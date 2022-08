Arvostelussa Huawei Freebuds Pro 2

Pika-arviossa Huawei Freebuds Pro 2

Huawei Freebuds Pro 2 on kiinalaisvalmistajan tuorein ja toistaiseksi paras malli täysin langattomia nappikuulokkeita etsivälle. Yhtiö on todellakin tullut pitkälle, sillä ensimmäiset Freebudsit julkaistiin jo vuonna 2018. Tämän jälkeen valmistajan kuulokkeet ovat parantuneet vuosi vuodelta, eikä uusi huippumalli tee sääntöön poikkeusta.

Aivan aluksi on syytä hieman perata Huawein tämän hetken kuulokevalikoimaa. Yhtiön kattauksen muodostavat avoimeen istuvuuteen satsaava Huawei Freebuds 4, perinteisempi nappikuulokemalli Huawei Freebuds 4i sekä over-ear-muotoiluun panostava Huawei Freebuds Studio. Tuorein tulokas on Apple AirPods Pron haastava Freebuds Pro 2, joka jatkaa vuonan 2020 ilmestyneen edeltäjänsä reseptillä. Kyseessä on laadukkaampi, parempi sekä hintavampi versio Freebuds 4i -mallista.

Huawei Freebuds Pro 2 parantaa Huawei Freebuds Prosta, vaikka kehuimme aiempaa mallia vastamelutoiminnon ja äänenlaadun puolesta. Kakkosversio on monin tavoin samanlainen, mutta sen uusi Dual Sound System -äänentoisto sekä entistä parempi aktiivinen vastamelutoiminto kuuluvat jokaisen biisin kohdalla. Lisäksi AI Life -tukisovellus toimii nyt myös iPhonella, mikä oli vielä edellisen mallin kohdalla pelkkä haavekuva.

Täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinat ovat haastavat. Tarjolla on runsain mitoin erinomaisia malleja Applelta, Sonylta, Boselta ja monilta muilta kilpailijoilta. Lisäksi edullisempaa mallia etsivät joutuvat lähinnä painimaan runsaudenpulan kanssa. Huawei Freebuds Pro 2 onnistuu ruuhkaisilla markkinoilla seisomaan omilla jaloillaan. Se tarjoaa runsaasti huippuominaisuuksia ilman kalleimpien mallien tyyristä hintalappua.

Ennen kaikkea ihastuimme hinta-laatusuhteeseen. Alle 200 euroa maksava malli ei kalpene edes satasia kalliimpien vaihtoehtojen rinnalla. Äänenlaatu on kokonaisvaltainen ja tasapainoinen, vastamelutoiminto on markkinoiden huippua ja puheluiden laatu tekee keskusteluhetkistä nautinnollisia.

Kiiltäväpintainen muotoilu ei todennäköisesti ole kaikkien mieleen. Me kuitenkin pidimme siitä sekä nappien käyttömukavuudesta. Akkukesto valitettavasti rokottaa viimeisen tähden arvosanasta. Jos olet valmis lataamaan napit vastamelutoimintoa käyttäessä aina neljän tunnin välein, kannattaa jatkaa lukemista.

Hinta ja saatavuus

Myynnissä 199 euron suositushintaan

Huawei Freebuds Pro 2 julkaistiin kesäkuussa 2022. Malli on saatavissa Suomen ja Euroopan lisäksi myös Aasiassa ja Australiassa. Sen sijaan Yhdysvalloissa nappikuulokkeita ei ole julkaistu valmistajan pakotetilanteen takia.

Yhtiön huippunappien suositushinta on 199 euroa, mikä on linjassa edellisen Huawei Freebuds Pron kanssa. Hinta ei siis ole edullisimmasta päästä, mutta samalla malli jättää useita selkeitä kilpakumppaneitaan kakkoseksi. Suorista kilpailijoista Apple AirPods Pro sekä Bose QuietComfort Earbuds tarjoavat vastaavanlaisen kokemuksen noin satasta kalliimmalla.

