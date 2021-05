Arvostelussa Google Meet

Google Meet on edullinen, käyttäjäystävällinen ja saavutettava videokokouspalvelu, joka on suojattu kivenkovilla turvapalveluilla. Kaiken kaikkiaan se tarjoaa hyvän vaihtoehdon pienestä keskisuurelle yritykselle.

Jos tarkastellaan markkinoiden parhaita ohjelmia videopuheluiden järjestämiseen, Google Meet on nousee usein aika korkealle listalla. Kyseinen ohjelma on osa Google Workspace -alustaa, mutta se on saatavilla myös kaikille, joilla on ylipäätään henkilökohtainen Google-tili.

Tässä arvostelussa tarkastelemme Google Meetia vuonna 2021. Käymme läpin sen käytettävyyden ja ominaisuudet, joita vertaamme palvelun hinnoitteluun sekä kilpailijoihin.

Google Meet tarjoaa palvelun kaikkiin videokokoustarpeisiin (Image credit: Google)

Hinnoittelu

Google Meet tarjoaa eri tarpeisiin kolmenlaista pakettia: maksuton versio, Google Workspace Essentials sekä Google Workspace Enterprise. Kaikki kolme tuotetta mahdollistavat rajattoman määrän kokouksia sekä maksimissaan 24 tuntia kestävän puhelun kahden ihmisen välillä. Muut Google Workspace -paketit (Business Starter, Standard, ja Plus) pitävät myös sisällään Google Meet -palvelut.

Maksuton paketti on saatavilla kenelle tahansa Google-tilin omistajalle, ja se sallii maksimissaan sadan henkilön osallistumisen kokoukseen. Google Meet rajoittaa kuitenkin kokouksen keston tuntiin, mikäli kokoukseen osallistuu useampi kuin kolme henkilöä.

Yrityksille suunnattu Essentials-paketti maksaa 8 €/kk per käyttäjä, mutta sitä pääsee kokeilemaan veloituksetta. Tämä paketti mahdollistaa maksimissaan 150 osallistujan kokoukset lisäominaisuuksineen ja myös 24 tunnin kokoukset kolmen tai useamman henkilön kanssa.

Enterprise-paketti on kaikkein tyyrein palvelu ja kohdistettu isoille yhtiöille, minkä takia palvelulle ei tarjota mitään suoraa hintaa. Sen sijaan tarjous pyydetään suoraan Googlen myyntipuolelta. Tämä paketti tarjoaa laajimman kirjon edistyksellisiä ominaisuuksia ja mahdollistaa jopa 250 osallistujan tapaamiset 24 tunnin aikarajalla.

Ominaisuudet

Google Meet on suunniteltu isännöimään useiden henkilöiden välisiä videokonferenssipuheluja ja tarjoaa muutamia hyödyllisiä sekä laadukkaita ominaisuuksia. Yksi Google Meet -palvelun suurimpia vetovoimia on se, ettei se vaadi käyttäjältä erillisiä laitteisiin asennettavia sovelluksia.

Palvelu on erittäin saavutettava, sillä jokainen Google-tilin omistaja voi alkaa käyttää Google Meetiä ilmaiseksi. Vaikka Google-tili löytyy jo monilta käyttäjiltä, on syytä muistuttaa, että kutsuakseen Google-tilittömiä ihmisiä mukaan tapaamisiin palvelu vaatii Google Workspace -jäsenyyden.

Google Meet toimii näppärästi yhdessä muiden Googlen sovellusten kanssa (Image credit: Google Meet)

Google Meet on osa Google Workspacen kokonaisuutta, minkä ansiosta käyttäjä voi helposti käyttää palvelua yhdessä muiden Google-sovellusten kanssa. Tämä on hyödyllinen lisäominaisuus erityisesti yritystoiminnassa. Käyttäjä voi esimerkiksi luoda uuden kokouksen Google Kalenteriin ja määrittää sieltä käsin kokouksen otsikon, päivämäärän, ajan, keston ja vieraslistan.

Kun uusi tapaaminen on luotu, on käyttäjällä mahdollisuus lähettää automaattisesti sähköpostitse kutsuja, jotka ilmestyvät kutsuttujen Gmail-sähköpostiin. Koko prosessi käy näppärästi.

Vaikka edellä mainittu ei olekaan ennennäkemätöntä sektorillaan, Google Meet tarjoaa paljon ollakseen houkutteleva ja kilpailukykyinen vaihtoehto.

Google Meet -kokousten aikana voi kätevästi jakaa ruudun muiden osallistujien kesken ja myös viestitellä puhelun aikana. Google tarjoaa lisäksi reaaliaikaista ja tarkkaa tekstitystä puhutuimmille kielille, mikä on selkeyttävä lisäominaisuus kansainvälisiin kokouksiin. Tekstitystä ei ole saatavilla suomen kielelle.

