Arvostelussa Honor 8X

Honor 8X:ssä on mainiot speksit, monipuolinen kamera sekä lasia ja metallia yhdistävä runko. Kaikki tuo saa puhelimen näyttämään ja tuntumaan kalliilta, mutta se on todellisuudessa varsin halpa.

Honor 8X on sopii niille, jotka etsivät uudelta näyttävää modernia puhelinta edulliseen hintaan.

Lähes reunukseton näyttö on Honor 8X:n hohdokkain ominaisuus. Kun 8X:n laittaa päälle, näyttää se ainakin vielä vuonna 2018 lähes 1 000 euron puhelimelta.

Muotoilu ei luonnollisesti ole muuten aivan yhtä komeaa, ja laitteiston suhteen on tehty pieniä kompromisseja. Moniin noista jutuista – kuten micro USB -portin käyttöön USB-C-portin sijaan – tottuu kuitenkin nopeasti.

Honor 8X tulee Suomessa myyntiin viikolla 43. Hinta 64GB:n versiolle on 299 euroa ja 128GB:n versiolle 329 euroa.

Avainominaisuudet

Lähes reunuksen näyttö, lasinen takaosa ja metalliset reunat

Hyvä resoluution 1080 x 2340 näyttö

Keskitason suoritin paljastaa, että kyseessä ei ole lippulaivapuhelin

Puhelin on hintaansa nähden loistava. Sitä on mahdoton kiistää.

Honor 8X:ssä on lasinen takaosa ja metalliset reunat, erittäin ohuet reunukset ja varsin pieni näyttölovi. Kun huomioidaan kaikki nämä asiat, näyttää 8X selvästi oman hintaluokkansa puhelinta paremmalta.

Siinä on myös erittäin hyvä Full HD -näyttö, 20MP:n ja 2MP:n kaksoiskamera takana ja 16MP:n etukamera. Kameratkin kuulostavat siis mahtavilta laitteen hintaan nähden.

Mikä sitten paljastaa, että kyseessä on varsin edullinen puhelin? Honor 8X:ssä on keskitason suoritin, jossa voisi olla parempi grafiikkasuoritin. Sen takakameran toinen kenno on myös heikko, ja latausliitin on micro USB eikä USB-C. Yökuvat eivät myöskään onnistu ilman tekoälyä hyödyntävää yötilaa (AI Night mode).

Lippulaivapuhelimet ovat merkittävästi 8X:ää kalliimpia, joten tuo vaihtokauppa ominaisuuksien suhteen tuntuu hyväksyttävältä.

Muotoilu

Lasista ja metallista tehty muotoilu

Micro USB -latausliitin

Näyttö/runko-suhde on erittäin korkea

Honor 8X näyttää samalta kuin monet kalliimmat puhelimet, mutta se on neljä kertaa halvempi. Hinta on puhelimen myyntivaltti ja kertoo kaiken Honorin nykyisestä strategiasta. Rahalle saa enemmän vastinetta kuin tunnettujen brändien puhelimissa.

Erittäin korkea näyttö/runko-suhde on tärkeä osa 8X:n vetovoimaa. Kun laitoimme puhelimen päälle ensimmäistä kertaa, oli edessä pienimuotoinen shokki. Mikään muu puhelin ei ole onnistunut tarjoamaan tähän hintaan lähes reunuksetonta näyttöä.

Se näyttää melko paljon samalta kuin iPhone XR tai OnePlus 6.

Honor 8X:n runkoa voi myös verrata kalliimpiin malleihin. Etu- ja takaosa ovat lasia ja reunat mattapintaista alumiinia. Vain muutama juttu paljastaa, että kyseessä ei ole kalliimman hintaluokan puhelin.

