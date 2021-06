Arvostelussa Samsung Galaxy Book Pro 360

Galaxy Book Pro 360 on kompakti, kevyt ja laadukas hybridikannettava, joka vakuuttaa monella eri osa-alueella. Sen suorituskyky jää kilpailijoiden jalkoihin, mutta muutoin Samsung pistää parastaan odotetun kannettavansa suhteen.

Pika-arvio

Samsungin Galaxy Book Pro 360 on yhtiön ja Intelin ensimmäisiä yhteistyön tuloksena syntyneitä laitteita, joilla valmistajat pyrkivät luomaan Applen ekosysteemin kanssa kilpailevaa vastinetta kannettavien ja mobiililaitteiden välille.

Saadakseen suunnitellun kokemuksen käyttäjiltä vaaditaankin Galaxy-älypuhelin. Your Phone -sovellus toimii kyllä muidenkin Android-laitteiden ja iPhonen kanssa, mutta kokemus ei ole etenkään jälkimmäisen suhteen kovin nautinnollinen. Jos omistat sen sijaan jo Galaxy-puhelimen, Galaxy Buds Pron tai Galaxy Tabin, silloin Samsung Galaxy Book Pro 360 on loistava valinta seuraavaksi kannettavaksi.

Galaxy Book Pro 360 on kompakti, kevyt ja laadukas laite. Sen näyttö taittuu kokonaan ympäri, jolloin se toimii myös tablettina. Olemme tosin edelleen sitä mieltä, että perinteinen tabletti toimii tässä tarkoituksessa paremmin, mutta satunnaisesti käytettävänä tablettina Samsungin uusi laite toimii riittävän hyvin. Se on myös muita 360-asteista saranaa käyttäviä kilpailijoitaan paljon ohuempi.

Laitteena se tarjoaa Thunderbolt 4 -liitännän, kaksi USB-C-liitäntää, kuulokeliitännän sekä microSD-muistikorttipaikan. Mukana tulee myös S-Pen-kynä, joka on musta ja muovinen, eikä tunnu järin laadukkaalta. Se ajaa silti asiansa piirtelyn ja kirjoittelun osalta.

Sen sijaan koneen keskinkertainen webkamera olisi voitu päivittää paremmaksi, sillä se tarjoaa ainoastaan 720p-resoluution. AMOLED-näyttö yltää puolestaan Full HD -resoluutioon ja tuottaa upeat värisävyt sekä kontrastin. Näyttö on kokonaisuudessaan hyvä, vaikkakin sen käyttö suorassa auringonvalossa on hieman hankalaa. Isossa ja responsiivisessa näppäimistössä on niin ikään esimerkillisen hyvä tuntuma, minkä lisäksi kaiuttimet ovat varsin vakuuttavt.

Akkukesto riittää myös kokopäiväiseen käyttöön, eikä suorituskyvyssäkään ole pulaa. Se ei yllä kuitenkaan HP Spectre x360:n (2021) tai M1-pohjaisen MacBook Airin tasolle. Pro 360 on silti verrattain nopea kannettava, joka käynnistyy nopeasti. Vaikka kone olisi kokonaan sammutettu, sisäänkirjautuminen hoituu alle kahdeksassa sekunnissa.

Tiivistettynä Galaxy Book Pro 360 on laadukas ja kestävä hybridikannettava, joka on erinomainen ostos eritoten Samsung Galaxy -tuoteperheen faneille.

(Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot Tällaisen Samsung Galaxy Book Pro 360 -mallin TechRadar sai testattavaksi:

Suoritin: Intel Core i5-1135G7

Näytönohjain: Intel Iris Xe Graphics

RAM-muisti: 8 Gt (LPDDR4x)

Näyttö: 13,3 tuumaa, 1 920 x 1 080 AMOLED -kosketusnäyttö

Tallennustila: 512 Gt (PCIe 3.0 SSD)

Liitännät: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB 4, 1 x Thunderbolt 4, 3,5 mm kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Kamera: 720p webkamera

Paino: 1,04 kg

Koko: 302,5 x 202 x 11,5 mm

Samsung Galaxy Book Pro 360 on saatavilla useissa eri kokoonpanoissa ja hintaluokissa. Edullisimmillaan Intel Core i5-1135G7 -suorittimella, 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt SSD:llä varustetun mallin saa Suomesta 1 200 €.

Suoritin on mahdollista nostaa Intel Core i7-1165G7:ään ja näyttöä kasvattaa 13,3 tuumasta 15,6 tuumaan, joka nostaa hinnan 1 600 €.