Ominaisuuksiensa puolesta Honor Earbuds 3 Pro on Suomessa lähin kilpakumppani jo pelkästään Honorin ja Huawein yhteisen historian vuoksi. Molempien hinnoittelu sekä tekniset ominaisuudet tekevät niistä erinomaisen vaihtoehdon AirPods-kuulokkeille erityisesti silloin, kun käytössä on Android-puhelin.

Ominaisuudet

Tukisovellus on iOS- ja Android-yhteensopiva

Helppokäyttöiset kosketuspainikkeet

Aktiivista vastamelutoimintoa saa säädettyä

Huawei Freebuds Pro 2 hyödyntää valmistajan AI Life -tukisovellusta. Vaikka käyttökokemus on näppärimmillään Huawei-puhelimen kanssa, toimii ohjelma yhtälailla Android- ja iPhone-puhelimissakin. Huawein oman puhelimen kanssa käyttöönotto onnistui viemällä kuulokkeet puhelimen lähelle. Muiden valmistajien kanssa yhteyden muodostaminen vaatii latauskotelon kyljessä olevan huomaamattoman painikkeen näpäyttämistä.

Ennen kuin laittaa hittibiiseistä koostuvan soittolistan pyörimään, kannattaa viettää hetki aikaa tukisovelluksen syövereissä. Sen avulla voi esimerkiksi varmistaa silikonitulppien sopivan koon, säätää taajuuskorjainta ja muovata puheluiden äänenlaatua.

Myös vastamelutoimintoa saa muokattua mieluisakseen. "Dynaaminen" muovaa ominaisuuden voimakkuutta tilan mukaan, "Kotoinen" pitää tilaa rauhallisena ja "Ultra" taasen sopii lentokoneen kaltaisiin erittäin meluisiin paikkoihin. Huawei kertoo nappien saavan torjuttua ympäristön äänisaasteita jopa 47 desibeliin asti. Käytännössä saat siis pidettyä vieressä olevat keskustelut sekä perusälämölöt tukevasti korviesi ulkopuolella.

Molemmissa kuulokkeissa on 11-millinen kaiutinelementti, jotka ovat käytännössä samanlaiset kuin Apple AirPods Pron vastaavat. Sen päälle on kuitenkin asetettu erillinen UHF Planar -kalvo, jonka luvataan tarjoavan kuusinkertaisen lisätehon tavanomaisiin ohjainyksikköihin nähden. Lopputuloksena on entistä yksityiskohtaisempi äänimaisema, jonka taajuusvaste on 20 Hz - 20 kHz.

Kuten olettaa saattaa, kuulokkeita ja musiikkitoistoa saa hallittua puhelimesta sekä nappien elepainikkeista. Ihmettelin ensimmäisenä päivänä nappien toimivuutta ennen kuin hoksasin, että tällä kertaa toiminnot eivät olekaan kuulokkeen selustassa. Sen sijaan sen kylkeä puristamalla tai pyyhkäisemällä saa tehtyä halutut muutokset. Saat esimerkiksi säädettyä äänenvoimakkuutta, ohitettua biisin tai pysäytettyä toiston näppärillä ja intuitiivisilla komennoilla.

Ominaisuuslistan kengässä on yksi kookas kivi. Freebuds Pro 2 jää nimittäin akkukeston osalta parhaiden mallien varjoon. Mikäli vastamelutoiminto on päällä, napeissa piisaa jaksamista vain neljän tunnin ajaksi. Latauskotelosta saa puhtia 18 lisätunnin ajaksi. Vastamelutoiminnosta luopumalla saa hiukan parannettua tilannetta, mutta Huawein mainospuheet vaikuttavat hiukan ylimitoitetuilta. Käytännössä tällöin napit soivat lähemmäs kuuden tunnin ajan, kun taas kotelo täyttää kuulokkeita 30 tunnin verran.