Metallisen osan ja lasiosien välillä on pieni muoviosa, ja takaosan pinta on melko pelkistetty. Takaosan pintaa ei ole esimerkiksi liukuvärjätty, kuten joissakin muissa Honorin ja Huawein puhelimissa. Hienovaraisen, kaksisävyisen kaistaleen ansiosta se ei ole täysin musta, mutta emme edes huomanneet asiaa aluksi. Testipuhelimme oli kaksisävyinen, mutta nuo molemmat sävyt olivat mustaa. Suomessa värivaihtoehtoina ovat sininen, musta ja punainen.

Honor 8X tuntuu yksinkertaisemmalta ja halvemmalta kuin iPhone XS. Se on hintaero huomioiden varsin ymmärrettävää.

Se, että puhelimessa on micro USB -portti USB-C-portin sijaan, on erottuva asia laitteiston suhteen. Vaikka hinta-laatusuhde on muuten loistava, kuuluvat USB-C-portit tämän hintaluokan puhelimiin vuonna 2018.

Laite ei ole virallisesti vesitiivis, mutta 8X:ssä on toki myös kivoja lisäominaisuuksia. Takana oleva sormenjälkilukija on varsin nopea ja luotettava, ja 64GB:n (tai 128GB:n) tallennustila on upea juttu tähän hintaan. Laitteen SIM-kelkassa on paikka ylimääräiselle nanoSIM-kortille ja microSD-kortille, mikä tuo ekstrapisteitä kunnon nörteiltä.

Erittäin ohuet reunukset tekevät Honor 8X:stä miellyttävän käyttää ja pitää käsissä, kun otetaan huomioon näytön olevan peräti 6,5-tuumainen. Laite sopii siis muillekin kuin isokätisille. 8X on muiden Honor-puhelimien tapaan erittäin ohut (7,8mm).

Valmiiksi asetettu näyttösuoja on varsin kiva lisä, mutta se alkoi hieman irrota parin päivän käytön jälkeen.

Kun Honor 8X:ää katsoo erittäin kriittisin silmin, ymmärtää, että kyseessä ei ole lippulaivapuhelin. Runko ei myöskään ole aivan yhtä vakuuttava kuin OnePlus 6:ssa. Honor on silti tehnyt jälleen vakuuttava jälkeä, kun sitä verrataan puolet kalliimpiin laitteisiin.

Näyttö

6.5-tuumainen kuvasuhteen 19.5:9 LCD -näyttö resoluutiolla 1080 x 2340

Näyttölovi, jonka voi piilottaa

Väriprofiilia voi muokata

Honor 8X:ssa on erittäin pitkä 6,5-tuumainen kuvasuhteen 19.5:9 LCD-näyttö, jossa on varsin kapea näyttölovi. Jos oikein vihaa näyttölovia, saa sen viereen yläosaan myös mustan palkin.

Honor 8X:ssä on oletuksena käytössä varsin villin eloisa väritila. Se on hieman mauton, jos verrataan kalliimpiin puhelimiin. Osa sävyistä näyttää enemmänkin sairaalloisilta kuin eloisilta, mutta asian voi muuttaa siirtymällä "normaaliin" väritilaan. Kun on tehnyt niin, on käytössä yksi parhaista näytöistä, joita voi saada alle 500 eurolla.

Värit näyttävät riittävän tarkoilta ja kyllästetyiltä. Erittäin pitkä Full HD -tason näyttö resoluutiolla 1080 x 2340 takaa sen, että värit ovat myös teräviä. Näyttö tarjoaa terävämmän kuvan kuin iPhone XR. Se on melko koomista, kun vertaa laitteiden hintaa.

Pelkkä Honor 8X:n näytön koko tekee siitä kunnon harrastajien puhelimen: se sopii pelaamiseen, videoiden suoratoistoon ja kirjojen sekä lehtien lukemiseen.

Näytön kirkkaus ei myöskään ole samaa luokkaa kuin kalliimmissa puhelimissa. Honor 8X:n näyttöä pystyy kuitenkin lukemaan riittävän hyvin auringossa myös kirkkaina päivinä.