Galaxy Book Pro 360:n selkein kilpailija on HP Spectre x360 (2021), joka on kanssa 360-asteen saranalla varustettu hybridilaite ja jonka hinnat alkavat 1 499 €.

Samsungin mallia on saatavilla lisäksi sisäänrakennetun 5G-tuen kera, joskin tämä malli tuodaan kauppoihin vasta myöhemmin tänä vuonna.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Ensimmäinen huomion herättänyt seikka Galaxy Book Pro 360:ssä on sen pieni ja tyylikäs koko. Lisäksi se näyttää todella upealta. Muotoilu ja hopeinen väri muistuttavat välittömästi MacBook Airia, mutta Samsung Galaxy Book Pro 360 on aavistuksen pienempi ja lähes 300 grammaa kevyempi. Toisin sanoen se soveltuu täydellisesti kannettavaksi.

Galaxy Book Pro 360:n runko on harjattua terästä pienemmän 13,3-tuumaisen mallin osalta ja sininen 15,6-tuumaiseen siirtyessä. HP Spectre x360:n (2021) lailla näytön voi taittaa kokonaan ympäri, jolloin se lepää näppäimistöä vasten ja muistuttaa tablettia.

Liitettävyyden osalta Galaxy Book Pro 360:ssä on Thunderbolt 4, kaksi USB-C:tä, 3,5 mm kuulokeliitäntä ja microSD-muistikorttipaikka. Verrattuna MacBook Airiin (M1, 2020) tarjolla on hieman kattavampi valikoima, mutta HP Spectre x360:ssä (2021) on puolestaan täysikokoinen USB-liitäntä. Samsungin uutukaisessa joutunee turvautumaan adapteriin saadakseen useita lisälaitteita kiinni koneeseen.

Myyntipakkauksen mukana tulee lisäksi matka-adapteri, USB-C-kaapeli sekä S-Pen-kynä, joka on musta ja muovinen, eikä tunnu yhtä laadukkaalta kuin kannettava. S-Pen on magneettinen ja kiinnittyy laitteeseen sen yläpäähän, mikä tuntuu hieman oudolta. Olisimme mieluummin nähneet jonkin muun säilytyspaikan tai erillisen säilytystilan, johon kynän olisi voinut laittaa. iPad Prossa oleva säilytysratkaisu Apple Pencilille on paljon tyylikkäämpi.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Book Pro 360:n käynnistyessä käyttäjää tervehtii kirkas ja värikäs näyttö. Sitä ympäröivät reunat ovat kuitenkin paksut, varsinkin pohjassa. Nämä näkyvät eritoten laiteen ollessa tablettitilassa, jolloin surureunat näyttävät suorastaan rumilta. Kokonaisuus näyttää tästä huolimatta modernilta ja muodikkaalta.

Näppäimistö on puolestaan mukava käyttää ja responsiivinen. Näppäimet itsessään ovat kookkaita ja taustavalaistu, minkä lisäksi näppäimistö on täyskokoinen ja sen tuntuma mahtava. Virtapainike toimii samanaikaisesti sormenjälkitunnistimena, joka tunnistaa niin ikään upeasti käyttäjän sormen. Alaosassa on myös kookas kosketuslevy.

Mainittuja sururaitoja lukuun ottamatta Samsung Galaxy Book Pro 360 näyttää todella tyylikkäältä ja on tuntumaltaan mahtava. Tablettitilassa iso kosketusnäyttö toimii hyvin, ja vaikka Galaxy Book on olemukseltaan hyvin ohut, se ei vastaa aivan täysin perinteisen tabletin tuntumaa. Kooltaan se onkin hivenen painavampi ja kookkaampi. Muihin 360-asteisella saranalla varustettuihin hybridikannettaviin verrattuna se on kuitenkin luokkansa paras.

Alareunan paksusta reunasta huolimatta Samsung Galaxy Book Pro 360 on eittämättä yksi tyylikkäimmistä, kevyimmistä ja laadukkaimmista kannettavista tällä hetkellä.