Lukemat eivät ole huonot, minkä lisäksi akun saa täyteen vain 45 minuutissa. Tästä huolimatta monet kilpakumppanit ovat vieneet akkukeston selvästi pidemmälle. Esimerkiksi Sony WF-SP800N yltää yhdeksään tuntiin ja Sennheiser Momentum True Wireless 2 seitsemään tuntiin. Toisaalta Apple AirPods Pro hyytyy myös viiden tunnin jälkeen, eikä Honor Earbuds 3 Prokaan jaksa vastamelutoiminnolla neljää tuntia kauempaa.

Latauskoteloon saa lisävirtaa USB-C-liitännän avulla.

Arvosana ominaisuuksille: 4/5

Muotoilu

Voivat olla kookkaat pienikorvaisille

Kuuloke painaa vain 6,1 grammaa

Saatavana sinisenä, hopeisena ja valkoisena

Kun kuulokkeet poimii myyntipaketista esiin, kiinnittyy katse niiden kiiltävyyteen. Napit sekä latauskotelo ovat saatavissa kolmessa eri värissä: vaaleansinisenä (Silver Blue), hopeisena (Silver Frost) ja valkoisena (Ceramic White).

Kiiltävä pinta saa kuulokkeet erottumaan joukosta. Samalla se tuo persoonallisen ja tyylikkään vivahteen, joka todennäköisesti jakaa mielipiteitä. Lisäksi erityisesti kotelon pinta kerää sormenjälkiä turhankin kanssa.

Vaikka napit itsessään erottuvat muotoilullaan, korvissa ne ovat yllättävän huomaamattomat ja kompaktit. Laitteet eivät pullota korvasta juuri nimeksikään, minkä lisäksi selustan lyhyt ja sulava ulkonäkö saa ne näyttämään tyylikkäiltä.

Myyntipakettiin sisältyy kolmet eri silikonitulpat. Näistä sopivimman voi valita itselleen tukisovelluksessa olevalla Kärkien sovitustesti -työkalulla. Vaikka valikoima sisältää kolme erikokoista kärkeä (oletuksena keskikoko, paketissa mukana pienet ja suuret), näistä pienimmätkin voivat olla erityisesti nuorille vielä turhan kookkaat. Jopa omiin korviini päätin valita hyvin poikkeuksellisesti pienimmät silikonisuojat, jotta kuuntelukokemus oli mahdollisimman miellyttävä.

Onneksi kuulokkeet ovat erittäin kevyet. Napit painavat vain 6,1 grammaa, mikä on vähemmän kuin valtaosalla kilpailijoista. Apple AirPods Pro alittaa lukeman 5,4 grammallaan, mutta vastaavasti Bose QuietComfort painaa jo 8,5 grammaa.

Muotoilu itsessään on erittäin onnistunutta ja käyttömukavuutta korostavaa. Vaikka nappeja pitäisi korvassa pidemmänkin aikaa, eivät korvat kipeydy laitteisiin. Asetteluun kannattaa kuitenkin käyttää hetken verran aikaa. Esimerkiksi pienellä juoksulenkillä huomasi, että puolihuolimattomasti asetettu kuuloke meinasi pudota korvasta.

Tämä on osittain ymmärrettävääkin, sillä Freebuds Pro 2 ei pyri olemaan varsinainen treenikuuloke. Kevyessä harjoittelussa se ajaa kuitenkin asiansa ongelmitta. IP54-luokitus roiskekestävyydestä pitää huolen, ettei pieni sadekuuro tai hiki aiheuta vahinkoa.

Perinteinen kuulokemalli painautuu korvaan sisään, mikä ei välttämättä ole kaikille mieleen. Jos Huawein kuulokkeet kiehtovat mutta arvostat enemmän avointa istuvuutta, kannattaa kurkistaa myös Huawei Freebuds 4 -arvostelumme.

