen kaikkea se on sulava ja intuitiivinen, joka ei kata ainoastaan kaikkein tavanomaisimpia suoratoistotoimintoja, vaan sisältää täysin uniikkeja ominaisuuksia kuten Ambient- ja Multi-View-tilan.

Suoratoistopalveluiden ystäville siitä löytyy lisäksi tuki kaikille suosituimmille sovelluksille, kuten Netflixille, Amazon Prime Videolle, Disney+:lle, Apple TV:lle, YouTubelle, Yle Areenalle ja Viaplaylle.

Muita käteviä ominaisuuksia ovat Mobile Multi View -toiminto Casting-tuella, jolloin ohjelmia voi katsoa samanaikaisesti sekä television että mobiililaitteen ruudulta. Yhtiön oma Ambient-tila muuttaa näytön puolestaan valtavaksi JPEG-galleriaksi, jolla seinän voi komistaa omilla valokuvilla tai taideteoksilla.

Samsungin puhelinten omistajat voivat lisäksi käyttää Tap View'tä nopeaa paritusta varten, joka luonnistuu yksinkertaisesti napauttamalla puhelimen selkämystä television yläosaan tai reunaan.

Lisäksi käyttöliittymä tukee useita digitaalisia avustajia, joita ovat yhtiön oman Bixbyn lisäksi Alexa ja Google Assistant. Nämä vaativat kuitenkin tarvittavan lisälaitteen toimiakseen.

(Image credit: Samsung)

HD/SDR-suorituskyky

Elävät värisävyt

Erinomainen ylöspäinskaalaus

Auto Motion Plus

Loistava ja luonnollinen HD-ylöspäinskaalaus yhdistettynä korkeaan kokonaisvaltaiseen kuvanlaatuun tekee Q70T:stä kauttaaltaan upeaa katsottavaa, vaikka sillä ei katsoisikaan 4K-sisältöä.

Kuvan esiasetukset koostuvat Standardista, Dynamicista, Naturalista ja Moviesta, mutta tarvittaessa kaikkea voi säästää itse Expert-asetuksista käsin. Lisäksi televisio tukee Filmmaker-tilaa, jonka voi valita kuvavalikosta.

Q70T hyötyy samoista tekoälyn tuottamista parannuksista kuin muut vuoden 2020 QLED 4K -televisiot, ja kyseessä on aidosti suuri vahvuus. Samsung on onnistunut luomaan erinomaisen ja luonnollisilla yksityiskohdilla varustetun kuvan. Ylöspäinskaalaus vertaa sisältöä television sisällä olevaan tietokantaan, jonka jälkeen se luo ylimääräisiä yksityiskohtia ja tekstuureja tekoälyn avulla.

HD SDR -sisältöä katsoessa suosittelemme käyttämään Standard- tai parempaa kontrastia varten Natural-asetusta; studiolähetykset, dokumentit ja piirretyt ensiksi mainitulla ja televisiosarjat jälkimmäisellä. Dynamic- ja Movie-tilat vievät vastaavasti omiin ääripäihinsä kuvakäsittelyn osalta, eikä kumpikaan niistä juurikaan miellytä silmää.

Filmmaker-tila poistaa käytännössä kaikki parannukset ja pyrkii emuloimaan Hollywoodissa käytettyä kuvankäsittelyä. HD-laadussa siitä ei ole juurikaan apua.

Vaihtoehtoinen ratkaisu on antaa television sisällä olevan tekoälyn hoitaa kuvankäsittely puolestasi.

(Image credit: Samsung)

4K/HDR-suorituskyky

Muita QLED-malleja alhaisempi maksimikirkkaus

Hyvät katselukulmat

HDR10+-tuki

HDR:n suhteen Q70T jättää jälleen Dolby Visionin kadunvarteen, mutta tukee sen sijaan sen avointa kilpailijaa HDR10+:aa. Harmillisesti HDR10+ ei tunnu saavan aivan samanlaista suosiota kuin kilpailijansa, mutta siihen on kuitenkin tyytyminen.

Television HDR-kirkkaus yltää 600 nitiin, joka on alhaisempi kuin kalliimmissa QLED-sisaruksissa, mutta joka näyttää silti upealta. Se on onneksi riittävän kirkas tehdäkseen HDR-sisällöstä vakuuttavan näköistä ja parantaakseen kontrastia.

Paneeli on sen sijaan ainoastaan reunavalaistu, kun taas sen kalliimmat mallit tarjoavat tarkemman paikallisen himmennyksen täysvalaistuksen ansiosta. Parempaa kontrastia varten Q70T:ssä on Dual LED -järjestelmä, jotka yhdistävät kaksi erilämpöistä LED-valomoduulia luodakseen paremman kontrastin- ja mustan tason. Kuvat näyttävätkin dynaamisilta ja niiden mustan taso on vakuuttava, eritoten valaistussa tilassa katsoessa.