Kokouksen isännällä on mahdollisuus korostaa, mykistää ja poistaa osallistujia tarpeen tullen. Mikäli kokouksen aikana esiintyy jotain teknisiä tai muunlaisia ongelmia, ne on mahdollista liputtaa käyttöliittymästä käsin suoraan Googlen turvallisuustiimille.

Google Meetin käyttöliittymä on yksinkertainen ja intuitiivinen (Image credit: Google)

Käyttöliittymä

Google Meetin käyttöliittymä niin selaimella kuin mobiililla on mukavasti sommiteltu ja käyttäjäystävällinen. Kokonaisuutena mobiilikäyttöliittymä on hieman intuitiivisempi käyttökokemus kuin selaimella.

Puhelun ominaisuudet ovat helppo löytää, eikä yhteysongelmia ole juuri nimeksikään, mikä tekee Google Meetistä luotettavan vaihtoehdon myös isoille videokokouksille.

Tukipalveluiden kattavuus riippuu valitusta tuotteesta (Image credit: Google )

Tuki

Google tarjoaa Google Workspacen käyttäjille kolme eritasoista tukipalvelua –Standard, Enhanced ja Premium – jotka pitävät sisällään myös tuen Google Meet -palveluun. Kaikki tukipaketit tarjoavat eritasoista teknistä tukea ja vastausaikoja ongelmatapauksissa. Saatavilla olevat tukipalvelut ovat sidoksissa siihen, mikä paketti on valittu.

Ilmaisversiossa käyttäjällä on pääsy Googlen verkkoresursseihin ja yhteisöfoorumeille.

Valtaosa Google Workspace -paketeista (Business Starter, Essentials, Business Standard ja Business Plus) pitävät sisällään 24/7 Standard -tuen, joskin käyttäjä voi lisämaksua vastaan parantaa palvelun Enhanced-tasolle.

Enterprise paketti sisältää oletuksena 24/7 Enhanced -tukipalvelun sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden ostaa huipputason tukipalveluja.

Google pitää huolen vankasta tietoturvallisuudesta (Image credit: Google )

Turvallisuus

Google Meet on rakennettu kivenkovien turvallisuuselementtien päälle riippumatta siitä, minkä paketin on valinnut. Google salaa täysin kaikki tiedot tapaamisista alustaan katsomatta. Lopputuloksena ovat tiukat turvastandardit.

Puheluun liittyäkseen käyttäjällä täytyy olla kutsu tapaamiseen ja tapaamislinkki. Soitot vaativat vielä erikseen PIN-koodin. Tapaamisen isäntä voi myös halutessaan lisätä kokoukseensa kaksivaiheisen tunnistautumisen.

Näiden lisäksi yksi palvelun mainitsemisen arvoinen ominaisuus on koputustoiminto, jonka isäntä voi aktivoida käyttöliittymästä. Toiminnon ollessa päällä jokaisen kutsutun henkilön täytyy ”koputtaa” ennen kuin pääsee tapaamiseen mukaan.

Google on panostanut turvallisuuden ja tietosuojan infrastruktuuriin etsimällä esimerkiksi proaktiivisesti mahdollisia turvallisuusuhkia. Kannattaa tosin huomata, että vain kalliimmat Google Workspace -paketit sisältävät myös kaikkein edistyksellisimmät turvallisuuspalvelut.

Kilpailijat

Google Meet -palvelun lähin vastine on Microsoft Teams, joka on paketoitu yhteen Office 365:n kanssa. Nämä kaksi palvelua ovat hintansa suhteen kilpailukykyisiä, mutta Microsoft Teams on edistyksellisempi siinä, miten paljon osallistujia kokouksiin mahtuu.

Erillispalvelu Zoomiin verrattuna Google Meet on huokeampi ja tarjoaa suureksi osaksi samoja videokokousominaisuuksia. Mutta samoin kuin Microsoft Teams, Zoom mahdollistaa suuremmat osallistujamäärät kuin Google Meet. Zoomin ilmaisversio tarjoaa myös huomattavasti enemmän kokouksen sisällä olevia ominaisuuksia. Näistä mainittavampia ovat erilliset työtilat ja piirtämistila (breakout rooms & whiteboarding).

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan Google Meet on edullinen ja helposti saatavilla oleva videokokouspalvelu, joka on erityisen hyvä vaihtoehto keskikokoisille yrityksille. Se kestitsee käyttäjän helposti lähestyttävällä ja turvallisella kokemuksella.

Parasta sovelluksessa on sen sisältyminen osaksi Google Workspace -perhettä, jonka avulla kaikki Googlen sovellukset toimivat näppärästi keskenään. Toisaalta joillekin tämä Google-keskeisyys voi olla myös päänvaiva.