Arvosana muotoilulle: 3,5/5

Äänenlaatu

Mainio ja dynaaminen vastamelutoiminto

Yksityiskohdat ja selkeys etunenässä

Kokonaisvaltainen ja kattava äänimaisema

Alkuperäisen Freebuds-mallin arvostelussa mainitsimme äänenlaadun olevan hyvää joskaan ei poikkeuksellista. Nyt Huawei on saanut otettua merkittävän loikan eteenpäin. Osittain kohentunutta kuuntelukokemusta voi sysätä äänitekniikkayhtiö Devialetin kontolle, joka on osallistunut nappien kehitykseen.

Kahden kaiutinelementin Dual Sound System -äänentoisto hemmottelee korvia kokonaisvaltaisella äänellä. Erityisesti basso nousee esiin tavalla, jota näin pienikokoisissa langattomissa nappikuulokkeissa ei ole tavattu nähdä.

Vaikka nostamme basson esille, Huawei Freebuds Pro 2 onnistuu kaikilla äänen osa-alueilla. Onnistumiset kattavat niin kirkkaan diskantin kuin jykevän bassonkin. Kauttaaltaan mainio äänenlaatu nosti esimerkiksi Metallican tuoreehkon Moth Into Flame -kappaleen hienolla tavalla esiin. Kielisoittimet vyöryvät korvakäytäviin samalla kun laulusuoritus kuuluu hienolla selkeydellä. Sama tuntemus säväytti entisestään Timo Rautiainen & Trio Niskalaukauksen Viimeinen Päivä Taivaan? -kappaletta kuunnellessa, kun taas Stellan popahtava Aamun Kuiskaus soi ilmavan kuulaasti. Kappaleista on kuultavissa yksityiskohtia, jotka jäävät edullisemmilla kuulokkeilla herkästi välistä.

Todelliset audiofiilit todennäköisesti ovat valmiita pulittamaan kuulokkeistaan vielä enemmän parhaan mahdollisen äänen saamiseksi, mutta hinta-laatusuhteensa puolesta Freebuds Pro 2 onnistuu erinomaisesti.

Mikäli soitin tai suoratoistopalvelun sisältö sen mahdollistaa, saa kuuntelukokemukseen vielä lisäpotkua lähes häviöttömästä LDAC-koodekista. Valitettavasti esimerkiksi iPhone ei kuitenkaan tue tätä, mikä on merkittävä rajoite Applen tukeen.

Pidimme jo alkuperäisen Huawei Freebuds Pron aktiivisesta vastamelutoiminnosta. Tilanne on sittemmin parantunut entisestään. Ympäristön äänet poistuvat käytännössä kokonaan, eikä ohi meneviä autoja, juttelemaan tulevia koirankävelyttäjiä tai oven sulkeutumista kuule toiminnon läpi.

Malli toimii erinomaisesti myös puhelukäytössä. Molemmissa napeissa on kolme melunvaimennukseen tarkoitettua mikrofonia. Testikäytössä vastapuoli kehui ääntä erittäin selkeäksi ja puhtaaksi, jossa ei kaupunkipuiston äänet kuuluneet läpi. Halutessaan puheluihin saa lisäksi HD-äänen, joka parantaa äänenlaatua akkukeston rajulla kustannuksella.

Vastamelutoiminnon lujuutta voi säätää AI Life -tukisovelluksesta eri tiloihin sopiviksi. Yleensä dynaaminen asetus ajaa asian erinomaisesti, mutta halutessaan kuulokkeet voi pakottaa suhtautumaan ympäristöön maltillisemmin tai voimakkaammin. Näiden tilojen testaaminen olohuoneen äänentoistoa käyttäessä oli hauska empiirinen testi, mutta arjessa dynaaminen asetus oli kaikessa helppoudessaan ja tehokkuudessaan passeli.

Kuten tapana on, myös Freebuds Pro 2 mahdollistaa erillisen Läpikuuluvuus-tilan (Awareness). Tällöin vastamelutoiminto on käytännössä pois päältä, mutta napit korostavat ympäristön ääniä. Tämä on mainio lisä esimerkiksi pienen rupatteluhetken yhteydessä tai mikäli haluaa kuulostella ympäristöä edes jossain määrin.