Värisävyt ja kontrasti menettävät loistokkuuttaan ruudun sivuilta katsoessa, minkä lisäksi täysin pimeässä syvät mustat ja elokuvien mustat laidat harmaantuvat hieman.

Auto Motion Handling -ominaisuus parantaa sen sijaan kuvaa upeasti, ja automaattiasennuksella se terävöittää kuvaa onnistuneesti tarvittaessa. Ominaisuutta voi rukata myös manuaalisesti, jolloin käyttäjä voi säätää sumennusta (blur) ja värinää (judder) itse. Asetimme testeissämme tyypillisesti sumennuksen joko yhdeksään tai kymmeneen ja värinän kolmeen tai neljään. Televisiosta löytyy myös LED Clear Motion -mahdollisuus, joka kyllä puhdistaa kuvaa onnistuneesti, mutta se tiputtaa myös kuvan kirkkautta melkoisesti.

Michael Bayn toimintaelokuva 6 Undergroundin avaava takaa-ajo on haastava kuva televisiolle sen nopeatempoisen toiminnan vuoksi, mutta Samsung onnistuu tehtävässään erinomaisesti, eikä kuvassa ole havaittavissa selkeää sumentumista. Samaan aikaan HDR tuottaa upeat värisävyt räjähdyksiin ja autoihin, kun taas kaduille paistava auringonvalo näyttää niin ikään vakuuttavalta.

Q70T:n kyky tuottaa luonnolliset värisävyt ja dynamiikka onkin sanalla sanoen vakuuttavaa. Amazonin The Grand Tour on toinen haastava ohjelma HDR-eloisuuden kannalta. Ensimmäisen kauden Morroccan Roll -jaksossa Hammondin Mazda MX-5:n syvä punainen sävy ei kuitenkaan kallistu oranssinpuolelle, mikä on kovin yleistä LED LCD -paneeleissa.

Kuvassa: Samsung Q70T QLED TV:n kaksi kaukosäädintä (Image credit: Samsung)

Ääni ja pelaaminen

Ei Object Tracking Soundia

Dolby Atmos -läpivienti

Pelitilan input lag vain 9,1 ms

Toisin kuin Q80T:ssä Q70T:ssä ei ole OTS:ää (Object Tracking Sound), vaan sen sijaan siinä on kaksikanavainen stereo-ääni, joka tuotetaan kahden alaspäin suunnatun kaiutinelementin avulla.

Ne soveltuvat oikein hyvin arkiseen käyttöön, minkä lisäksi televisiossa on Adaptive Sound -tila, joka pyrkii säätämään äänen ympäröivään tilaan sopivammaksi. Suosittelemme kuitenkin elokuvan ystäviä sijoittamaan joko Dolby Atmos -soundbariin tai kotiteatteriin, jolloin käyttäjät voivat hyödyntää television Dolby Atmos -läpivientiä.

Pelikäytössä Q70T on sen sijaan tähtipelaaja, kiitos todella alhaisen latenssin. Television voi lisäksi laittaa Game Motion Plus -tilaan, joka parantaa liiketoistoa, tai vaihtoehtoisesti poistaa kaikki ylimääräiset parannukset, jolloin input lag paranee entisestään.

Game Motion päällä input lag on 19,8 ms, joka on eittämättä hyvä tulos. Mutta ilman parannuksia se tippuu todella alhaiseen 9,1 ms.

Panasonic HX800 on kohtalainen vaihtoehto, jos kaipaat OLED-paneelia. (Image credit: Panasonic)

Muita vaihtoehtoja

Q70T:n lähin kilpailija on 58-tuumainen Panasonic HX800. Se on Samsungin mallin lailla reunavalaistu malli, jossa on Filmmaker-kuvatila sekä älykäs käyttöliittymä. Lisäksi siinä on Dolby Vision -tuki sekä alhainen input lag -viive.

Panasonicissa on lisäksi Local Dimming Intelligent Pro, joka pyrkii imitoimaan tuhansia virtuaalisia himmennysalueita parantaakseen kontrastia. Sen HDR-maksimikirkkaus jää silti jälkeen Samsungista.

Yhteenveto

Samsung Q70T ei ole välttämättä täysiverinen QLED-televisio, mutta se on yhtä lailla erinomainen 4K-televisio. Se on parhaimmillaan valoisissa huoneissa, jolloin se tarjoaa upean kuvanlaadun ja väritoiston. Lisäksi siinä on tuhti käyttöliittymä sekä erinomainen liiketoisto.

Pelaajille Q70T on varsinkin vakuuttava vaihtoehto, kiitos alhaisen latenssin ja 4K/120fps:ää tukevan HDMI:n. Kun yhtälöön lisää vielä vakuuttavan mustan tason ja loistavan kuvan, kyseessä on loistava pelitelevisio.