(Image credit: Techradar)

Suorituskyky

Benchmark-tulokset Näin Samsung Galaxy Book Pro 360 suoriutui benchmark-testeistä: Cinebench R20 CPU: Yhden ytimen: 457; Moniydin: 1 769

Geekbench 5: Yhden ytimen: 1 222; Moniydin: 4,995

Akkukesto (TechRadarin elokuvatesti): 8 tuntia ja13 minuuttia

Samsung Galaxy Book Pro 360 (ja sen taipumaton sisarlaite Galaxy Book Pro) ovat Samsungin ja Intelin ensimmäiset yhteistyön tuloksena syntyneet laitteet. Yhtiöiden tarkoituksena on luoda läheisempi suhde kannettavien ja mobiililaitteiden välille, eli toisin sanoen kyseessä on Samsungin vastine Applen omalle ekosysteemille, joka suosii iPhonen ja MacBookin käyttäjiä.

Galaxy Book Pro -mallit on lisäksi suunniteltu varta vasten sellaisille käyttäjille, jotka etsivät kannettavastaan samanlaista käyttökokemusta kuin puhelinta käyttäessä.

Käynnistyksen ja avaamisen suhteen Samsung Galaxy Book Pro 360 muistuttaakin hyvin paljon älypuhelinta, minkä lisäksi se on kytkettynä aina verkkoon, siinä on älykäs ja optimoitu akku sekä se on tietenkin äärimmäisen kannettava.

Tämä tunne välittyy myös Galaxy Book Pro 360:ntä käyttäessä. Vaikka se olisi kokonaan sammutettu, laite käynnistyy kahdeksassa sekunnissa käyttövalmiiksi. Nopeus on vähintäänkin hämmästyttävä.

Nopean käynnistyksen lisäksi sormenjälkitunnistin tekee kirjautumisesta äärimmäisen nopeaa. Tosin tablettitilassa sormenjälkitunnistin on aavistuksen kömpelömpi, minkä vuoksi olisimme mielellään kaivanneet myös mahdollisuuden avata kannettava kasvojentunnistuksen avulla. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista.

(Image credit: Future)

Samsung on luonnollisesti suunnitellut käyttökokemuksen hyödyntämään Samsung Galaxy -älypuhelinta ja tarjoaa näiden yhteistyöhön muutamia erilaisia mahdollisuuksia.

Toisin sanoen Galaxy-puhelimissa on Link to Windows -ominaisuus, kun taas Galaxy Book Pro 360:ssä on Your Phone -sovellus, jotka yhdistävät laitteet toisiinsa. Tämän jälkeen kannettavalla voi kirjoittaa ja vastaanottaa viestejä, tehdä puheluita, selata kuvia ja käyttää maksimissaan jopa viittä puhelimen sovellusta suoraan kannettavalla.

Your Phone -sovellus toimii myös muidenkin Android-puhelinten sekä iPhonen kanssa, joskin jälkimmäisen kanssa kokemus ei ole järin nautinnollinen. iPhonea varten kehitetty sovellus ei ollut saatavilla vielä maassamme, joten sen sijaan Edgen kautta luettuja sivuja pystyi ainoastaan lähettämään puhelimesta kannettavalle.

Toisin sanoen jos kannettavan ja älypuhelimen välisestä synergiasta haluaa ottaa kaiken irti, tarvitaan siihen Samsung Galaxy -puhelin. He tuntuvat olevan Galaxy Book Pro 360:n kohdeyleisö. Ja jos käyttäjä omistaa samalla Galaxy Buds Pro -kuulokkeet sekä Galaxy Tabin, Galaxy Book Pro 360:stä tulee entistä parempi vaihtoehto uudeksi kannettavaksi.

Puhelimen ja koneen välinen saumaton kokemus ei tosin yllä vielä samalle tasolle kuin iOS- ja macOS-laitteiden välillä. Uskomme kuitenkin Samsungin, Intelin ja Microsoftin vievän omaa ekojärjestelmäänsä eteenpäin ja tarjoavan tulevaisuudessa entistä yhtenäisemmältä tuntuvan kokemuksen. Tähän on silti vielä matkaa.

(Image credit: Future)

Päivittäisessä käytössä Samsung Galaxy Book Pro 360 suoriutuu hyvin. Se ei hidastunut oikeastaan lainkaan 8 Gt RAM-muistista huolimatta, vaikka käytimme useita sovelluksia samanaikaisesti. Muu arkinen käyttö, kuten verkkoselailu, sähköpostit ja toimisto-ohjelmien käyttö, sujui niin ikään sulavasti ja ongelmitta.