"Pukemisen tunnistus" havaitsee aktiivisena ollessaan kuulokkeiden poistumisen korvasta, jolloin musiikkitoisto loppuu. Ominaisuus toimi testijakson aikana pääsääntöisesti hyvin, jollei sitten pitänyt kuuloketta sormissaan ja täten sattunut painamaan juuri tunnistimen kohdasta.

Äänenlaadun kanssa hifistelevät saavat lisäiloa eri äänitehosteista. Se toimii käytännössä kuin taajuuskorjain, sillä kyseessä on muutamien esiasetettujen vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuus säätää vapaasti omanlaisensa kokonaisuus.

Arvosana äänenlaadulle: 5/5

Hinta-laatusuhde

Keskihintaista huippuääntä

Aktiivinen vastamelutoiminto on erinomainen

Halvemmissakin malleissa on monesti parempi akkukesto

Huawei Freebuds Pro 2 muistuttaa monilta osin huippumallia. Ääni on tasapainoinen sekä rikas, vastamelutoiminto erottuu edukseen ja muotoilukin on onnistunutta. Kun hintalappu on vieläpä alle 200 euroa, on kyseessä tältä osin erinomainen vaihtoehto.

Muutama mutta on kuitenkin matkassa. Ensinnäkin muotoilu ei ole kaikkien korviin aivan täydellinen, mutta tämä on henkilökohtainen asia. Niin ikään kiiltävä pinta voi näyttää joidenkin silmään hiukan halvemmalta ja huomiohakuiselta, mutta me pidimme siitä.

Ainoa isompi kompastuskivi on akkukesto. Se ei ole huono, mutta pieni parannus tällä saralla olisi sysännyt kilpailijat kuilun partaalle.

Arvosana hinta-laatusuhteelle: 4,5/5

Arvosana

Huawei Freebuds Pro 2:n arvosana Osa-alue Kommentti Arvosana Ominaisuudet Erinomainen vastamelutoiminto sekä ominaisuuslista tekevät hinnan huomioiden vaikutuksen. 4 / 5 Muotoilu Kevyt muotoilu on miellyttävä korvassa eivätkä korvat väsy nappien kanssa edes useamman tunnin käytössä. 3,5 / 5 Äänenlaatu Monipuolinen, yksityiskohtainen ja kattava äänimaisema soi kokonaisvaltaisesti kaikissa olosuhteissa. 5 / 5 Hinta-laatusuhde Jos olet valmis hyväksymään heikon akkukeston, Freebuds Pro 2 tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen. 4,5 / 5

Osta, jos...

Pidät kiiltävästä pinnasta

Kaikki eivät ole yhtä mieltyneitä kiiltäväpintaiseen elektroniikkaan, mutta ainakin lopputulos erottuu kilpailijoiden joukosta.

Haluat paeta maailman meluja

Vastamelutoiminto on erinomainen, joten ympäristön äänet eivät pääse häiritsemään keskittymistäsi.

Arvostat kokonaisvaltaista äänimaisemaa

Yleensä kuulokkeet sopivat johonkin musiikkigenreen paremmin kuin toiseen, mutta Huawei Freebuds Pro 2 tuo kaikenlaisen musiikin eloon upealla ja kirkkaalla tavalla.

Älä osta, jos...

Arvostat minimalistista muotoilua

Freebuds Pro erottuu korvasta edukseen, mutta sen kiiltäväpintaisuus ei ole kaikille mieleen. Jos pidät yksinkertaisuutta kauniina, saattaa jokin toinen malli sopia paremmin.

Tarvitset hyvän akkukeston

Vaikka huippunappien kohdalla akkukesto on monesti ongelma, olisimme odottaneet akun jaksavan pidempään kuin neljä tuntia jopa vastamelutoimintoa käyttäessä.