Full HD AMOLED -näyttö tarjoaa lisäksi erinomaisen väritoiston ja kontrastin. Valitettavasti kokemus on suorassa auringonvalossa hieman ongelmallisempi, sillä näyttö heijastaa paljon valoa ja kärsii sinertävästä hunnusta. Tämä on tosin yleinen ongelma miltei kaikkien kannettavien näyttöjen kanssa, ja Samsung Galaxy Book Pro 360:ssä oleva on kokonaisuudessaan todella hyvä. Sillä on mukava katsoa elokuvia, jotka eivät hyödy ainoastaan näytöstä, vaan myös todella laadukkaistakaiuttimista.

Yllätyimme itse asiassa, kuinka laadukkaan äänen näin pieni kannettava onnistuu tuottamaan. Äänenlaatu ei vastaa aivan MacBook Pron suoritusta, mutta huomattavasti pienemmäksi laitteeksi se kuulostaa ilmiömäisen hyvältä.

S-Pen-kynä toimii niin ikään upeasti kirjoittaessa ja piirtäessä, vaikka se tuntuu hieman muoviselta. Valitettavasti näyttö ei tue kuitenkaan kämmenenestoa, joten tablettitilassa ruutu on altis vahinkopainalluksille. Tätä voi jossain määrin lieventää asetuksia säätämällä, mutta valitettavasti siitä ei pääse kokonaan eroon.

Näppäimistö on iso näin pieneen näppäimistöön, ja vaikka näppäinkorkeus on todella matala, tuntuma on todella hyvä. Kosketuslevy on myös iso, mukava ja responsiivinen. S-Penin lisäksi ainoastaan 720p-resoluutioon yltävä webkamera saavat Galaxy Book Pro 360:n tuntumaan joltain muulta kuin priimaluokan kannettavalta.

Samsung Galaxy Book Pro 360 onkin korkealaatuinen hybridikannettava, kuten HP Spectre x360 (2021). Siten se soveltuu erityisesti Samsung Galaxy -tuoteperheeseen panostaneille käyttäjille, jotka hyötyvät yhtiön uudesta ekojärjestelmän synergiasta.

Akkukesto

Samsungin Galaxy Book PRo 360:ssä on hyvä akku, joka saa 9 tunnin edestä lisävirtaa ainoastaan 30 minuutin pikalatauksella. Samsung väittää täyden akun kestävän jopa 21 tuntia, mutta meidän käytössä akku oli tippunut jo 86 prosenttiin lounaaseen mennessä.

TechRadarin akkutestissä, jossa pyöritämme 1080p-videota toistolla ja 50 % kirkkaudella, Samsung Galaxy Book Pro 360 kesti 8 tuntia ja 13 minuuttia.

Jos lukua verrataan MacBook Airiin (M1) tai HP Spectre x360:een (2021), näissä vastaavat tulokset olivat tässä järjestyksessä 11 tuntia ja 15 minuuttia sekä 11 tuntia ja 22 minuuttia. Galaxy Book Pro 360:n lähimmät kilpailijat ovat siten pidempi-ikäisiä, mutta päivittäisessä käytössä tällä ei ole juuri vaikutusta.

Kykenimme käyttämään Galaxy Book Pro 360:ntä kokonaisen työpäivän ja pidempään ilman tarvetta lataukselle, eikä tämänkokoiselta kannettavalta voi oikeastaan odottaa sen enempää. Akku luonnollisesti kuluu nopeammin, jos laitetta käyttää aktiivisemmin ja raskaampaan käyttötarkoitukseen.

Osta jos...

Käytät Samsung Galaxy -tuotteita

Jos omistat jo Galaxy-älypuhelimen, Galaxy Buds -kuulokkeet tai Galaxy Tabin, tämä on seuraava kannettavasi.

Haluat kevyen ja ohuen kannettavan hyvällä akkukestolla

Galaxy Book Pro 360:n akkukesto on vakuuttava näin pieneksi laitteeksi. Markkinoilla on olemassa tehokkaampia hybridilaitteita, mutta harva niistä on yhtä kompakti.

Älä osta, jos...

Et halua hybridilaitetta

Erillinen tabletti on edelleen parempi vaihtoehto kuin hybridikannettava. Joten jos pidät Samsung Galaxy Book Pro 360:stä, voit ostaa sen sisaruksen, Galaxy Book Pron, jossa ei ole 360-asteista saranaa.

Et pidä Windowsista

Samsungin Galaxy Book Pro 360 on likempänä PC:tä muotoilultaan ja sisuksiltaan kuin MacBookia. Jos et ole etsimässä Windows-laitetta, silloin suosittelemme ostamaan MacBook Airin, joka tarjoaa myös loistavan suorituskyvyn M1-sirulla ja maksaa vähemmän.

